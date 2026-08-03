Regionalliga Südwest: Wo Tradition auf Neuanfang trifft

– Foto: RSCP Photo

An diesem Freitag beginnt die Saison 2026/2027 der Regionalliga Südwest. Die Vorfreude wächst – bei Traditionsvereinen, ehemaligen Zweitligisten, zweiten Mannschaften und Klubs, die sich ihren Weg aus den unteren Klassen erarbeitet haben. FuPa blickt auf die bisherigen Ligen und Platzierungen aller 18 Mannschaften.

Bei einigen Klubs liegen Bundesliga und Oberliga nur wenige Jahrzehnte auseinander. Andere haben sich Schritt für Schritt aus den Verbands-, Landes- oder Gruppenligen nach oben gearbeitet. Manche mussten nach einem rasanten Aufstieg ebenso rasante Rückschläge verkraften. Andere sind seit Jahren feste Größen der Regionalliga Südwest.

Die neue Saison beginnt mit Erwartungen, Hoffnungen und einer gewissen Anspannung. Noch steht die Tabelle bei null, noch hat kein Verein Punkte verloren. Doch alle 18 Mannschaften bringen ihre eigene Geschichte mit.

Beim SSV Ulm 1846 liegen Aufbruch und Enttäuschung besonders eng beieinander. Die Ulmer beendeten die Saison 2025/2026 auf Platz 19 der 3. Liga. Ein Jahr zuvor waren sie in der 2. Bundesliga auf Rang 17 gelandet.

Der Blick auf die vergangenen Spielzeiten zeigt, wie wenig selbstverständlich der Platz in dieser Liga ist.

Diese beiden Abstiege folgten unmittelbar auf einen eindrucksvollen sportlichen Aufstieg. In der Saison 2023/2024 wurde Ulm Meister der 3. Liga. Bereits 2022/2023 hatte der Verein die Regionalliga Südwest auf Platz eins beendet.

Zuvor wurde der SSV 2021/2022 Zweiter der Regionalliga Südwest. In der Saison 2020/2021 erreichte er Platz vier. Es folgten Platz sieben 2019/2020, Platz sechs 2018/2019 sowie jeweils Platz neun in den Spielzeiten 2017/2018 und 2016/2017.

Den Weg zurück in die Regionalliga hatte Ulm 2015/2016 mit Platz eins in der Oberliga Baden-Württemberg geschafft. In der Saison 2014/2015 war der Verein dort Fünfter geworden. Die Regionalliga-Spielzeit 2013/2014 endete auf Platz 15, die Saison 2012/2013 auf Platz zehn.

In der Oberliga Baden-Württemberg belegte Ulm 2011/2012 erneut Platz eins. In der Regionalliga Süd folgten Platz 17 in der Saison 2010/2011, Platz sechs 2009/2010 und Platz sieben 2008/2009.

In der Oberliga Baden-Württemberg wurde der SSV 2007/2008 Zweiter, 2006/2007 ebenfalls Zweiter und 2005/2006 Dritter. Danach standen Platz zwei 2004/2005, Platz sechs 2003/2004, Platz zwei 2002/2003 und Platz 19 in der Saison 2001/2002.

In der Saison 2000/2001 belegte Ulm Platz 16 in der 2. Bundesliga. Ein Jahr zuvor hatte der Klub noch in der Bundesliga gespielt und dort ebenfalls Platz 16 erreicht. In der 2. Bundesliga war Ulm 1998/1999 Dritter geworden.

Die Regionalliga Süd schloss der Verein 1997/1998 auf Platz eins ab. Zuvor standen Platz sechs 1996/1997, Platz drei 1995/1996 und Platz vier 1994/1995.

In der Oberliga Baden-Württemberg erreichten die Ulmer 1993/1994 und 1992/1993 jeweils Platz eins. Es folgten Platz zwei 1991/1992, Platz sieben 1990/1991, Platz 13 1989/1990 und Platz acht 1988/1989.

Die Saison 1987/1988 beendete Ulm auf Platz 19 der 2. Bundesliga, die Spielzeit 1986/1987 auf Platz 13. In der Oberliga Baden-Württemberg wurde der Klub 1985/1986 Erster.

In der 2. Bundesliga folgten Platz 20 in der Saison 1984/1985 und Platz 13 in der Saison 1983/1984. In der Oberliga Baden-Württemberg wurde Ulm 1982/1983 und 1981/1982 jeweils Erster.

In der 2. Bundesliga Süd belegte der Verein 1980/1981 Platz fünf und 1979/1980 Platz 16. Die Saison 1978/1979 endete mit Platz eins in der Oberliga Baden-Württemberg.

In der Regionalliga Süd wurde Ulm 1964/1965 Achtzehnter und 1963/1964 Achter. In der Oberliga Süd belegte der Klub 1962/1963 Platz acht. In der 2. Liga Süd wurde er 1961/1962 Zweiter.

Es folgten in der Oberliga Süd Platz 15 in der Saison 1960/1961, Platz 14 1959/1960 und Platz 13 1958/1959. In der 2. Liga Süd wurde Ulm 1957/1958 Zweiter, 1956/1957 Dritter, 1955/1956 Dreizehnter, 1954/1955 Dritter und 1953/1954 Neunter.

In der Oberliga Süd belegte der Klub 1952/1953 Platz 16. Weitere Platzierungen in dieser Spielklasse waren Platz 14 in der Saison 1948/1949, Platz zwölf 1947/1948 und Platz 13 1946/1947.

FSV Mainz 05 II: Erfahren und schwer auszurechnen

Die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 beendete die Saison 2025/2026 auf Platz neun der Regionalliga Südwest. Zuvor erreichte sie Platz zwölf 2024/2025, Platz acht 2023/2024, Platz neun 2022/2023 und Platz fünf 2021/2022.

Die Saison 2020/2021 endete auf Platz 17. Davor standen Platz sechs 2019/2020, Platz 14 2018/2019 und Platz sieben 2017/2018.

In der Saison 2016/2017 spielte Mainz II in der 3. Liga und wurde Neunzehnter. Zuvor hatte die Mannschaft in dieser Spielklasse Platz zwölf 2015/2016 und Platz 16 2014/2015 belegt.

Die Saison 2013/2014 schloss Mainz II auf Platz drei der Regionalliga Südwest ab. Ein Jahr zuvor war die Mannschaft dort Elfter geworden.

In der Regionalliga West belegte Mainz II 2011/2012 und 2010/2011 jeweils Platz zwölf. Es folgten Platz 15 2009/2010 und Platz fünf 2008/2009.

