Regionalliga Südwest: Vereine befürworten aktuelle Struktur

Der offene und partnerschaftliche Austausch zeigte deutlich, dass sowohl die Vereine als auch die Liga mit der bestehenden Struktur der Regionalliga Südwest sehr zufrieden sind. Für diese konnte daher auch kein aktueller Reformbedarf festgestellt werden. Gleichzeitig signalisierten die anwesenden Vertreter jedoch Bereitschaft, sich aktiv in einen möglichen überregionalen Dialog einzubringen. Die Regionalliga Südwest wird sich daher an einer eventuellen bundesweiten Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung der Ligenstruktur beteiligen.

So sehen die ersten drei Spieltage der Regionalliga Südwest aus:

1. Spieltag

Fr., 01.08.25 19:00 Uhr SV Sandhausen - FSV Frankfurt

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - SC Freiburg II

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Eintracht Trier 05

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr FC 08 Homburg - KSV Hessen Kassel

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - FC-Astoria Walldorf

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - Kickers Offenbach

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - TSG Balingen

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - TSV Schott Mainz

So., 03.08.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SV Stuttgarter Kickers



2. Spieltag

Fr., 08.08.25 19:00 Uhr Kickers Offenbach - Bayern Alzenau

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SGV Freiberg

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - FSV Mainz 05 II

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - Bahlinger SC

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr TSG Balingen - TSV Steinbach Haiger

So., 10.08.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SV Sandhausen

So., 10.08.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - FC 08 Homburg



3. Spieltag

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - TSV Schott Mainz

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - FC-Astoria Walldorf

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - TSG Balingen

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - Kickers Offenbach

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - SC Freiburg II

So., 17.08.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SV Eintracht Trier 05

Di., 19.08.25 19:00 Uhr SV Sandhausen - KSV Hessen Kassel

Di., 19.08.25 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FSV Frankfurt

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr FC 08 Homburg - Bahlinger SC