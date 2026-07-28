– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne
Regionalliga Südwest: Wer wird Meister 2026/2027?
FuPa sucht den Meister der Regionalliga Südwest - stimmt jetzt ab und wählt euren Favoriten.
von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Bald beginnt die Saison 2026/2027 in der Regionalliga Südwest. Die Vorfreude ist groß. Doch wer wird Meister? Schafft es vielleicht Drittliga-Absteiger SSV Ulm 1846 Fußball oder stehen beispielsweise Kickers Offenbach oder die Stuttgarter Kickers bei den Fans hoch im Kurs? Kann vielleicht ein Geheimfavorit oder sogar ein Aufsteiger überraschen? Stimmt nachfolgend ab:
Das Auftaktprogramm der Regionalliga Südwest
1. Spieltag
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr Stuttgarter Kickers - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - VfR Mannheim
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - FSV Mainz 05 II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - Eintracht Frankfurt II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - TSV Steinbach Haiger
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - FC-Astoria Walldorf
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - SGV Heilbronn-Freiberg
So., 09.08.26 14:00 Uhr VfR Aalen - SC Freiburg II
2. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Kickers Offenbach
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - FC 08 Homburg
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - VfR Aalen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SV Sandhausen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - 1. FC Kaiserslautern II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - Stuttgarter Kickers
So., 16.08.26 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - FSV Frankfurt
So., 16.08.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - KSV Hessen Kassel
So., 16.08.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - SV Eintracht Trier 05
3. Spieltag
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - FC-Astoria Walldorf
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - SC Freiburg II
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - FC 08 Homburg
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - FSV Mainz 05 II
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr VfR Aalen - Eintracht Frankfurt II
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - TSV Steinbach Haiger
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - SGV Heilbronn-Freiberg
Di., 01.09.26 19:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SV Eintracht Trier 05