In der Oberliga Südwest wurde die Mannschaft 2007/2008 Erster, 2006/2007 Zweiter und 2005/2006 Dritter. In der Regionalliga Süd standen anschließend Platz 17 2004/2005 und Platz 14 2003/2004.

In der Oberliga Südwest belegte Mainz II 2002/2003 Platz eins, 2001/2002 Platz zwei, 2000/2001 Platz sieben und 1999/2000 Platz drei.

SC Freiburg II: Vom zweiten Platz der 3. Liga zurück

Der SC Freiburg II beendete die Saison 2025/2026 auf Platz elf der Regionalliga Südwest. Ein Jahr zuvor war die Mannschaft Siebter geworden.

In der Saison 2023/2024 spielte Freiburg II in der 3. Liga und belegte dort Platz 20. Nur ein Jahr zuvor hatte das Team dieselbe Spielklasse noch auf einem bemerkenswerten zweiten Platz abgeschlossen. In der Saison 2021/2022 war Freiburg II Elfter der 3. Liga geworden.

Den Aufstieg hatte die Mannschaft 2020/2021 mit Platz eins in der Regionalliga Südwest geschafft. In den Jahren zuvor standen Platz 13 2019/2020, Platz sieben 2018/2019 und Platz vier 2017/2018.

Die Saison 2016/2017 beendete Freiburg II auf Platz eins der Oberliga Baden-Württemberg. In der Regionalliga Südwest folgten zuvor Platz 15 2015/2016, Platz sieben 2014/2015, Platz zwei 2013/2014 und Platz sieben 2012/2013.

In der Regionalliga Süd erreichten die Freiburger Platz acht 2011/2012, Platz sieben 2010/2011, Platz drei 2009/2010 und Platz 14 2008/2009.

Die Oberliga Baden-Württemberg schloss Freiburg II 2007/2008 als Erster ab. Danach hatte die Mannschaft dort Platz sieben 2006/2007, Platz vier 2005/2006, Platz vier 2004/2005, Platz fünf 2003/2004 und Platz drei 2002/2003 belegt.

Es folgten Platz sieben 2001/2002, Platz sechs 2000/2001, Platz sechs 1999/2000 und Platz fünf 1998/1999.

FSV Frankfurt: Wieder näher an der Spitze

Der FSV Frankfurt beendete die Saison 2025/2026 auf Platz drei der Regionalliga Südwest. Ein Jahr zuvor stand Platz fünf. Davor erreichte der Verein Platz neun 2023/2024, Platz fünf 2022/2023, Platz 15 2021/2022 und Platz sechs 2020/2021.

In den Spielzeiten 2019/2020 und 2018/2019 belegte der FSV jeweils Platz zwölf. Die Saison 2017/2018 endete auf Platz 14.

In der Spielzeit 2016/2017 wurde Frankfurt Zwanzigster der 3. Liga. Ein Jahr zuvor war der Verein auf Platz 17 der 2. Bundesliga gelandet.

In der 2. Bundesliga erreichte der FSV jeweils Platz 13 in den Spielzeiten 2014/2015 und 2013/2014. Die Saison 2012/2013 endete auf Platz vier. Danach standen Platz 13 2011/2012, Platz 13 2010/2011, Platz 15 2009/2010 und Platz 15 2008/2009.

In der Regionalliga Süd wurde Frankfurt 2007/2008 Erster. Ein Jahr zuvor hatte der FSV Platz eins in der Hessenliga belegt.

In der Hessenliga folgten Platz zwei 2005/2006, Platz zwei 2004/2005, Platz sechs 2003/2004, Platz drei 2002/2003, Platz zwei 2001/2002 und Platz vier 2000/2001.

In der Regionalliga Süd wurde der FSV 1999/2000 Vierzehnter und 1998/1999 Fünfzehnter. Danach hatte Frankfurt in der Hessenliga Platz eins 1997/1998 und Platz sieben 1996/1997 belegt.

Die Regionalliga-Saison 1995/1996 endete auf Platz 18. In der 2. Bundesliga wurde der FSV 1994/1995 ebenfalls Achtzehnter.

In der Hessenliga standen anschließend Platz eins 1993/1994, Platz zwei 1992/1993, Platz fünf 1991/1992, Platz sechs 1990/1991 und Platz acht 1989/1990.

Weitere Hessenliga-Platzierungen waren Platz vier 1988/1989, Platz fünf 1987/1988, Platz drei 1986/1987, Platz fünf 1985/1986, Platz zehn 1984/1985 und Platz drei 1983/1984.

Die Saison 1982/1983 endete für den FSV auf Platz 19 der 2. Bundesliga. In der Hessenliga wurde der Klub 1981/1982 Erster.

In der 2. Bundesliga Süd belegte Frankfurt Platz 15 1980/1981, Platz 18 1979/1980, Platz zwölf 1978/1979, Platz 15 1977/1978, Platz sieben 1976/1977 und Platz 13 1975/1976.

Die Saison 1974/1975 schloss der FSV auf Platz eins der Hessenliga ab. In der Regionalliga Süd wurde er 1973/1974 Elfter. Es folgten Platz eins in der Hessenliga 1972/1973 sowie jeweils Platz zwei 1971/1972 und 1970/1971.

In der Regionalliga Süd landete Frankfurt 1969/1970 auf Platz 19. Ein Jahr zuvor hatte der Verein die Hessenliga als Erster beendet.

Es folgten Platz 16 in der Regionalliga Süd 1967/1968, Platz 13 1966/1967, Platz 14 1965/1966, Platz zehn 1964/1965 und Platz 16 1963/1964.

In der 2. Liga Süd wurde der FSV 1962/1963 Erster. In der Oberliga Süd belegte Frankfurt Platz 15 1961/1962, Platz zwölf 1960/1961, Platz neun 1959/1960, Platz elf 1958/1959 und Platz 13 1957/1958.

Weitere Platzierungen in dieser Liga waren Platz elf 1956/1957, Platz neun 1955/1956, Platz sechs 1954/1955, Platz sieben 1953/1954, Platz elf 1952/1953 und Platz sieben 1951/1952.

Es folgten jeweils Platz fünf in den Spielzeiten 1950/1951 und 1949/1950, Platz zwölf 1948/1949, Platz sieben 1947/1948, Platz 14 1946/1947 und Platz zehn 1945/1946.

