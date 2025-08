Regionalliga Südwest: Welche Transfers stehen fest?

Die Saison 2025/2026 in der Regionalliga Südwest läuft. Das Transferfenster ist aber noch geöffnet. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Bahlinger SC

Zugänge: Walter Adam (), Alex Echner (FC Denzlingen), Rico Wuttke (SpVgg Greuther Fürth II), Luca Petzold (Greifswalder FC), Ferdinand Scholl (FC Gießen), Mike Manegold (SGV Freiberg), Stefan Reisinger (vereinslos), Karim El Abed (BFC Dynamo), Erijon Shaqiri (VfR Wormatia Worms), Marco Rienhardt (FC-Astoria Walldorf)

Abgänge: Dennis Bührer (Ziel unbekannt ), Bernhard Wiesler (Ziel unbekannt ), Shqipon Bektashi (VfR Hausen), Benedikt Grawe (SGV Freiberg), Noah Lovisa (Ziel unbekannt ), Dennis Müller (ziel unbekannt), Yannick Häringer (VfR Hausen), Lukas Sonnenwald (Eintracht Frankfurt II), Nico Gutjahr (SC Lahr), Fabio Kinast (SC Hofstetten), Dennis Müller (ziel unbekannt), Simeon Castano Bader (Karlsruher SC), Philipp Sonn (Karlsruher SC II), Ismael Mansaray (Borussia Dortmund II)



FC 08 Homburg

Zugänge: Grischa Walzer (FC 08 Homburg II), Armend Qenaj (SGV Freiberg), Oliver Kovacic (FC Gießen), Justin Petermann (FC Carl Zeiss Jena), Michael Gelt (SGV Freiberg), Frederik Schumann (VfB Stuttgart II), Hilal El-Helwe (SGV Freiberg), Frederic Baum (SV Eintracht Hohkeppel), Miguel Goncalves (F91 Düdelingen), Nils Röseler (Roda JC Kerkrade), Ken Mata (FSV Mainz 05 II)

Abgänge: Maximilian Jansen (1. FC Bocholt), Tom Kretzschmar (SV Wacker Burghausen), Daniels Ontužāns (Ziel unbekannt), Daniel Kalajdzic (Ziel unbekannt), David Hummel (Ziel unbekannt), Benjamin Kirchhoff (Ziel unbekannt), Lukas Quirin (SpVgg Bayreuth), Max Dombrowka (FC Pipinsried), Patrick Weihrauch (FC Carl Zeiss Jena), Arman Ardestani (SC Halberg Brebach), Jacob Collmann (FC-Astoria Walldorf), David Hummel (F.C. Hansa Rostock), Dominic Schmidt (FC Würzburger Kickers), Niclas Anspach (Ziel unbekannt), Mika-Louis Gilcher (FSV Jägersburg), Ramzi Ferjani (Ziel unbekannt ), Ramzi Ferjani (SC 07 Idar-Oberstein)



Bayern Alzenau

Zugänge: Kreso Ljubicic (1. Hanauer FC 1893), Robin Rosenberger (TSV Schott Mainz), Weiß (Wormatia Worms), Marvin Jung (TSV Steinbach Haiger), Marco Ferukoski (1. Hanauer FC 1893), Leandro Baumann (1. Hanauer FC 1893), Ivan Samardzic (1. Hanauer FC 1893), Timucin Sen (1. Hanauer FC 1893), Arno Schumacher (1. Hanauer FC 1893), Ahmet Aygül (Hanauer SC 1960), Hamza Boutakhrit (Viktoria Aschaffenburg), Jihad Boutakhrit (FC-Astoria Walldorf), Maximilian Brauburger (FC St. Pauli II), Alessio Samarelli (Hanauer SC 1960), Gaoussou Dabo (FC Rot-Weiß Erfurt)

Abgänge: Dennis Bochow (Ziel unbekannt ), Angelo Barletta (Pausiert ), Damjan Balic (Kickers Offenbach), Niklas Meyer (VfR Wormatia Worms)



