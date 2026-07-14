Regionalliga-Tagung: Reform-Frage & "Supercup"-Pläne Vertreter der 19 Klubs haben sich am Montag in München getroffen von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:35 Uhr · 0 Leser

Über den Dächern von München: Die Vertreter der 19 Regionalliga-Klubs mit BFV-Präsident Dr. Christoph Kern (vorne rechts). – Foto: BFV/Fabian Frühwirth

Am gestrigen Montag hatte der Bayerische Fußball-Verband (BFV) Vertreter der 19 Regionalliga-Klubs zur Tagung nach München geladen. Darunter auch Präsident Gernot Mang vom TSV 1860 und Präsident Manfred Schwabl von der SpVgg Unterhaching. Auf der Agenda ganz oben stand freilich neben den üblichen Themen vor einer neuen Spielzeit wie Sicherheit und neue Regelungen die Frage nach der Regionalliga-Reform.

Wie geht`s weiter mit der ins Stocken geratenen Regionalliga-Reform? Eine der spannendsten Fragen im deutschen Fußball. Zur Erinnerung: Den Stein ins Rollen gebracht haben Klubs aus der Regionalliga Nordost und haben die Initiative "Meister müssen aufsteigen" ins Leben gerufen. Dass jährlich in einem rollierenden System die Meister der Regionalliga Nord, Nordost und Bayern in einer Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga spielen müssen, empfindet eine überwältigende Mehrheit als unfair. In einer Abstimmung haben sich 95 Prozent der betroffenen Klubs von der Oberliga bis zur 3. Liga für eine Veränderung ausgesprochen. Nur, wie die im Detail aussehen soll, darüber herrscht keine Einigkeit. Das von vielen präferierte "Kompass-Modell" erhielt keine absolute Mehrheit.



Grundsätzlich stellte sich BFV-Präsident Dr. Christoph Kern klar hinter die Reformbemühungen, dämpfte aber erneut die Hoffnung auf eine rasche Lösung: "Wir haben immer gesagt, dass das nicht mal so schnell-schnell geht. Im nächsten Schritt und dem eindeutigen Votum für eine Veränderung werden die Regionalverbände jetzt gemeinsam mit dem DFB an einem Tisch zusammenkommen und sich weitere, neue Lösungen ansehen und diskutieren müssen. Ich bleibe dabei: Es braucht eine nachhaltige Lösung!" Wie nun der Zeitplan im Detail aussehen soll, das blieb offen.

Umfrage zur Abstiegsregelung: Deutliche Mehrheit für 2 Direktabsteiger! Nicht nur mit der Aufstiegsfrage, sondern auch mit der Abstiegsregelung haben sich die Vereinsvertreter beschäftigt. In einer Umfrage zur kommenden Woche beginnenden Saison hat sich eine deutliche Mehrheit von 96 Prozent für zwei Direktabsteiger in die Bayernligen ausgesprochen. Der neue Verbandsspielleiter Andreas Mayländer kommentierte das Votum wie folgt: "Das Ergebnis ist klar. Damit, und das muss allen klar sein, kann es in der Abstiegsrelegation zu zwei Runden kommen." Kommt der "Supercup" zur Saison 2027/28? Zudem hat der BFV eine Neuerung zur Saison 2027/28 ins Spiel gebracht. Analog zum Profifußball, wo es in vielen Ligen Usus ist, könnte es bald auch einen "BFV-Supercup" geben. Die Idee dahinter: Der Meiser der Regionalliga Bayern trifft auf neutralem Platz auf den Totopokalsieger. Würde der Meister auch den Totopokal gewinnen, würde der Vizemeister nachrücken. "Es ist auf jeden Fall die Überlegung wert, sich intensiver mit den Rahmenbedingungen und Termin-Optionen eines möglichen Supercup-Spiels auseinanderzusetzen – bis zur Winterpause soll das konkreter werden, dann möchten wir mit euch über dieses Format sprechen", stellte Mayländer den Vereinsvertretern das Projekt vor.