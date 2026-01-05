Regionalliga Südwest: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Regionalliga Südwest wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
Bahlinger SC
Trainer: Stefan Reisinger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC 08 Homburg
Trainer: Roland Seitz
Zugänge: keine
Abgänge: Grischa Walzer (FK Pirmasens)
Bayern Alzenau
Trainer: Kreso Ljubicic, Angelo Moro
Zugänge: keine
Abgänge: Robin Rosenberger (Ziel unbekannt)
FC-Astoria Walldorf
Trainer: Andreas Schön
Zugänge: keine
Abgänge: Oskar Stechl (TSV Neudrossenfeld)
FSV Frankfurt
Trainer: Tim Görner
Zugänge: Fabio Spataro ()
Abgänge: keine
FSV Mainz 05 II
Trainer: Benjamin Hoffmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Kickers Offenbach
Trainer: Kristjan Glibo
Zugänge: keine
Abgänge: keine
KSV Hessen Kassel
Trainer: René Klingbeil
Zugänge: Tim Knipping (Vereinslos)
Abgänge: Sören Gonther (SG Dynamo Dresden)
SC Freiburg II
Trainer: Bernhard Weis
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Trainer: Daniyel Cimen
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Sonnenhof Großaspach
Trainer: Pascal Reinhardt
Zugänge: keine
Abgänge: Lorenz Ender (TSG Backnang)
SGV Freiberg
Trainer: Kushtrim Lushtaku
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Eintracht Trier 05
Trainer: Thomas Klasen
Zugänge: keine
Abgänge: Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise)
SV Sandhausen
Trainer: Olaf Janßen
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Stuttgarter Kickers
Trainer: Marco Wildersinn
Zugänge: keine
Abgänge: Bela Dumrath (FC St. Gallen)
TSG Balingen
Trainer: Murat Isik
Zugänge: keine
Abgänge: Dennis Klose (Ziel unbekannt)
TSV Schott Mainz
Trainer: Samuel Horozovic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Steinbach Haiger
Trainer: Hüsni Tahiri, Daniel Wilde
Zugänge: Kevin Gleissner (SC Paderborn 07 II), Daniel Kneissl (FC Turabdin-Babylon)
Abgänge: keine