KSV Hessen Kassel: Beständigkeit nach bewegten Jahren

Der KSV Hessen Kassel beendete die Saison 2025/2026 auf Platz sechs der Regionalliga Südwest. Zuvor standen Platz neun 2024/2025, Platz zehn 2023/2024, Platz 13 2022/2023, Platz sieben 2021/2022 und Platz zwölf 2020/2021.

In der Hessenliga wurde Kassel 2019/2020 Zweiter und 2018/2019 Dritter. Die Regionalliga-Saison 2017/2018 endete auf Platz 16.

Zuvor hatte der KSV in der Regionalliga Südwest Platz zehn 2016/2017, Platz acht 2015/2016, Platz zehn 2014/2015 und Platz 13 2013/2014 erreicht.

Die Saison 2012/2013 schloss Kassel auf Platz eins der Regionalliga Südwest ab. In der Regionalliga Süd standen zuvor Platz elf 2011/2012, Platz drei 2010/2011, Platz vier 2009/2010 und Platz zwei 2008/2009.

Es folgten Platz 14 2007/2008 und Platz zehn 2006/2007. In der Hessenliga wurde Kassel 2005/2006 Erster, 2004/2005 Dreizehnter, 2003/2004 Zweiter und 2002/2003 ebenfalls Zweiter.

In der Regionalliga Süd belegte der KSV 1997/1998 Platz 18, 1996/1997 Platz zwölf, 1995/1996 Platz zehn und 1994/1995 Platz 13.

In der Hessenliga folgten Platz sechs 1993/1994, Platz fünf 1992/1993, Platz drei 1991/1992 und Platz eins 1990/1991.

Die Zweitliga-Saison 1989/1990 endete für Kassel auf Platz 17. Danach wurde der Verein 1988/1989 Erster der Hessenliga und 1987/1988 Zweiter.

In der 2. Bundesliga belegte Kassel Platz 19 1986/1987, Platz fünf 1985/1986, Platz vier 1984/1985, Platz vier 1983/1984, Platz vier 1982/1983 und Platz acht 1981/1982.

In der 2. Bundesliga Süd erreichte der KSV 1980/1981 Platz vier. Ein Jahr zuvor war Kassel Erster der Hessenliga geworden.

In der Hessenliga folgten Platz zwei 1978/1979, Platz sechs 1977/1978 sowie jeweils Platz drei 1976/1977, 1975/1976 und 1974/1975.

Die Regionalliga Süd schloss Kassel auf Platz 16 1973/1974, Platz zehn 1972/1973, Platz vier 1971/1972 und Platz drei 1970/1971 ab.

Es folgten Platz sieben 1969/1970, Platz zehn 1968/1969, Platz acht 1967/1968, Platz acht 1966/1967, Platz sechs 1965/1966 und Platz fünf 1964/1965. In der Saison 1963/1964 wurde Kassel Erster der Regionalliga Süd.

In der Oberliga Süd erreichte der Verein 1962/1963 Platz zehn. In der 2. Liga Süd wurde Kassel 1961/1962 Erster, 1960/1961 Vierter, 1959/1960 Siebter, 1958/1959 Fünfter und 1957/1958 Fünfzehnter.

Danach standen Platz neun 1956/1957 und Platz zwölf 1955/1956. In der Oberliga Süd belegte der KSV Platz 15 1954/1955 und Platz 13 1953/1954. In der 2. Liga Süd wurde Kassel 1952/1953 Zweiter.

Stuttgarter Kickers: Die Erinnerung an die Bundesliga bleibt

Die Stuttgarter Kickers beendeten die Saison 2025/2026 auf Platz sieben der Regionalliga Südwest. Ein Jahr zuvor waren sie Sechster geworden. Die Saison 2023/2024 schlossen sie als Zweiter ab.

Den Wiederaufstieg in die Regionalliga hatten die Kickers 2022/2023 mit Platz eins in der Oberliga Baden-Württemberg geschafft. Zuvor belegten sie dort Platz zwei 2021/2022, Platz zwei 2020/2021, Platz drei 2019/2020 und Platz zwei 2018/2019.

In der Regionalliga Südwest wurden die Kickers 2017/2018 Siebzehnter und 2016/2017 Dreizehnter.

In der 3. Liga belegte der Verein Platz 18 2015/2016, Platz vier 2014/2015, Platz acht 2013/2014 und Platz 17 2012/2013.

In der Regionalliga Süd wurden die Kickers 2011/2012 Erster, 2010/2011 Zweiter und 2009/2010 Neunter. Die Saison 2008/2009 endete auf Platz 20 der 3. Liga.

In der Regionalliga Süd folgten Platz zehn 2007/2008, Platz vier 2006/2007, Platz acht 2005/2006, Platz neun 2004/2005 und Platz neun 2003/2004. Danach standen Platz 15 2002/2003 und Platz zwölf 2001/2002.

In der 2. Bundesliga belegten die Stuttgarter Kickers Platz 17 2000/2001, Platz 15 1999/2000, Platz 13 1998/1999, Platz zwölf 1997/1998 und Platz fünf 1996/1997.

In der Regionalliga Süd erreichten sie Platz eins 1995/1996 und Platz zwei 1994/1995. Danach folgten Platz 16 in der 2. Bundesliga 1993/1994 und Platz 15 1992/1993.

In der Bundesliga wurden die Kickers 1991/1992 Siebzehnter. Zuvor hatten sie in der 2. Bundesliga Platz drei 1990/1991 und Platz vier 1989/1990 belegt.

Auch die Bundesliga-Saison 1988/1989 endete auf Platz 17. In der 2. Bundesliga wurden die Kickers 1987/1988 Erster. Danach standen Platz sieben 1986/1987, Platz sechs 1985/1986, Platz neun 1984/1985 und Platz acht 1983/1984.

Es folgten Platz fünf 1982/1983 und Platz sieben 1981/1982. In der 2. Bundesliga Süd erreichten die Kickers jeweils Platz drei 1980/1981 und 1979/1980.

Danach standen Platz neun 1978/1979, Platz zehn 1977/1978, Platz zehn 1976/1977, Platz 16 1975/1976 und Platz 16 1974/1975.

In der Regionalliga Süd belegte der Verein Platz sechs 1973/1974, Platz acht 1972/1973, Platz elf 1971/1972, Platz zehn 1970/1971 und Platz zwölf 1969/1970.

Es folgten Platz drei 1968/1969, Platz vier 1967/1968, Platz vier 1966/1967, Platz fünf 1965/1966, Platz sieben 1964/1965 und Platz 14 1963/1964.

