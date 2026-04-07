Regionalliga Südwest: Welche Spieler und Trainer sind gesperrt?

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil
Jacob Roden
Mannschaft: TSV Schott Mainz
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SG Sonnenhof Großaspach
Elvir Zukaj
Mannschaft: Bahlinger SC
Noch offene Spiele: Sperre Landespokal
Nächster Gegner: 1. FSV Mainz 05 II
Paul Seikel
Mannschaft: FC Bayern Alzenau
Noch offene Spiele: 2
Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
Ole Deininger
Mannschaft: TSG Balingen Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Kickers Offenbach
Gelb / Rote Karte
Laurin Tost
Mannschaft: Bahlinger SC
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: 1. FSV Mainz 05 II
Cas Peters
Mannschaft: FSV Frankfurt
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers
5. Gelbe Karte
Meghon Valpoort
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC 08 Homburg
Julian Maurice Derstroff
Mannschaft: 1. FSV Mainz 05 II
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Bahlinger SC
Eros Dacaj
Mannschaft: TSV Steinbach Haiger
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Sandhausen
Lennart Grimmer
Mannschaft: FC-Astoria Walldorf
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: KSV Hessen Kassel
Marvin Jung
Mannschaft: FC Bayern Alzenau
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
Jannis Held
Mannschaft: SV Eintracht-Trier
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SC Freiburg II
Leon Maier
Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSV Schott Mainz
Kristjan Arh Cesen
Mannschaft: Kickers Offenbach
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSG Balingen Fußball
Karl Steinmann
Mannschaft: SC Freiburg II
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier
10. Gelbe Karte
Volkan Celiktas
Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSV Schott Mainz
Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger
Keine.
Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