FC-Astoria Walldorf

Zugänge: Andreas Schön (FC-Astoria Walldorf), Konrad Riehle (SV Stuttgarter Kickers), Wycliff Yeboah (1. CfR Pforzheim), Iosif Maroudis (SGV Freiberg), Ferdinand Gebert (TSG 1899 Hoffenheim), Marvin Mutz (Karlsruher SC), Jacob Collmann (FC 08 Homburg), Yasin Zor (1. FC Kaiserslautern II)

Abgänge: Matthias Born (Ziel unbekannt ), Thorsten Stoll (Ziel unbekannt ), Andreas Schön (FC-Astoria Walldorf), Andre Sirianni (Ziel unbekannt), Alexander Müller (Ziel unbekannt ), Louis Safranek (Ziel unbekannt), Jannis Boziaris (FC Energie Cottbus), Jihad Boutakhrit (Bayern Alzenau), Max Müller (FC-Astoria Walldorf II), Tilmann Jahn (FC-Astoria Walldorf II), Emanuel Gstettner (SV Manching), Marco Rienhardt (unbekannt), Jonas Arcalean (1. FC Lokomotive Leipzig), Jerik von der Felsen (VfB Stuttgart II), Marco Rienhardt (Bahlinger SC), Andre Sirianni (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)



FSV Frankfurt

Zugänge: Amin Farouk (SV Wehen Wiesbaden), Louis Held (Eintracht Frankfurt U19), Emmanuel McDonald (1. Göppinger SV), Corvin Bock (1. FC Phönix Lübeck), Ismail Harnafi (Alemannia Aachen), Lucas Becker (Kickers Offenbach), Cas Peters (Alemannia Aachen), Phil Kemper (FC Schalke 04 II), Joep Munsters (Wuppertaler SV), Yannick Sachs (FC Würzburger Kickers)

Abgänge: Nicolas Loebus (Studium in den USA), Maxim Emmerling (Studium in den USA), Leon Park (Studium in den USA), Tim Latteier (1. FC Schweinfurt 05), Lucas Hermes (SSV Jahn Regensburg), Malik Memisevic (FC Oberneuland), Tobias Peitz (Bonner SC), Justin Ospelt (Sportfreunde Siegen), Niklas Linke (Vereinslos), Seok-Min Park (Vereinslos), Leonhard Von Schroetter (Vereinslos), Ahmed Azaouagh (Vereinslos), Sho Sannomiya (Vereinslos), Gwang-in Lee (Vereinslos), Alban Sabah (FC Aksu Diyar Mainz), Gwang-in Lee (TSV Steinbach Haiger), Leonhard Von Schroetter (Sportfreunde Siegen)



FSV Mainz 05 II

Zugänge: Andre Gitau (VfR Wormatia Worms), Louis Babatz (FSV Mainz 05), Fritz Engel (FSV Mainz 05), Emanuel Marincau (FSV Mainz 05), Kacper Potulski (FSV Mainz 05), Luke Rahmann (FSV Mainz 05), Jusuf Ugljanin (FSV Mainz 05), Fabio Moreno Fell (TSV Gau-Odernheim), Jayson Videira (Hannover 96 II), Raúl König (FSV Mainz 05), Philipp Schulz (SC Verl)

Abgänge: Eniss Shabani (Ziel unbekannt ), Dominik Pestic (Ziel unbekannt ), Stjepan Pavisic (Ziel unbekannt ), David Mamutovic (SV Sandhausen), Marc Richter (Alemannia Aachen), Lucas Laux (SV Eintracht Trier 05), Leon Hoffmann (SV Viktoria Herxheim), Ken Mata (FC 08 Homburg), Jean-Marie Nadjombe (BSG Chemie Leipzig)



Kickers Offenbach

Zugänge: Kristjan Glibo (vereinslos ), Jannik Horz (SG Barockstadt Fulda Lehnerz), Luca Stellwagen (SGV Freiberg), Jona Borsum (Eintracht Braunschweig II), Dominik Crljenec (Eintracht Frankfurt II), Damjan Balic (Bayern Alzenau), Jelle Goselink (Phnom Penh Crown / Kambodscha), Kilian Skolik (Fortuna Düsseldorf II)

