– Foto: Jan Hofmann
Regionalliga Südwest: Termine der Spieltage 23 bis 26 stehen fest
Neue Infos kommen vom Verband.
Heute, 15:30 Uhr
Die Termine der Spieltage 23 bis 26 der Regionalliga Südwest stehen fest. Die nächsten Terminierungen folgen, in Abhängigkeit zu den übergeordneten Spielklassen, voraussichtlich in der Kalenderwoche 12 (ab 16. März).
So sehen die Paarungen der Spieltage 23 bis 26 aus:
23. Spieltag
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - Bahlinger SC
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr SGV Freiberg - FC-Astoria Walldorf
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - TSG Balingen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - TSV Steinbach Haiger
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - FSV Mainz 05 II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - SC Freiburg II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - KSV Hessen Kassel
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Bayern Alzenau - SV Eintracht Trier 05
So., 08.03.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - Kickers Offenbach
24. Spieltag
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - FC 08 Homburg
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - SV Stuttgarter Kickers
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - TSV Schott Mainz
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - FSV Frankfurt
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr Bahlinger SC - SGV Freiberg
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr TSG Balingen - SV Sandhausen
So., 15.03.26 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - Bayern Alzenau
25. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - TSV Steinbach Haiger
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - SV Eintracht Trier 05
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SGV Freiberg - Kickers Offenbach
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - Bahlinger SC
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - KSV Hessen Kassel
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SC Freiburg II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - FC-Astoria Walldorf
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Bayern Alzenau - TSG Balingen
So., 22.03.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - FSV Mainz 05 II
26. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 28.03.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SV Sandhausen
Sa., 28.03.26 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - Bayern Alzenau
Sa., 28.03.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - FSV Frankfurt
Sa., 28.03.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SGV Freiberg
Sa., 28.03.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - Bahlinger SC
Sa., 28.03.26 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - TSV Schott Mainz
Sa., 28.03.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FC 08 Homburg
Sa., 28.03.26 14:00 Uhr TSG Balingen - SV Eintracht Trier 05