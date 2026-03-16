Regionalliga Südwest: Termine der Spieltage 27 bis 30 stehen fest
Neue Infos kommen vom Verband.
von red/pm · Heute, 14:10 Uhr · 0 Leser
Die Termine der Spieltage 27 bis 30 der Regionalliga Südwest stehen fest. Die nächsten Terminierungen folgen, in Abhängigkeit zu den übergeordneten Spielklassen, voraussichtlich in der Kalenderwoche 15 (ab 6. April).
So sehen die Paarungen der Spieltage 27 bis 30 aus:
27. Spieltag
Do., 02.04.26 19:00 Uhr FSV Frankfurt - FC-Astoria Walldorf
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - Kickers Offenbach
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - FSV Mainz 05 II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Bahlinger SC - KSV Hessen Kassel
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - FC 08 Homburg
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Bayern Alzenau - TSV Steinbach Haiger
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSG Balingen - SC Freiburg II
Mo., 06.04.26 14:00 Uhr SGV Freiberg - SV Stuttgarter Kickers
28. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Sandhausen
Fr., 10.04.26 19:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - Bayern Alzenau
Fr., 10.04.26 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - TSV Schott Mainz
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - TSG Balingen
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - FSV Frankfurt
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - SGV Freiberg
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - KSV Hessen Kassel
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - Bahlinger SC
So., 12.04.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - SV Eintracht Trier 05
29. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:00 Uhr FSV Frankfurt - FC 08 Homburg
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SGV Freiberg - TSV Steinbach Haiger
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SC Freiburg II
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - FC-Astoria Walldorf
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr Bahlinger SC - SV Stuttgarter Kickers
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr Bayern Alzenau - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr TSG Balingen - FSV Mainz 05 II
So., 19.04.26 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - Kickers Offenbach
30. Spieltag
Di., 21.04.26 19:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - TSG Balingen
Di., 21.04.26 19:00 Uhr SC Freiburg II - Bahlinger SC
Di., 21.04.26 19:00 Uhr FC 08 Homburg - SV Eintracht Trier 05
Di., 21.04.26 19:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - KSV Hessen Kassel
Di., 21.04.26 19:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - Bayern Alzenau
Di., 21.04.26 19:00 Uhr FSV Mainz 05 II - SV Sandhausen
Mi., 22.04.26 19:00 Uhr Kickers Offenbach - FSV Frankfurt
Mi., 22.04.26 19:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - TSV Schott Mainz
Mi., 22.04.26 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SGV Freiberg