Allgemeines

Regionalliga Südwest: Welche Spieler und Trainer sind gesperrt?

Update vom 7. April 2026: Übersicht über die offenen Sperren.

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil

Jacob Roden

Mannschaft: TSV Schott Mainz

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SG Sonnenhof Großaspach

Elvir Zukaj

Mannschaft: Bahlinger SC

Noch offene Spiele: Sperre Landespokal

Nächster Gegner: 1. FSV Mainz 05 II

Paul Seikel

Mannschaft: FC Bayern Alzenau

Noch offene Spiele: 2

Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Ole Deininger

Mannschaft: TSG Balingen Fußball

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: Kickers Offenbach

Gelb / Rote Karte

Laurin Tost

Mannschaft: Bahlinger SC

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: 1. FSV Mainz 05 II

Cas Peters

Mannschaft: FSV Frankfurt

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers

5. Gelbe Karte

Meghon Valpoort

Mannschaft: SGV Freiberg Fußball

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: FC 08 Homburg

Julian Maurice Derstroff

Mannschaft: 1. FSV Mainz 05 II

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: Bahlinger SC

Eros Dacaj

Mannschaft: TSV Steinbach Haiger

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SV Sandhausen

Lennart Grimmer

Mannschaft: FC-Astoria Walldorf

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: KSV Hessen Kassel

Marvin Jung

Mannschaft: FC Bayern Alzenau

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Jannis Held

Mannschaft: SV Eintracht-Trier

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SC Freiburg II

Leon Maier

Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: TSV Schott Mainz

Kristjan Arh Cesen

Mannschaft: Kickers Offenbach

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: TSG Balingen Fußball

Karl Steinmann

Mannschaft: SC Freiburg II

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier

10. Gelbe Karte

Volkan Celiktas

Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: TSV Schott Mainz

Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger

Keine.

Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

