Regionalliga Südwest: Welche Schiedsrichter werden im Einsatz sein?

Ihr wollt wissen, welche Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Schiedsrichter-Beobachter bei den nächsten Spielen in der Regionalliga Südwest im Einsatz sein werden? Kein Problem, hier kommt die Übersicht.

Freitag, 01.08.2025, 19:00 Uhr

SV Sandhausen vs. FSV Frankfurt

Schiedsrichter: Tobias Ewerhardy (Losheim am See)

Schiedsrichterassistent: Lukas Jungfleisch

Schiedsrichterassistent: Jason Lieser

Vierter Offizieller: Marc Heiker

Beobachter: Klaus Holz

Samstag, 02.08.2025, 14:00 Uhr

SGV Freiberg Fußball vs. SC Freiburg II

Schiedsrichter: Felix Ebert (Gießen)

Schiedsrichterassistent: Maximilian Prölss

Schiedsrichterassistent: Niklas Rüddenklau