In der 2. Liga Süd wurden die Kickers 1962/1963 Siebter, 1961/1962 Vierzehnter und 1960/1961 Achter.

Die Oberliga-Saison 1959/1960 endete auf Platz 16. In der 2. Liga Süd wurde der Verein 1958/1959 Erster.

In der Oberliga Süd belegten die Kickers Platz 16 1957/1958, Platz 14 1956/1957, Platz 14 1955/1956 und Platz zwölf 1954/1955.

Danach standen Platz 14 1953/1954, Platz 14 1952/1953 und Platz zwölf 1951/1952. Weitere Platzierungen waren Platz 16 1949/1950, Platz acht 1948/1949, Platz drei 1947/1948, Platz sieben 1946/1947 und Platz drei 1945/1946.

Kickers Offenbach: Zwischen großer Vergangenheit und neuem Anlauf

Kickers Offenbach beendete die Saison 2025/2026 auf Platz 14 der Regionalliga Südwest. Ein Jahr zuvor hatten die Offenbacher noch Rang zwei erreicht.

Davor standen Platz elf 2023/2024, Platz sieben 2022/2023, Platz drei 2021/2022 und Platz drei 2020/2021.

In den weiteren Regionalliga-Jahren belegte Offenbach Platz acht 2019/2020, Platz fünf 2018/2019, Platz drei 2017/2018, Platz zwölf 2016/2017 und Platz vier 2015/2016.

Die Saison 2014/2015 schlossen die Kickers auf Platz eins ab. Ein Jahr zuvor waren sie Achter geworden.

In der 3. Liga erreichte Offenbach Platz 15 2012/2013, Platz acht 2011/2012 sowie jeweils Platz sieben 2010/2011, 2009/2010 und 2008/2009.

In der 2. Bundesliga belegten die Kickers Platz 15 2007/2008, Platz 14 2006/2007 und Platz elf 2005/2006.

Die Regionalliga Süd beendete Offenbach 2004/2005 auf Platz eins. Danach standen Platz 13 2003/2004, Platz acht 2002/2003, Platz acht 2001/2002 und Platz zehn 2000/2001.

In der 2. Bundesliga landete Offenbach 1999/2000 auf Platz 17. In der Regionalliga Süd folgten jeweils Platz zwei 1998/1999 und 1997/1998.

In der Hessenliga wurde der Verein 1996/1997 Zweiter und 1995/1996 Dritter. Die Regionalliga-Saison 1994/1995 endete auf Platz 15.

In der Hessenliga belegte Offenbach Platz zwei 1993/1994, Platz eins 1992/1993, Platz sieben 1991/1992, Platz drei 1990/1991 und Platz drei 1989/1990.

In der 2. Bundesliga wurden die Kickers 1988/1989 Fünfzehnter und 1987/1988 Achter. Es folgten zwei erste Plätze in der Hessenliga 1986/1987 und 1985/1986.

Die Saison 1984/1985 endete auf Platz 19 der 2. Bundesliga. In der Bundesliga wurde Offenbach 1983/1984 Siebzehnter.

In der 2. Bundesliga erreichte der Klub Platz zwei 1982/1983 und Platz drei 1981/1982. In der 2. Bundesliga Süd folgten Platz zwei 1980/1981, Platz acht 1979/1980 und Platz sechs 1978/1979.

Danach standen Platz fünf 1977/1978 und Platz drei 1976/1977. In der Bundesliga wurde Offenbach 1975/1976 Siebzehnter, 1974/1975 Achter, 1973/1974 Zehnter und 1972/1973 Siebter.

Die Regionalliga Süd beendete der Verein 1971/1972 auf Platz eins. In der Bundesliga folgte Platz 17 1970/1971. Danach wurde Offenbach 1969/1970 Erster der Regionalliga Süd.

In der Bundesliga endete die Saison 1968/1969 auf Platz 18. In der Regionalliga Süd folgten Platz zwei 1967/1968, Platz zwei 1966/1967, Platz zwei 1965/1966, Platz drei 1964/1965 und Platz drei 1963/1964.

In der Oberliga Süd belegte Offenbach Platz sieben 1962/1963, Platz vier 1961/1962, Platz vier 1960/1961, Platz zwei 1959/1960 und Platz zwei 1958/1959.

Es folgten Platz fünf 1957/1958, Platz zwei 1956/1957, Platz vier 1955/1956 und Platz eins 1954/1955.

Danach standen Platz drei 1953/1954, Platz sechs 1952/1953, Platz drei 1951/1952, Platz zehn 1950/1951 und Platz drei 1949/1950.

Weitere Platzierungen waren Platz eins 1948/1949, Platz neun 1947/1948, Platz fünf 1946/1947 und Platz zwölf 1945/1946.

SV Sandhausen: Nach elf Zweitliga-Jahren zurück in der Region

Der SV Sandhausen beendete die Saison 2025/2026 auf Platz acht der Regionalliga Südwest. In der Spielzeit zuvor war der Verein Neunzehnter der 3. Liga geworden. Die Saison 2023/2024 hatte Sandhausen auf Platz acht der 3. Liga abgeschlossen.

In der Saison 2022/2023 belegte der SVS Platz 18 der 2. Bundesliga. Zuvor hatte sich der Klub lange in dieser Spielklasse behauptet.

Sandhausen wurde in der 2. Bundesliga Platz 14 2021/2022, Platz 15 2020/2021, Platz zehn 2019/2020 und Platz 15 2018/2019.

Es folgten Platz elf 2017/2018, Platz zehn 2016/2017, Platz 13 2015/2016, Platz zwölf 2014/2015 und Platz zwölf 2013/2014. Die Saison 2012/2013 endete auf Platz 17.

In der 3. Liga wurde Sandhausen 2011/2012 Erster. Zuvor standen Platz zwölf 2010/2011, Platz 14 2009/2010 und Platz acht 2008/2009.

Die Regionalliga Süd beendete der Verein 2007/2008 auf Platz fünf. In der Oberliga Baden-Württemberg wurde Sandhausen 2006/2007 Erster.

Danach standen Platz fünf 2005/2006, Platz sieben 2004/2005, Platz sieben 2003/2004, Platz vier 2002/2003, Platz zwei 2001/2002 und Platz vier 2000/2001.

In derselben Liga erreichte der SVS Platz eins 1999/2000, Platz zwei 1998/1999, Platz acht 1997/1998 und Platz vier 1996/1997.

Die Regionalliga-Saison 1995/1996 endete auf Platz 16. In der Oberliga Baden-Württemberg wurde Sandhausen anschließend Erster 1994/1995, Neunter 1993/1994 und Zweiter 1992/1993.