Abgänge: Christian Neidhart (Ziel unbekannt ), Jannes Wulff (Ziel unbekannt ), Dimitrij Nazarov (Ziel unbekannt ), Matija Damjanovic (Ziel unbekannt ), Lucas Becker (Ziel unbekannt ), Irwin Pfeiffer (Ziel unbekannt ), Luca Horst (1. FC Nürnberg II), Jan Urbich (Borussia Mönchengladbach II), Matija Damjanovic (FC Gießen), Lucas Becker (FSV Frankfurt), Alexander Sorge (SV Wacker Burghausen), Younes El Haddoudi (FC Gießen), Irwin Pfeiffer (SV Hummetroth)



KSV Hessen Kassel

Zugänge: Felix Schlüsselburg (FSV Zwickau), Luis Podolski (BSV Kickers Emden), Zvonimir Plavcic (SV Lafnitz), Jakob Kuntze (SC Paderborn 07), Joshua Kopf (1. FC Normannia Gmünd), Benjamin Girth (FC Würzburger Kickers), Phinees Bonianga (Eintracht Frankfurt II)

Abgänge: Elias Liesche-Prieto (CSC 03 Kassel), Benjamin Hadzic (), Donald Nduka (FC Ingolstadt 04 II), Kenny Weyh (SV Babelsberg 03), Nils Stendera (CSC 03 Kassel), Marco Hingerl (FV Illertissen), Theodor Bachmann (Bovender SV)



SC Freiburg II

Zugänge: Jack James (FC Eintracht Norderstedt), Leon Koß (RB Leipzig), Mateo Zelic (SV Darmstadt 98 (U21) II)

Abgänge: Alessio Besio (SC Verl), Ruben Müller (SC Paderborn 07), Franci Bouebari (Rot-Weiss Essen), Marco Wörner (SC Paderborn 07), Gabriel Pellegrino (Calcio Lecco / ITA), Yann Sturm (FC Ingolstadt 04)



SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Zugänge: Max Stadler (SV 1920 Steinbach), David Siebert (FC Gießen), Pietro Besso (FC Gießen), Justin Duda (Eintracht Braunschweig II), Marcel Niesner (FC Gießen), Nick Berger (FC Bulle), Nicola Arcanjo-Köhler (FC Gießen), Max Lindemann (SG Barockstadt Fulda Lehnerz II), Arlind Iljazi (SG Barockstadt Fulda Lehnerz II), Roko Ivankovic (Croatia Zmijavci / Kroatien), Dimitrios Diamantidis (inaktiv, zuletzt Waldhof Mannheim U19), Andreas Ardal (UD San Fernando Atlético / ESP), Hans-Nunoo Sarpei (HJK Helsinki)

Abgänge: Kelvin Onuigwe (SSV Jahn Regensburg II), David Costa Sabate (Ziel unbekannt ), Marius Löbig (Karriereende), Patrick Schaaf (FSG Vogelsberg), Jannik Horz (Kickers Offenbach), Marius Köhl (SGV Freiberg), Eric Tavares Ganime Bastos (VFC Plauen), Taha Aksu (FC Cosmos Koblenz), Timo Ulpins (VfR Wormatia Worms), Clint Essers (FC Eindhoven), Nils Fischer (SV Rot-Weiß Walldorf)



SG Sonnenhof Großaspach

Zugänge: Loris Maier (TSV Aubstadt), Leon Maier (VfR Aalen), Luca Damiano Molinari (1. FC Normannia Gmünd)

Abgänge: Nico Engel (Karlsruher SC II), Steffen Bönisch (FSV Waiblingen), Mark Gashi (TSG Backnang), Fabio Lettieri (Türkspor Neckarsulm)



SGV Freiberg

Zugänge: Benedikt Grawe (Bahlinger SC), Ante Eljuga (FC Nöttingen), Marius Köhl (SG Barockstadt Fulda Lehnerz), Abou Ballo (1. FC Lokomotive Leipzig), Lukas Laupheimer (VfB Stuttgart II), Ante Eljuga (FC Nöttingen), Tim Schmidt (FC Schalke 04 II), Armin Sivic (FC Rot-Weiss Koblenz), Jacob Engel (Greifswalder FC), David Girmann (TSG 1899 Hoffenheim), Aris Malaj (SV Sandhausen), Namrud Embaye (FC Teutonia 05 Ottensen), Tasos Leonidis (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Mateo Drljo (Sportfreunde Siegen), Asilhan Yildiz (TV Pflugfelden), Karlo Kuranyi (VfB Stuttgart II), Diamant Lokaj (SV Sandhausen), Matt-Brahan Zié (FSV Optik Rathenow), Ryan Adigo (1. FC Lokomotive Leipzig), Mehmet Hetemaj (SV Lafnitz), Christian Schmidt (SSV Jahn Regensburg), Asilhan Yildiz (TSV Grünbühl)

