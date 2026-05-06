Regionalliga-Talent wechselt zum KSC

Die Frauenmannschaft des Kiersper SC kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren: Joanna Engstfeld wechselt im Sommer vom B-Juniorinnen-Regionalligisten FC Iserlohn an den Felderhof und wird dort ihre erste Saison im Seniorenbereich absolvieren.
Die offensive Spielerin gehörte beim FC Iserlohn zum festen Stamm der Regionalligamannschaft und sammelte dort auf hohem Niveau wertvolle Erfahrungen. Mit dem Wechsel zurück in die Region wird sie künftig das Trikot des Kiersper SC tragen.
Trainer Rémy Gogoll freut sich über den Neuzugang:
„Joanna bringt bereits ein sehr gutes fußballerisches Niveau mit. Vor allem ihre Ruhe am Ball, ihre Spielübersicht und ihre Qualität im Offensivspiel werden uns weiterhelfen. Wir freuen uns sehr, dass sie künftig Teil unseres Teams ist.“
Beim KSC freut man sich darüber, eine Spielerin mit dieser Qualität für das Projekt Frauenfußball gewonnen zu haben. Intern traut man Engstfeld zu, bereits in ihrer ersten Seniorensaison wichtige Impulse zu setzen und dabei zu helfen, das Leistungsniveau innerhalb der Mannschaft weiter anzuheben.
Mit der Verpflichtung unterstreicht der Verein erneut seinen Weg, junge, ambitionierte Spielerinnen langfristig an den KSC zu binden und die Entwicklung der Frauenmannschaft konsequent voranzutreiben.