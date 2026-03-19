Regionalliga Südwest: Wo pfeift welcher Schiedsrichter?

Ihr wollt wissen, welche Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Schiedsrichter-Beobachter bei den nächsten Spielen in der Regionalliga Südwest im Einsatz sein werden? Kein Problem, hier kommt die Übersicht.
Freitag, 20.03.2026, 19:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach vs. TSV Steinbach Haiger
Schiedsrichter: Mika Forster (Kraichtal)
Schiedsrichterassistent: Fabio Kutterer
Schiedsrichterassistent: Maurice-Alexander Bollheimer
Beobachter: Rolf Baumann
Samstag, 21.03.2026, 14:00 Uhr
SV Sandhausen vs. SV Eintracht-Trier
Schiedsrichter: Maximilian Prölss (Darmstadt)
Schiedsrichterassistent: Patrick Werner
Schiedsrichterassistent: Anne Uersfeld
Beobachter: Stefan Faller
SGV Freiberg Fußball vs. Kickers Offenbach
Schiedsrichter: Fabian Reuter (Heidelberg)
Schiedsrichterassistent: Jonas Becker
Schiedsrichterassistent: Florian Uhl
Beobachter: Thorsten Gerhard Braun
FSV Frankfurt vs. Bahlinger SC
Schiedsrichter: Roy Dingler (Birkenfeld)
Schiedsrichterassistent: Niklas Pfau
Schiedsrichterassistent: Enis Morat
Beobachter: Timo Ide
SV Stuttgarter Kickers vs. KSV Hessen Kassel
Schiedsrichter: Lukas Jungfleisch (Saarbrücken)
Schiedsrichterassistent: Marco Niebergall
Schiedsrichterassistent: Maximilian Fischer
Beobachter: Florian Steinberg
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz vs. SC Freiburg II
Schiedsrichter: Justin Hasmann (Wiebelskirchen)
Schiedsrichterassistent: Julian Geid
Schiedsrichterassistent: Jannick Ziehmer
Beobachter: -
TSV Schott Mainz vs. FC-Astoria Walldorf
Schiedsrichter: Christian Steib (Niddatal)
Schiedsrichterassistent: Lasse Braun
Schiedsrichterassistent: Lars Wacker
Beobachter: Sascha Fischer
FC Bayern Alzenau vs. TSG Balingen Fußball
Schiedsrichter: Marvin Maier (Offenburg)
Schiedsrichterassistent: Tobias Bartschat
Schiedsrichterassistent: Tim Walter
Beobachter: Timo Wlodarczak
Sonntag, 22.03.2026, 14:00 Uhr
FC 08 Homburg vs. 1. FSV Mainz 05 II
Schiedsrichter: Elias Appel (Burghaun)
Schiedsrichterassistent: Fabian Bierau
Schiedsrichterassistent: Justin Herbert
Beobachter: Thomas Längle