Regionalliga: SV Babelsberg 03 mit schwieriger Aufgabe

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Der SV Babelsberg 03 reist am 4. Spieltag der Regionalliga Nordost zur zweiten Mannschaft des 1. FC Magdeburg. Nach dem späten K.-o. gegen Carl Zeiss Jena und dem schmerzhaften 2:2 gegen die VSG Altglienicke will Babelsberg wieder punkten – auch wenn die jüngste Bilanz gegen Magdeburg II wenig Anlass zur Zuversicht gibt.

Für den SV Babelsberg 03 steht am Dienstag, 11. August, die nächste Herausforderung in der Regionalliga Nordost bevor. Um 19 Uhr gastiert die Mannschaft von Babelsberg in der Avnet Arena bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Magdeburg. Schiedsrichter der Partie ist Johannes Drößler.

Erster Auswärtssieg als Mutmacher

Vor drei Spieltagen setzte Babelsberg mit dem 2:0-Auswärtssieg bei der BSG Chemie Leipzig ein erstes Ausrufezeichen. Matchwinner war Amadeus Ebel, der mit seinen Treffern in der 63. und 75. Minute beide Tore erzielte und seiner Mannschaft den verdienten Erfolg sicherte.

Später Nackenschlag gegen Jena

Auf den Erfolg folgte jedoch ein bitterer Rückschlag. Im Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena hielt Babelsberg die Partie lange offen, ehe Elias Löder in der fünften Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 0:1 erzielte. Der späte Gegentreffer sorgte für eine besonders schmerzhafte Niederlage.

Zwei Punkte aus der Hand gegeben

Noch größer war die Enttäuschung zuletzt gegen die VSG Altglienicke. Babelsberg schien nach den Treffern von Theo Ogbidi kurz vor der Pause und Maximilian Kalckreuth in der 52. Minute auf dem Weg zu einem Heimsieg. Doch in der Schlussphase kippte die Begegnung noch. Jonas Saliger verkürzte in der Nachspielzeit, ehe Sydney Sylla wenig später den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Aus einer komfortablen Führung wurde so am Ende nur ein Punkt.

Bilanz spricht gegen Babelsberg

Mit dem Gastspiel in Magdeburg wartet nun eine Mannschaft, gegen die Babelsberg zuletzt keine guten Erfahrungen gemacht hat. Beide bisherigen Regionalligaduelle gingen verloren. Am 22. November 2025 unterlag Babelsberg zu Hause mit 1:3, am 10. Mai 2026 musste sich die Mannschaft in Magdeburg mit 4:6 geschlagen geben.

Neue Chance am 4. Spieltag

Trotz der jüngsten Rückschläge bietet das Auswärtsspiel in Magdeburg die nächste Gelegenheit, wieder ein Erfolgserlebnis einzufahren. Nach einem Sieg, einer späten Niederlage und einem schmerzhaften Remis will der SV Babelsberg 03 diesmal die Schlussphase auf seine Seite ziehen und wichtige Punkte mit nach Potsdam nehmen.