Es folgten Platz elf 1991/1992, Platz fünf 1990/1991, Platz sechs 1989/1990 und Platz vier 1988/1989.

Danach standen Platz drei 1987/1988, Platz eins 1986/1987, Platz zwei 1985/1986 und Platz eins 1984/1985.

Weitere Oberliga-Platzierungen waren Platz drei 1983/1984, Platz drei 1982/1983, Platz sieben 1981/1982, Platz eins 1980/1981, Platz acht 1979/1980 und Platz elf 1978/1979.

FC 08 Homburg: Die Bundesliga-Jahre wirken bis heute nach

Der FC 08 Homburg beendete die Saison 2025/2026 auf Platz vier der Regionalliga Südwest. Zuvor standen Platz acht 2024/2025, Platz fünf 2023/2024 und Platz vier 2022/2023.

Es folgten Platz sechs 2021/2022, Platz sieben 2020/2021, Platz vier 2019/2020 und Platz drei 2018/2019.

Die Saison 2017/2018 beendete Homburg auf Platz eins der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. In der Regionalliga Südwest war der Verein zuvor Fünfzehnter geworden.

Danach standen Platz sechs 2015/2016, Platz sechs 2014/2015, Platz elf 2013/2014 und Platz 14 2012/2013.

In der Oberliga Südwest wurde Homburg 2011/2012 Erster. Die Regionalliga-West-Saison 2010/2011 endete auf Platz 17.

In der Oberliga Südwest belegte Homburg Platz eins 2009/2010, Platz zwei 2008/2009, Platz sieben 2007/2008, Platz vier 2006/2007 und Platz zwei 2005/2006.

Es folgten Platz vier 2004/2005, Platz vier 2003/2004, Platz zwölf 2002/2003, Platz neun 2001/2002 sowie jeweils Platz vier 2000/2001 und 1999/2000.

In der Regionalliga West wurde Homburg 1998/1999 Dreizehnter, 1997/1998 Dritter, 1996/1997 Achter und 1995/1996 Dritter.

In der 2. Bundesliga belegte der Verein Platz 17 1994/1995, Platz zehn 1993/1994 und Platz 16 1992/1993. In der 2. Bundesliga Süd wurde Homburg 1991/1992 Sechster. In der 2. Bundesliga folgte Platz vier 1990/1991.

Die Bundesliga-Saison 1989/1990 endete auf Platz 18. In der 2. Bundesliga wurde Homburg 1988/1989 Zweiter.

Es folgten Platz 17 in der Bundesliga 1987/1988 und Platz 16 1986/1987. In der 2. Bundesliga wurde der Klub 1985/1986 Erster und 1984/1985 Sechzehnter.

In der Oberliga Südwest belegte Homburg Platz eins 1983/1984, Platz drei 1982/1983 und Platz eins 1981/1982.

In der 2. Bundesliga Süd standen Platz elf 1980/1981, Platz zwölf 1979/1980, Platz sieben 1978/1979, Platz drei 1977/1978 und Platz vier 1976/1977.

Es folgten Platz drei 1975/1976 und Platz 14 1974/1975. In der Regionalliga Südwest belegte Homburg Platz drei 1973/1974, Platz sieben 1972/1973 und Platz sechs 1971/1972.

Danach standen Platz acht 1970/1971, Platz 14 1969/1970, Platz neun 1968/1969, Platz zehn 1967/1968 und Platz elf 1966/1967.

SV Eintracht Trier: Immer wieder zurückgekämpft

Eintracht Trier beendete die Saison 2025/2026 auf Platz 13 der Regionalliga Südwest. Auch 2024/2025 hatte der Verein Rang 13 erreicht.

In der Saison 2023/2024 wurde Trier Erster der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Ein Jahr zuvor war die Eintracht als Achtzehnter der Regionalliga Südwest abgestiegen.

Im Frühjahr 2022 belegte Trier Platz zwei in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Im Herbst 2021 wurde die Mannschaft Erster der Oberliga-RPS-Gruppe Nord. Auch die Saison 2020/2021 beendete sie dort auf Platz eins.

In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar standen zuvor Platz fünf 2019/2020, Platz sechs 2018/2019 und Platz vier 2017/2018.

Die Regionalliga-Saison 2016/2017 endete für Trier auf Platz 18. Zuvor hatte der Verein Platz fünf 2015/2016, Platz elf 2014/2015, Platz sechs 2013/2014 und Platz fünf 2012/2013 erreicht.

In der Regionalliga West belegte Trier Platz vier 2011/2012, Platz zwei 2010/2011, Platz 18 2009/2010 und Platz 13 2008/2009.

In der Oberliga Südwest standen Platz vier 2007/2008 und Platz fünf 2006/2007. Die Saison 2005/2006 endete auf Platz 16 der Regionalliga Süd.

In der 2. Bundesliga wurde Trier Platz 15 2004/2005, Platz elf 2003/2004 und Platz sieben 2002/2003.

In der Regionalliga Süd folgten Platz zwei 2001/2002 und Platz vier 2000/2001. In der Regionalliga West erreichte die Eintracht Platz fünf 1999/2000, Platz zwei 1998/1999 und Platz fünf 1997/1998.

Danach standen Platz neun 1996/1997, Platz 15 1995/1996 und Platz sieben 1994/1995.

In der Oberliga Südwest wurde Trier 1993/1994 und 1992/1993 jeweils Erster. Es folgten Platz drei 1991/1992, Platz zwei 1990/1991 und Platz fünf 1989/1990.

Danach standen Platz zwei 1988/1989, Platz zwei 1987/1988, Platz eins 1986/1987, Platz drei 1985/1986 und Platz drei 1984/1985.

Weitere Oberliga-Platzierungen waren Platz zwei 1983/1984, Platz sechs 1982/1983 und Platz sechs 1981/1982.

In der 2. Bundesliga Süd belegte Trier Platz acht 1980/1981, Platz 15 1979/1980, Platz zehn 1978/1979, Platz zwölf 1977/1978 und Platz 17 1976/1977.

In der Regionalliga Südwest wurde die Eintracht Platz 15 1972/1973, Platz 13 1971/1972, Platz elf 1970/1971 und Platz zehn 1969/1970.

Es folgten Platz zehn 1968/1969, Platz sechs 1967/1968, Platz fünf 1966/1967, Platz 13 1965/1966, Platz drei 1964/1965 und Platz fünf 1963/1964.

