Regionalliga: SV Babelsberg 03 und FSV 63 Luckenwalde vor dem Start

In einer Woche beginnt für die beiden brandenburgischen Teams die Saison 2025/2026 in der Regionalliga Nordost. Wie verlief die Generalprobe für den SV Babelsberg 03 und für den FSV 63 Luckenwalde?

Es war der letzte Test für die Mannschaft von Babelsbergs Trainer Ronny Ermel. Zum Auftakt in der Regionalliga Nordost empfangen die Nulldreier am Sonntag, 27. Juli, um 14 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion den FC Carl Zeiss Jena.

Nach dem Seitenwechsel gelang Hannover durch Alexander Vogel in der 50. Minute der Ausgleich. In der 71. Minute drehte Tom Hobrecht das Spiel zugunsten der Gastgeber. Für Babelsberg kam es in der Schlussphase noch bitterer: Jannis Lang sah in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte.

Der FSV 63 Luckenwalde hat sein letztes Testspiel vor dem Saisonstart in der Regionalliga Nordost klar gewonnen. Gegen den Oberligisten FC Hansa Rostock II setzte sich die Mannschaft von Trainer Michael Braune mit 3:0 durch.

Bereits in der 10. Minute brachte Fabio Schneider die Gastgeber per Elfmeter in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Lucas Will mit einem Doppelpack für die Entscheidung. In der 74. Minute traf er zunächst zum 2:0, zehn Minuten später erhöhte er auf 3:0.

Für den FSV 63 Luckenwalde beginnt die neue Regionalliga-Saison am Freitag, den 25. Juli 2025, um 19 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim FC Rot-Weiß Erfurt.