Abgänge: Dion Berisha (Rot-Weiss Essen), Zeki Görkem Koca (Ziel unbekannt), Nico Moos (Ziel unbekannt), Luca Battista (Ziel unbekannt), Linus Weik (Ziel unbekannt), Armend Qenaj (FC 08 Homburg), Michael Gelt (FC 08 Homburg), Frederik Rahn (SV Eintracht Trier 05), Luca Stellwagen (Kickers Offenbach), Hilal El-Helwe (FC 08 Homburg), Yannick Osée (SV Sandhausen), Niklas Tarnat (SV Sandhausen), Iosif Maroudis (FC-Astoria Walldorf), Mike Manegold (Bahlinger SC), Jannis Heede (1. FC Kaiserslautern II), Linus Weik (FC Schalke 04 II), Domenico Alberico (Chemnitzer FC), Luca Battista (TSG Balingen), Tasos Leonidis (FC Nöttingen)



SV Eintracht Trier 05

Zugänge: Frederik Rahn (SGV Freiberg), Ho-Jon Lee (FC Pesch), Fabio Lohei (FC Metz II), Dimitrios Mitakidis (Karlsruher SC), Ben Schmit (FC Syra Mensdorf), Connor Karas (SV Eintracht Trier 05), Matthias Fettes (SV Eintracht Trier 05), Noah Awassi (FC Würzburger Kickers), Lucas Laux (FSV Mainz 05 II)

Abgänge: Daniel Ternes (SV Rot-Weiss Wittlich), Malte Brüning (Rot-Weiss Essen), Daniel Buballa (TuS Asbach)



SV Sandhausen

Zugänge: Olaf Janßen (Viktoria Köln), Louis Kolbe (Eintracht Frankfurt II), Kwabe Schulz (Viktoria Köln), Maximilian Reid (VfL Osnabrück), Teoman Akmestanli (1. FC Köln II), Luca de Meester (Viktoria Köln), Pascal Testroet (FC Ingolstadt 04), Yannick Osée (SGV Freiberg), Arthur Lyska (SV Wehen Wiesbaden), Ken Gipson (FC Carl Zeiss Jena), Niklas Tarnat (SGV Freiberg), Jahn Herrmann (FSV Zwickau), David Mamutovic (FSV Mainz 05 II), Phil Halbauer (FC Energie Cottbus), Melvin Ramusovic (KFC Uerdingen), Leon Ampadu (Borussia Mönchengladbach II), Berk Inaler (Hallescher FC), Dominik Idel-Peters (FC Viktoria Köln), Jannik Graf (SpVgg Bayreuth), Pablo Zahnen-Martinez (FC Schalke 04 II), Benedikt Wimmer (FC Bayern München II), Anthony Loviso (SV Waldhof Mannheim), Denis Pfaffenrot (SpVgg Greuther Fürth), Maximilian Wagner (FC Bayern München II)

Abgänge: Lucas Wolf (Viktoria Köln), Luan Simnica (FC Erzgebirge Aue), Alexander Mühling (RW Oberhausen), Jeremias Lorch (Alemannia Aachen), David Richter (Vereinslos), Nikolai Rehnen (Vereinslos), Timo Königsmann (Vereinslos), Jakob Lewald (Vereinslos), Edvinas Girdvainis (Vereinslos), Alexander Fuchs (Vereinslos), Jonas Weik (Vereinslos), Niklas Kreuzer (Vereinslos), Taylan Duman (Vereinslos), Marco Schikora (Vereinslos), Besar Halimi (Vereinslos), Viktor Granath (Vereinslos), Lucas Ehrlich (FC Augsburg II), Patrick Greil (SCR Altach), David Otto (Viktoria Köln), Emmanuel Iwe (SV Waldhof Mannheim), Stanislav Fehler (FC Rot-Weiß Erfurt), Luca Zander (TuS Blau-Weiß Lohne), Niklas Lang (FC Vaduz), Justin Butler (FC Energie Cottbus), Diamant Lokaj (SGV Freiberg), Dominic Baumann (1. FC Saarbrücken), Dennis Gorka (SV Rödinghausen), Sebastian Stolze (SSV Jahn Regensburg), Jonas Carls (1. FC Bocholt)



