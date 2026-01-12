Regionalliga Südwest: Termine der Spieltage 21 und 22 stehen fest

Die Termine der Spieltage 21 und 22 der Regionalliga Südwest stehen fest. Die nächsten Terminierungen folgen, in Abhängigkeit zu den übergeordneten Spielklassen, voraussichtlich in Kalenderwoche 8 (ab 16. Februar).
So sehen die Paarungen der Spieltage 21 und 22 aus:
21. Spieltag
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - FC-Astoria Walldorf
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SGV Freiberg - SV Eintracht Trier 05
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - Kickers Offenbach
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - KSV Hessen Kassel
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - FSV Mainz 05 II
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - TSG Balingen
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - TSV Schott Mainz
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Bayern Alzenau - Bahlinger SC
So., 22.02.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SC Freiburg II
So sieht die Tabelle der Regionalliga Südwest aus:
1. SGV Freiberg 20 12-5-3 43:18 41
2. SG Sonnenhof Großaspach (Auf) 20 11-7-2 60:29 40
3. FSV Mainz 05 II 20 9-7-4 34:27 34
4. FSV Frankfurt 20 10-3-7 32:24 33
5. SV Sandhausen (Ab) 20 10-3-7 34:36 33
6. FC 08 Homburg 20 8-8-4 40:27 32
7. TSV Steinbach Haiger 20 8-8-4 40:28 32
8. FC-Astoria Walldorf 20 9-4-7 42:40 31
9. SV Stuttgarter Kickers 20 9-2-9 28:30 29
10. KSV Hessen Kassel 20 7-7-6 35:30 28
11. SV Eintracht Trier 05 20 8-4-8 35:33 28
12. Kickers Offenbach 20 7-6-7 34:36 27
13. SG Barockstadt Fulda Lehnerz 20 6-8-6 32:27 26
14. SC Freiburg II 20 7-5-8 41:47 26
15. Bayern Alzenau (Auf) 20 4-4-12 24:42 16
16. TSG Balingen (Auf) 20 4-4-12 23:49 16
17. Bahlinger SC 20 2-5-13 18:47 11
18. TSV Schott Mainz (Auf) 20 2-4-14 22:47 10