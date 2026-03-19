 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Regionalliga Südwest: Wo pfeift welcher Schiedsrichter?

Hier gibt es die Übersicht auf FuPa.

von red/pm · Heute, 20:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Claus G. Stoll

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Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Ihr wollt wissen, welche Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Schiedsrichter-Beobachter bei den nächsten Spielen in der Regionalliga Südwest im Einsatz sein werden? Kein Problem, hier kommt die Übersicht.

Freitag, 20.03.2026, 19:00 Uhr

SG Sonnenhof Großaspach vs. TSV Steinbach Haiger

Schiedsrichter: Mika Forster (Kraichtal)

Schiedsrichterassistent: Fabio Kutterer

Schiedsrichterassistent: Maurice-Alexander Bollheimer

Beobachter: Rolf Baumann

Samstag, 21.03.2026, 14:00 Uhr

SV Sandhausen vs. SV Eintracht-Trier

Schiedsrichter: Maximilian Prölss (Darmstadt)

Schiedsrichterassistent: Patrick Werner

Schiedsrichterassistent: Anne Uersfeld

Beobachter: Stefan Faller

SGV Freiberg Fußball vs. Kickers Offenbach

Schiedsrichter: Fabian Reuter (Heidelberg)

Schiedsrichterassistent: Jonas Becker

Schiedsrichterassistent: Florian Uhl

Beobachter: Thorsten Gerhard Braun

FSV Frankfurt vs. Bahlinger SC

Schiedsrichter: Roy Dingler (Birkenfeld)

Schiedsrichterassistent: Niklas Pfau

Schiedsrichterassistent: Enis Morat

Beobachter: Timo Ide

SV Stuttgarter Kickers vs. KSV Hessen Kassel

Schiedsrichter: Lukas Jungfleisch (Saarbrücken)

Schiedsrichterassistent: Marco Niebergall

Schiedsrichterassistent: Maximilian Fischer

Beobachter: Florian Steinberg

SG Barockstadt Fulda-Lehnerz vs. SC Freiburg II

Schiedsrichter: Justin Hasmann (Wiebelskirchen)

Schiedsrichterassistent: Julian Geid

Schiedsrichterassistent: Jannick Ziehmer

Beobachter: -

TSV Schott Mainz vs. FC-Astoria Walldorf

Schiedsrichter: Christian Steib (Niddatal)

Schiedsrichterassistent: Lasse Braun

Schiedsrichterassistent: Lars Wacker

Beobachter: Sascha Fischer

FC Bayern Alzenau vs. TSG Balingen Fußball

Schiedsrichter: Marvin Maier (Offenburg)

Schiedsrichterassistent: Tobias Bartschat

Schiedsrichterassistent: Tim Walter

Beobachter: Timo Wlodarczak

Sonntag, 22.03.2026, 14:00 Uhr

FC 08 Homburg vs. 1. FSV Mainz 05 II

Schiedsrichter: Elias Appel (Burghaun)

Schiedsrichterassistent: Fabian Bierau

Schiedsrichterassistent: Justin Herbert

Beobachter: Thomas Längle