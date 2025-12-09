Regionalliga Südwest: Wie sieht der Rahmenterminplan 2026/27 aus?

Die RLSW Regionalliga Südwest GmbH hat den Rahmenterminkalender für die Spielzeit 2026/2027 veröffentlicht. Dieser basiert auf einer zuvor durchgeführten Abstimmung der Vereine und Kapitalgesellschaften der Regionalliga Südwest. Die Variante, die die Mehrheit der Stimmen erhalten hat, bildet nun die Grundlage für die kommende Saisonplanung.
Drei Wochen nach dem Finale der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko startet die Regionalliga Südwest in die neue Saison. Der 1. Spieltag ist für das Wochenende vom 7. bis 9. August 2026 terminiert.
Für die erste Saisonhälfte sind insgesamt 19 Spieltage vorgesehen. Die Winterpause umfasst erneut elf Wochen. Im Saisonverlauf werden zwei englische Wochen ausgetragen: am 6. sowie am 31. Spieltag. Parallel zum dritten Spieltag findet die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals statt. Sollten Klubs der Regionalliga Südwest daran teilnehmen, werden die betroffenen Ligapartien in der darauffolgenden Woche nachgeholt.
Liga nutzt Spielpausen in den übergeordneten Spielklassen
In der kommenden Saison werden statt vier nur noch drei FIFA-Abstellungsperioden umgesetzt. Zudem erstreckt sich die erste Abstellungsperiode vom 23. September bis 5. Oktober 2026 erstmals über zwei Spieltage der übergeordneten Spielklassen. Während in den Ligen 1 bis 3 in diesem Zeitraum kein Spielbetrieb stattfindet, führt die Regionalliga Südwest den Ligaspielbetrieb regulär fort.
Auch am Wochenende rund um den 1. Mai 2026 findet in den Ligen 1 bis 3 kein Spielbetrieb statt. Analog zu den Abstellungsperioden wird der Spielbetrieb in der Regionalliga Südwest fortgesetzt. Der letzte Spieltag des Kalenderjahres 2026 ist für das Wochenende vom 4. bis 6. Dezember 2026 angesetzt. Die Rückrunde beginnt am 19. bis 21. Februar 2027.
Entsprechend notwendige Nachholtermine sind bereits ab dem 12. Februar 2027 möglich. Das Saisonfinale steigt am 22. Mai 2027 mit dem 34. Spieltag. Die letzten beiden Spieltage der Saison werden – entsprechend den Vorjahren – zeitgleich am Samstag ausgetragen.
Der Rahmenterminkalender wurde auf Grundlage eines 18er-Teilnehmerfeldes erstellt. Dies kommt zum Tragen, sofern nach Beendigung der Saison 2025/2026 nicht mehr als zwei Mannschaften aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest absteigen. Die RLSW Regionalliga Südwest GmbH blickt mit Vorfreude auf eine spannende und sportlich attraktive Saison 2026/2027 und wünscht allen Vereinen, Spielerinnen und Spielern, Verantwortlichen sowie Fans zunächst eine erholsame Winterpause.