In der Oberliga Südwest belegte Trier Platz 15 1961/1962, Platz zwölf 1960/1961, Platz 14 1959/1960 und Platz acht 1958/1959.

Danach standen Platz 14 1957/1958, Platz zwölf 1956/1957, Platz zwölf 1955/1956, Platz elf 1954/1955 und Platz zehn 1953/1954.

Es folgten Platz 13 1952/1953 sowie jeweils Platz sechs in den Spielzeiten 1951/1952 und 1950/1951.

FC-Astoria Walldorf: Aus der Kreisliga in die Regionalliga

Der FC-Astoria Walldorf beendete die Saison 2025/2026 auf Platz zwölf der Regionalliga Südwest. Zuvor standen Platz elf 2024/2025, Platz 14 2023/2024 und Platz zwölf 2022/2023.

Es folgten Platz zehn 2021/2022, Platz 18 2020/2021, Platz fünf 2019/2020 und Platz 13 2018/2019.

In den weiteren Regionalliga-Spielzeiten belegte Walldorf Platz elf 2017/2018, Platz elf 2016/2017, Platz elf 2015/2016 und Platz acht 2014/2015.

In der Oberliga Baden-Württemberg wurde der Verein 2013/2014 Erster. Zuvor standen Platz zwei 2012/2013, Platz sieben 2011/2012 und Platz acht 2010/2011.

Danach folgten Platz zwei 2009/2010, Platz vier 2008/2009 und Platz acht 2007/2008.

In der Verbandsliga Nordbaden wurde Walldorf 2006/2007 Erster. In den Jahren zuvor erreichte der Klub Platz sechs 2005/2006, Platz acht 2004/2005, Platz vier 2003/2004 und Platz drei 2002/2003.

In der Landesliga Rhein-Neckar belegte Walldorf Platz zwei 2000/2001, Platz zwei 1999/2000, Platz sieben 1998/1999, Platz vier 1997/1998, Platz sechs 1996/1997 und Platz vier 1995/1996.

Die Saison 1994/1995 schloss der Verein auf Platz eins der Kreisliga Heidelberg ab. Ein Jahr zuvor war Walldorf Fünfzehnter der Landesliga Rhein-Neckar geworden.

SGV Heilbronn-Freiberg: Ein Aufstieg, der weiter trägt

Die SGV Heilbronn-Freiberg beendete die Saison 2025/2026 auf Platz zwei der Regionalliga Südwest. Ein Jahr zuvor hatte sie Platz drei erreicht. Die Saison 2023/2024 endete auf Platz vier.

In der ersten Regionalliga-Saison dieser Phase wurde die SGV 2022/2023 Vierzehnter.

Zuvor hatte der Verein die Oberliga Baden-Württemberg 2021/2022 und 2020/2021 jeweils auf Platz eins abgeschlossen. Die Saison 2019/2020 endete dort auf Platz 16.

Es folgten Platz sieben 2018/2019 und Platz drei 2017/2018. In der Verbandsliga Württemberg wurde die SGV 2016/2017 Erster.

In der Oberliga Baden-Württemberg standen anschließend Platz 15 2015/2016, Platz drei 2014/2015, Platz vier 2013/2014 und Platz fünf 2012/2013.

Die Verbandsliga Württemberg beendete der Verein 2011/2012 auf Platz eins. In der Oberliga Baden-Württemberg folgten Platz 15 2010/2011, Platz acht 2009/2010 und Platz elf 2008/2009.

Danach standen Platz zwölf 2007/2008, Platz fünf 2006/2007, Platz sieben 2005/2006, Platz 14 2004/2005 und Platz 14 2003/2004.

Weitere Oberliga-Platzierungen waren Platz elf 2002/2003 und Platz 13 2001/2002. In der Verbandsliga Württemberg wurde die SGV 2000/2001 Erster und 1999/2000 Neunter.

In der Landesliga Württemberg Staffel 1 belegte der Verein 1998/1999 Platz eins. Danach folgten Platz 14 in der Verbandsliga Württemberg 1997/1998, Platz neun 1996/1997 und Platz sechs 1995/1996.

Es standen außerdem Platz elf 1994/1995 und Platz eins in der Landesliga Württemberg Staffel 1 1993/1994.

In der Verbandsliga Württemberg wurde der Verein 1992/1993 Siebzehnter und 1991/1992 Siebter. Für die Saison 1987/1988 ist Platz sieben in der Landesliga Württemberg Staffel 1 verzeichnet.

TSV Steinbach Haiger: Aus der Kreisoberliga an die Spitze

Der TSV Steinbach Haiger beendete die Saison 2025/2026 auf Platz fünf der Regionalliga Südwest. Ein Jahr zuvor war der Verein Vierter geworden.

Die Saison 2023/2024 endete auf Platz zwölf. Zuvor hatte Steinbach 2022/2023 Platz zwei erreicht.

In den weiteren Regionalliga-Jahren standen Platz vier 2021/2022, Platz fünf 2020/2021 und Platz zwei 2019/2020.

Danach folgten Platz acht 2018/2019, Platz acht 2017/2018, Platz fünf 2016/2017 und Platz zwölf 2015/2016.

In der Hessenliga wurde Steinbach 2014/2015 Erster. In der Verbandsliga Hessen Mitte belegte der Verein 2013/2014 ebenfalls Platz eins. Ein Jahr zuvor war Steinbach dort Siebter geworden.

Die Gruppenliga Gießen/Marburg schloss der Klub 2011/2012 auf Platz eins ab. In der Kreisoberliga Gießen/Marburg West wurde Steinbach 2010/2011 Zweiter.

Für die Saison 1997/1998 ist Platz 14 in der Verbandsliga Hessen Süd verzeichnet.

SG Barockstadt Fulda Lehnerz: In der Regionalliga angekommen

Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz beendete die Saison 2025/2026 auf Platz zehn der Regionalliga Südwest. Auch 2024/2025 stand am Ende Platz zehn.

Die Saison 2023/2024 schloss die Mannschaft auf Platz sieben ab. In der Spielzeit 2022/2023 wurde sie Elfter.

Im Herbst 2021 erreichte die SG Barockstadt Platz eins in der Hessenliga. Auch für die Saison 2021/2022 ist dort Platz eins verzeichnet.

Zuvor wurde der Verein 2020/2021 Erster der Hessenliga. In den beiden Jahren davor standen Platz vier 2019/2020 und Platz fünf 2018/2019.