SV Stuttgarter Kickers

Zugänge: Nico Fundel (FV Illertissen), David Udogu (FV Illertissen), Vincent Schwab (TSV Steinbach Haiger), Oskar Hencke (SV Stuttgarter Kickers), Ramon Castellucci (FV Ravensburg), Jacob Danquah (Hannover 96 II), Maximilian Zaiser (FC Würzburger Kickers), Bela Dumrath (FC St. Gallen), Marlon Faß (SG Dynamo Dresden), Melkamu Frauendorf (Hannover 96 II), David Mitrovic (SV Stuttgarter Kickers)

Abgänge: Louis Lord (FC Erzgebirge Aue), Arlind Rexhepi (SV Waldhof Mannheim), Marian Riedinger (Ziel unbekannt), Nyamekye Awortwie-Grant (FC Energie Cottbus), Konrad Riehle (FC-Astoria Walldorf), David Kammerbauer (Sportfreunde Siegen), Paul Polauke (Sportfreunde Siegen), Marcel Schmidts (1. Göppinger SV), Vico Meien (VfR Aalen), Brian Behrendt (FSV Schöningen), Dennis De Sousa Oelsner (TSV Schott Mainz)



TSG Balingen

Zugänge: Jonas Brändle (FC 08 Villingen), Luca Battista (SGV Freiberg), Tim Hannak (Eintracht Frankfurt II)

Abgänge: David Zenner (FC Nöttingen), Egemen Sarikaya (FC Nöttingen), Luca Kölsch (Karriereende), Jan Ferdinand (Ziel unbekannt ), Noah Haller (Ziel unbekannt ), Levis Schaber (TSV Landsberg), Luca Kölsch (SV Reihen)



TSV Schott Mainz

Zugänge: Abdellatif El Mahaoui (SV Gonsenheim), Armin Olayo (1. FC Nürnberg II), Ismael Wiegand (SpVgg Greuther Fürth II), Luis Hesse (SF Eisbachtal), Sean Horozovic (FSV Mainz 05), Maurizio Robotta (SV Darmstadt 98 (U21) II), Dennis De Sousa Oelsner (SV Stuttgarter Kickers)

Abgänge: Leander Schmidt (TSV Gau-Odernheim), Marlon Igerst (TSG Pfeddersheim), Luka Baljak (TuS Marienborn), Robin Rosenberger (Bayern Alzenau), Tamin Faqiryar (Hanauer SC 1960), Lennart Thum (VfR Mannheim)



TSV Steinbach Haiger

Zugänge: Thomas Rotfuß (ZFC Meuselwitz), Tom Hornuff (FSV Zwickau), Marvin Mika (SC Fortuna Köln), Arda Sirin (TSV Steinbach II), Furkan Yilmaz (TSV Steinbach II), Julian Spies (TSV Steinbach II), Benit Dinaj (TSV Steinbach II), Noel Wirtz (TSV Steinbach II), Lukas Näpflein (SpVgg Greuther Fürth II), Tjark Hildebrandt (Hamburger SV II), Gwang-in Lee (FSV Frankfurt), Maximilian Pronichev (FC Energie Cottbus), Deniz Haimerl (Türkgücü München)

Abgänge: Vincent Schwab (SV Stuttgarter Kickers), Christopher Wähling (Ziel unbekannt), Christopher Theisen (Ziel unbekannt), Nino Miotke (Ziel unbekannt ), Daniel Steininger (DJK Vilzing), Levin Leandro D'Aloia (Ziel unbekannt ), Marco Klee (FC St. Pauli II), Marvin Jung (Bayern Alzenau), Marcel Richter (Ziel unbekannt), Christoph Maier (Ziel unbekannt ), Justin Steinkötter (TSV 1860 München), Ario Rahmani (FC Gießen), Paolo Maiella (FC Gütersloh), Christoph Maier (1. FC Lokomotive Leipzig)