Regionalliga Südwest: Wie sieht der Rahmenterminplan 2026/27 aus?

Die RLSW Regionalliga Südwest GmbH hat den Rahmenterminkalender für die Spielzeit 2026/2027 veröffentlicht. Dieser basiert auf einer zuvor durchgeführten Abstimmung der Vereine und Kapitalgesellschaften der Regionalliga Südwest. Die Variante, die die Mehrheit der Stimmen erhalten hat, bildet nun die Grundlage für die kommende Saisonplanung.

Drei Wochen nach dem Finale der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko startet die Regionalliga Südwest in die neue Saison. Der 1. Spieltag ist für das Wochenende vom 7. bis 9. August 2026 terminiert. Für die erste Saisonhälfte sind insgesamt 19 Spieltage vorgesehen. Die Winterpause umfasst erneut elf Wochen. Im Saisonverlauf werden zwei englische Wochen ausgetragen: am 6. sowie am 31. Spieltag. Parallel zum dritten Spieltag findet die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals statt. Sollten Klubs der Regionalliga Südwest daran teilnehmen, werden die betroffenen Ligapartien in der darauffolgenden Woche nachgeholt.

Liga nutzt Spielpausen in den übergeordneten Spielklassen In der kommenden Saison werden statt vier nur noch drei FIFA-Abstellungsperioden umgesetzt. Zudem erstreckt sich die erste Abstellungsperiode vom 23. September bis 5. Oktober 2026 erstmals über zwei Spieltage der übergeordneten Spielklassen. Während in den Ligen 1 bis 3 in diesem Zeitraum kein Spielbetrieb stattfindet, führt die Regionalliga Südwest den Ligaspielbetrieb regulär fort.