Eintracht Frankfurt II: Zurück nach einem Jahr Hessenliga

Eintracht Frankfurt II beendete die Saison 2025/2026 auf Platz eins der Hessenliga. Ein Jahr zuvor war die Mannschaft als Sechzehnter aus der Regionalliga Südwest abgestiegen.

In der Saison 2023/2024 hatte die Eintracht Platz sechs in der Regionalliga Südwest belegt. Die Spielzeit 2022/2023 endete auf Platz eins der Hessenliga.

In der Regionalliga Südwest wurde Frankfurt II 2013/2014 Zwölfter und 2012/2013 Fünfzehnter.

In der Regionalliga Süd belegte die Mannschaft Platz drei 2011/2012, Platz sechs 2010/2011, Platz acht 2009/2010 und Platz drei 2008/2009.

In der Hessenliga folgten Platz vier 2007/2008, Platz neun 2006/2007, Platz elf 2005/2006, Platz zwölf 2004/2005 und Platz neun 2003/2004.

Die Regionalliga-Saison 2002/2003 endete auf Platz 18. In der Hessenliga wurde die Eintracht 2001/2002 Erster.

Danach standen Platz fünf 2000/2001, Platz vier 1999/2000, Platz vier 1998/1999, Platz sechs 1997/1998 und Platz acht 1996/1997.

In der Regionalliga Süd belegte Frankfurt II 1995/1996 Platz 17. In der Hessenliga folgten Platz zwei 1994/1995, Platz zehn 1993/1994 und Platz zwölf 1992/1993.

Danach standen Platz neun 1991/1992, Platz acht 1990/1991, Platz zehn 1989/1990 und Platz acht 1988/1989.

Es folgten Platz elf 1987/1988, Platz elf 1986/1987, Platz sieben 1985/1986, Platz drei 1984/1985 und Platz fünf 1983/1984.

Weitere Platzierungen waren Platz zwei 1982/1983, Platz drei 1981/1982, Platz fünf 1980/1981, Platz fünf 1979/1980 und Platz fünf 1978/1979.

Danach erreichte Frankfurt II Platz zwei 1977/1978, Platz fünf 1976/1977, Platz fünf 1975/1976, Platz 13 1974/1975 und Platz acht 1973/1974.

Es folgten Platz fünf 1972/1973, Platz drei 1971/1972, Platz fünf 1970/1971 und Platz eins 1969/1970.

In der Verbandsliga Hessen Süd wurde die Mannschaft 1968/1969 Erster, 1967/1968 Sechster, 1966/1967 Vierter und 1965/1966 Dritter.

1. FC Kaiserslautern II: Mit Schwung zurück

Der 1. FC Kaiserslautern II beendete die Saison 2025/2026 auf Platz eins der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Ein Jahr zuvor war die Mannschaft Zweiter geworden. In der Saison 2023/2024 stand Platz vier.

Im Frühjahr 2023 belegte Kaiserslautern II Platz sieben in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Im Herbst 2022 wurde die Mannschaft Zweiter der Oberliga-RPS-Gruppe Süd.

Im Frühjahr 2022 erreichte sie Platz drei in der Abstiegsrunde. Im Herbst 2021 stand Platz sieben in der Oberliga-RPS-Gruppe Nord.

Die Saison 2020/2021 beendete Kaiserslautern II auf Platz zwei derselben Gruppe. In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar folgten Platz zwei 2019/2020, Platz neun 2018/2019 und Platz drei 2017/2018.

In der Regionalliga Südwest wurde die Mannschaft Platz 16 2016/2017, Platz zehn 2015/2016, Platz vier 2014/2015 und Platz vier 2013/2014. Die Saison 2012/2013 endete auf Platz drei.

In der Regionalliga West belegte Kaiserslautern II Platz neun 2011/2012, Platz vier 2010/2011, Platz acht 2009/2010 und Platz zwei 2008/2009.

In der Oberliga Südwest wurde die Mannschaft 2007/2008 Zweiter. In der Regionalliga Süd folgten Platz 18 2006/2007 und Platz 13 2005/2006.

Die Oberliga-Saison 2004/2005 endete auf Platz zwei. In der Regionalliga Süd standen danach Platz 18 2003/2004, Platz 13 2002/2003 und Platz 15 2001/2002.

In der Oberliga Südwest wurde Kaiserslautern II 2000/2001 Erster. In der Regionalliga West belegte die Mannschaft Platz 14 1999/2000, Platz elf 1998/1999 und Platz elf 1997/1998.

Die Oberliga Südwest schloss Kaiserslautern II 1996/1997 auf Platz eins ab. In der Regionalliga West folgte Platz 16 1995/1996. In der Oberliga Südwest stand 1994/1995 erneut Platz eins.

Weitere Oberliga-Platzierungen waren Platz 16 1991/1992, Platz acht 1990/1991, Platz 14 1989/1990 und Platz neun 1988/1989.

Danach standen Platz vier 1987/1988, Platz neun 1986/1987, Platz neun 1985/1986, Platz zwölf 1984/1985 und Platz zehn 1983/1984.

Es folgten Platz 17 1981/1982, Platz zehn 1980/1981, Platz zwei 1979/1980 und Platz acht 1978/1979.

VfR Aalen: Rückkehr nach zwei Jahren in der Oberliga

Der VfR Aalen beendete die Saison 2025/2026 auf Platz eins der Oberliga Baden-Württemberg. Ein Jahr zuvor hatte der Verein dort Platz vier erreicht.

In der Regionalliga Südwest wurde Aalen 2023/2024 und 2022/2023 jeweils Fünfzehnter. Danach standen Platz zwölf 2021/2022, Platz 13 2020/2021 und Platz 14 2019/2020.

In der 3. Liga belegte der VfR Platz 20 2018/2019, Platz zwölf 2017/2018, Platz elf 2016/2017 und Platz 15 2015/2016.

In der 2. Bundesliga wurde Aalen 2014/2015 Achtzehnter, 2013/2014 Elfter und 2012/2013 Neunter.

Die Saison 2011/2012 beendete der Verein auf Platz zwei der 3. Liga. Zuvor war er dort Sechzehnter geworden.

In der Regionalliga Süd wurde Aalen 2009/2010 Erster. Die Saison 2008/2009 endete auf Platz 19 der 3. Liga.

In der Regionalliga Süd belegte der VfR Platz vier 2007/2008, Platz sechs 2006/2007, Platz sechs 2005/2006 und Platz zwölf 2004/2005.

Es folgten Platz sechs 2003/2004, Platz zehn 2002/2003, Platz vier 2001/2002, Platz sieben 2000/2001 und Platz zehn 1999/2000.

