Regionalliga-Tabelle verändert sich: Punktabzug für Düren offiziell

Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat dem 1. FC Düren, der sich im Insolvenzeröffnungssverfahren befindet, offiziell mit einem Neun-Punkte-Abzug belegt. Dieser Regelstrafe erhält jeder Klub, der sich in einem Insolvenzverfahren befindet, allerdings muss dafür seitens des Insolvenzverwalters Kontakt mit dem Verband gesucht werden. Anders als beim KFC Uerdingen scheint es hier schon die offizielle Mitteilung an den WDFV gegeben zu haben, deshalb wurden Düren die Zähler anders als dem KFC, der in der schon in der "echten Insolvenz" steckt, bereits abgezogen.