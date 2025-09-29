 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Regionalliga Südwest: Wo pfeift welcher Schiedsrichter?

Ihr wollt wissen, welche Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Schiedsrichter-Beobachter bei den nächsten Spielen in der Regionalliga Südwest im Einsatz sein werden? Kein Problem, hier kommt die Übersicht.

Dienstag, 30.09.2025, 19:00 Uhr
Kickers Offenbach vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
Schiedsrichter: Philipp Schlegel (Unterstadion)
Schiedsrichterassistent: Koray Aydin
Schiedsrichterassistent: Maurice Rummel
Beobachter: Klaus Holz

Dienstag, 30.09.2025, 19:00 Uhr
TSV Steinbach Haiger vs. FC Bayern Alzenau
Schiedsrichter: Torben Huss (Beckingen)
Schiedsrichterassistent: Julian Geid
Schiedsrichterassistent: Yannick Huber
Beobachter: Detlef Schütz

Dienstag, 30.09.2025, 19:00 Uhr
SV Stuttgarter Kickers vs. SGV Freiberg Fußball
Schiedsrichter: Sebastian Hilsberg (Mainz)
Schiedsrichterassistent: Julien Belzer
Schiedsrichterassistent: Markus Dunsbach

Dienstag, 30.09.2025, 19:00 Uhr
SC Freiburg II vs. TSG Balingen Fußball
Schiedsrichter: Jannis Jäschke (Nieder-Roden)
Schiedsrichterassistent: Dominic Dylka
Schiedsrichterassistent: Olaf Kehne
Beobachter: Andreas Klopfer

Dienstag, 30.09.2025, 19:00 Uhr
FC 08 Homburg vs. TSV Schott Mainz
Schiedsrichter: Felix Ebert (Gießen)
Schiedsrichterassistent: Pascal Otte
Schiedsrichterassistent: Niklas Rüddenklau
Beobachter: Thorben Rech

Dienstag, 30.09.2025, 19:00 Uhr
FC-Astoria Walldorf vs. FSV Frankfurt
Schiedsrichter: Marvin Maier (Offenburg)
Schiedsrichterassistent: Luigi Satriano
Schiedsrichterassistent: Lukas Lindenmaier
Beobachter: Hans-Dieter Krieg

Dienstag, 30.09.2025, 19:00 Uhr
1. FSV Mainz 05 II vs. SV Eintracht-Trier
Schiedsrichter: Marcel Rühl (Waldsolms)
Schiedsrichterassistent: Anne Uersfeld
Schiedsrichterassistent: Terlan Tavasolli
Beobachter: Mario Schmidt

Mittwoch, 01.10.2025, 19:00 Uhr
KSV Hessen Kassel vs. Bahlinger SC
Schiedsrichter: Roy Dingler (Birkenfeld)
Schiedsrichterassistent: Niklas Pfau
Schiedsrichterassistent: Niklas Zygan
Beobachter: Timo Wlodarczak

Mittwoch, 01.10.2025, 19:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach vs. SV Sandhausen
Schiedsrichter: Mathias Heilig (Klettgau)
Schiedsrichterassistent: Jürgen Schätzle
Schiedsrichterassistent: Tim Walter
Beobachter: Thomas Längle

