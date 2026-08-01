Regionalliga Südwest reformiert Statut: Mehr Fairplay und Tempo

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Mit Wirkung zum 1. August 2026 treten in der Regionalliga Südwest umfassende Änderungen des Ligastatuts in Kraft. Von der verbindlichen Einführung des Multiball-Systems über geschützte Spielansetzungen bis hin zu verschärften Vorgaben für den Innenraum stellt die RLSW Regionalliga Südwest GmbH die Weichen für einen flüssigeren und gerechteren Wettbewerb.

Fußball lebt von Dynamik, Spielfluss und der unberechenbaren Dramatik auf dem Rasen. Um Zeitschinden wirksam zu unterbinden und einen unbeeinflussten Spielablauf zu gewährleisten, gilt ab sofort verbindlich das Multiball-System. Die Heimvereine sind verpflichtet, zu Spielbeginn exakt 19 Bälle bereitzuhalten – einen Spielball sowie 18 Ersatzbälle, die auf einheitlichen, farblich abgehobenen Stationen um das Spielfeld verteilt werden. Entlang jeder Seitenlinie stehen sieben, entlang der Torlinien jeweils zwei Ballstationen bereit. Verlässt der Ball das Feld, holen die Akteure den nächstgelegenen Ball eigenständig von der Station. Mindestens acht Ballholende sorgen für das Bestücken der Stationen, dürfen den Spielern Bälle jedoch nicht mehr direkt zuwerfen. Jegliche aktive Einflussnahme auf den Spielfluss durch das Personal am Spielfeldrand ist streng untersagt.

Chancengleichheit im Saisonfinale

Wenn am Saisonende Entscheidungen fallen und der Abstiegskampf den Puls der Fans nach oben treibt, zählt auf den Plätzen maximale Verlässlichkeit. Zur Wahrung der sportlichen Integrität verankert die Liga die zeitgleiche Austragung der letzten beiden Spieltage ausdrücklich im Statut. Samstags um 14 Uhr wird künftig zeitgleich angepfiffen, damit keine Mannschaft ihr Spielverhalten an bereits bekannte Ergebnisse anderer Plätze anpassen kann. Nur wenn eine Partie mindestens zwei Wochen vor dem Termin für beide Mannschaften sowie betroffene Dritte sportlich ohne Relevanz ist, kann auf Antrag eine abweichende Anstoßzeit festgelegt werden. Zudem erhalten Meisterschaftsspiele der Regionalliga Südwest klaren Vorrang vor Partien der Regional- und Landesverbände, die an den zwei Tagen vor und nach einem Ligaspiel nur noch mit Zustimmung des betroffenen Vereins durchgeführt werden dürfen.

Disziplin im Innenraum und klare Stadionuhr

Auch abseits des Spielgeschehens fordert das neue Regelwerk Disziplin von allen Beteiligten. Gesperrte Spieler, Trainer und Funktionsträger dürfen sich nach einer gelben, gelb-roten oder roten Karte während des Meisterschaftsspiels nicht mehr im Innenraum des Stadions aufhalten. Zudem verlangt die Liga absolute Pünktlichkeit: Die Mannschaften müssen exakt 15 Minuten nach Abpfiff der ersten Halbzeit zum Wiederanpfiff auf dem Spielfeld antreten. Auf den Anzeigetafeln wird die reguläre Spielzeit künftig beim Stand von 45:00 bzw. 90:00 Minuten gestoppt, während die laufende Nachspielzeit gesondert dargestellt werden muss.

Differenzierte Sanktionen bei Diskriminierung

Über die rein organisatorischen Abläufe hinaus passt die Liga ihre Rechts- und Verfahrensordnung bezüglich diskriminierenden Verhaltens an das DFB-Regelwerk an. Wird ein solches Vergehen gestanden, kann die Mindeststrafe bis zur Hälfte gemildert werden. Im Gegenzug wird eine der Milderung angemessene Bildungs-, Kommunikations- oder Schulungsmaßnahme festgesetzt. Um Vereine vor unverhältnismäßigen finanziellen Belastungen zu schützen, kann eine Geldstrafe gemildert werden, darf jedoch den Betrag von 1.000,00 Euro nicht unterschreiten. Ergänzend wurden Regelungen zum Status der Spieler angepasst, um Vertragsschlüsse mit Kapitalgesellschaften und deren Nachwuchsleistungszentren präzise im Statut abzubilden.