In der Oberliga Baden-Württemberg wurde Aalen 1998/1999 Erster. Danach standen Platz sechs 1997/1998, Platz sieben 1996/1997, Platz vier 1995/1996 und Platz zehn 1994/1995.

Es folgte Platz elf 1993/1994. In der Verbandsliga Württemberg belegte Aalen Platz zwei 1992/1993, Platz acht 1991/1992 und Platz sieben 1990/1991.

In der Oberliga Baden-Württemberg wurde der Verein 1989/1990 Siebzehnter und 1988/1989 Zehnter. In der Verbandsliga Württemberg folgte Platz zwei 1987/1988.

In der Oberliga Baden-Württemberg standen Platz 16 1986/1987, Platz sechs 1985/1986, Platz sechs 1984/1985 und Platz sechs 1983/1984.

In der Verbandsliga Württemberg wurde Aalen 1982/1983 Erster und 1981/1982 Sechster. Die Oberliga-Saison 1980/1981 endete auf Platz 16. In der Verbandsliga Württemberg folgte Platz eins 1979/1980.

In der II. Amateurliga Gruppe 3 wurde Aalen 1959/1960 Erster. In der I. Amateurliga Württemberg standen Platz 17 1958/1959, Platz elf 1957/1958 und Platz zwölf 1956/1957.

Danach folgten Platz sechs 1955/1956, Platz sechs 1954/1955, Platz fünf 1953/1954 und Platz zwei 1952/1953.

VfR Mannheim: Ein großer Name ist wieder da

Der VfR Mannheim beendete die Saison 2025/2026 auf Platz zwei der Oberliga Baden-Württemberg. Ein Jahr zuvor war der Verein Dritter geworden. Die Saison 2023/2024 endete auf Platz neun.

In der Verbandsliga Nordbaden wurde Mannheim 2022/2023 Erster. Zuvor standen Platz drei 2021/2022, Platz zehn 2020/2021, Platz acht 2019/2020 und Platz neun 2018/2019.

Danach folgten jeweils Platz drei in den Spielzeiten 2017/2018, 2016/2017 und 2015/2016.

In der Oberliga Baden-Württemberg belegte der VfR Platz 17 2014/2015, Platz 15 2013/2014, Platz drei 2012/2013 und Platz zwei 2011/2012.

In der Verbandsliga Nordbaden erreichte Mannheim Platz zwei 2010/2011 und Platz vier 2009/2010.

In der Oberliga Baden-Württemberg wurde der Verein Platz 16 2008/2009, Platz 16 2007/2008, Platz 15 2006/2007 und Platz zehn 2005/2006.

Danach standen Platz zwölf 2004/2005 und Platz eins in der Verbandsliga Nordbaden 2003/2004.

In der Regionalliga Süd belegte der VfR Platz neun 2001/2002, Platz acht 2000/2001, Platz drei 1999/2000 und Platz zehn 1998/1999.

Es folgten Platz 14 1997/1998, Platz sieben 1996/1997, Platz zwei 1995/1996 und Platz acht 1994/1995.

In der Oberliga Baden-Württemberg wurde Mannheim 1993/1994 Dritter, 1992/1993 Vierter, 1991/1992 Zehnter und 1990/1991 Neunter.

Danach standen Platz elf 1989/1990, Platz 13 1988/1989, Platz fünf 1987/1988 und Platz drei 1986/1987.

Es folgten Platz zwölf 1985/1986, Platz zwei 1984/1985, Platz fünf 1983/1984 und Platz fünf 1982/1983.

Weitere Oberliga-Platzierungen waren Platz vier 1981/1982, Platz neun 1980/1981, Platz sieben 1979/1980 und Platz sechs 1978/1979.

In der 2. Bundesliga Süd wurde Mannheim 1974/1975 Zwanzigster. In der Regionalliga Süd belegte der Verein Platz 13 1973/1974, Platz 16 1970/1971 und Platz 15 1969/1970.

Es folgten Platz 14 1968/1969, Platz sechs 1967/1968, Platz fünf 1966/1967, Platz zwölf 1965/1966, Platz sechs 1964/1965 und Platz sechs 1963/1964.

In der Oberliga Süd wurde Mannheim Platz zwölf 1962/1963, Platz zehn 1961/1962, Platz neun 1960/1961 und Platz zehn 1959/1960.

Danach standen Platz acht 1958/1959, Platz zehn 1957/1958, Platz sieben 1956/1957 und Platz drei 1955/1956.

Es folgten Platz zehn 1954/1955, Platz zehn 1953/1954, Platz 13 1952/1953 und Platz fünf 1951/1952.

Weitere Platzierungen waren Platz zwölf 1950/1951, Platz vier 1949/1950, Platz zwei 1948/1949, Platz acht 1947/1948, Platz zwölf 1946/1947 und Platz 14 1945/1946.

Die Geschichte steht mit auf dem Platz

Am Freitag beginnt für alle 18 Vereine eine neue Rechnung. Doch die Vergangenheit verschwindet nicht mit dem ersten Anpfiff.

Ulm kommt nach einem Durchmarsch bis in die 2. Bundesliga und zwei Abstiegen zurück. Sandhausen hat mehr als ein Jahrzehnt Zweitliga-Erfahrung hinter sich. Offenbach, die Stuttgarter Kickers, Homburg und der VfR Mannheim tragen Erinnerungen an die Bundesliga oder an frühere Spitzenzeiten mit sich.

Andere Vereine stehen für jüngere Entwicklungen. Steinbach Haiger führte der Weg aus der Kreisoberliga bis in die Spitzengruppe der Regionalliga. Die SG Barockstadt hat sich nach mehreren ersten Plätzen in der Hessenliga in der neuen Spielklasse behauptet. Heilbronn-Freiberg rückte in drei Jahren von Platz 14 bis auf Platz zwei vor.

Auch die zweiten Mannschaften bringen besondere Erfahrungen mit. Freiburg II erreichte Platz zwei in der 3. Liga. Mainz II spielte drei Jahre in dieser Klasse. Eintracht Frankfurt II und der 1. FC Kaiserslautern II kehren als Oberliga-Meister zurück.

Noch sagt die Vergangenheit nichts darüber aus, wer die neue Saison prägen wird. Sie zeigt aber, was für die Vereine auf dem Spiel steht. Hinter jedem Tabellenplatz stehen Aufstiege, Abstiege, verpasste Chancen und mühsame Rückwege.

Ab diesem Freitag wird die Geschichte weitergeschrieben.