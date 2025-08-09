Regionalliga Südwest lässt Ostvereine mehrheitlich abblitzen

Wetzlar. Bis in den Profibereich sind die Gedanken der sogenannten Initiative „Aufstiegsreform 2025“, die ihren Ursprung im fußballerischen Nordosten gefunden hat, mittlerweile vorgedrungen. Unter dem Motto „Meister müssen aufsteigen“ bekennen sich Schwergewichte wie Schalke 04, Union Berlin oder Hertha BSC zur Idee, das aktuelle Regionalliga-Modell mit fünf Staffeln neu zu ordnen.„Es geht nicht um Einzelinteressen, sondern um die grundsätzliche Frage, ob wir in Deutschland auf allen Ebenen einen sportlich fairen Wettbewerb wollen. Die aktuellen Verhältnisse sind strukturell ungerecht – und das zeigt sich gerade jetzt besonders deutlich“, wird Tommy Haeder, Geschäftsstellenleiter des Chemnitzer FC und Sprecher der Initiative, beispielsweise auf der Seite des Halleschen FC zitiert. Gegenüber des Fußballfachmagazins Kicker wollte er sich unlängst aber nicht zu einem konkreten Modell äußern und erklärte: „Die intensiven Gespräche der letzten Wochen und Monate haben sehr deutlich gemacht, dass die Frage der Regionalliga-Struktur weit über eine bloße geografische Neuaufteilung hinausgeht.“
Bei der Betrachtung der mittlerweile über 40 Unterstützer-Vereine der Initiative fällt dabei eines auf. Kein Team aus dem Gebiet der Regionalliga Südwest ist der Reform beigetreten – bis der KSV Hessen Kassel nach einer ligainternen Besprechung mit einem Statement vorpreschte. „Das finden wir schon merkwürdig“, sagt Giuseppe Lepore, Geschäftsführer Sport des TSV Steinbach Haiger, auf Anfrage dazu. Schon vor dem Treffen in Karlsruhe, bei dem alle Vereine aus der Südwest-Staffel, aber auch Vereine aus der 3. Liga und den drei Südwest-Oberligen Rheinland-Pfalz/Saar, Hessen und Baden-Württemberg anwesend waren, hatte Lepore gegenüber dieser Redaktion erklärt: „Es gibt schon Gründe, wieso in ganz Deutschland dieser Initiative Vereine beitreten, wir aber nicht.“
Später sagte der TSV-Verantwortliche, der Teil einer ligainternen Arbeitsgruppe ist und schon 2019 bei intensiven Gesprächen mit dem DFB involviert war, zu den Reform-Ideen: „Alles zu zerschlagen, was funktioniert, nur für das eine Ziel, ist für mich keine Option.“
Giuseppe Lepore zielt damit auf das Modell ab, das momentan am häufigsten in Fußball-Deutschland diskutiert wird. Demnach würden die hessischen Vereine der Regionalliga-Nordost zugeteilt werden, die Südwest-Staffel würde somit zerfallen. „Der Reform in dieser Art und Weise können und werden wir nicht beitreten. Das macht keinen Sinn“, hatte der 51-Jährige hierzu bereits erklärt. Die Gründe für den Geschäftsführer liegen dabei auf der Hand: Durch das Eingliedern der hessischen Vereine in den Osten müssten Steinbach, Offenbach und Co. mehrmals in der Saison Partien in Berlin bestreiten. Die Kosten hierfür seien immens, erklärt Lepore.
Doch bei allem Hin und Her möchte Giuseppe Lepore eines klarstellen: Auch der TSV Steinbach Haiger unterstützt den Gedanken „Meister müssen aufsteigen“. Dafür zeige sich der Südwest-Vertreter gesprächsbereit. Aber: „Dafür brauchen wir nicht diese Reform und auch nicht irgendwelche Parolen.“ Der Geschäftsführer sagt: „Wir haben von der Initiative bislang nichts Substanzielles oder eine grundlegende Ausarbeitung vorgelegt bekommen. Wir würden uns bei einer deutschlandweiten Arbeitsgruppe gerne beteiligen.“ Der 51-Jährige stellt klar – wie im Übrigen auch seine Liga-Kollegen –, dass man mit der Südwest-Staffel sehr zufrieden sei, die Liga deutschlandweit sogar als Vorzeigemodell diene.
Aus diesem Grund richtet er sich mit Blick auf einen Vorschlag aus dem Jahr 2019 direkt an die Nordost-Vereine: „Sie müssten dem einfach nur zustimmen.“ Im Rahmen der damaligen Gespräche mit dem DFB seien über 50 verschiedene Modelle besprochen worden, so Lepore. Eines davon hätte die Vereine aus Bayern, Sachsen und Thüringen zur Regionalliga Südost werden lassen, die Staffeln West und Südwest wären bestehen geblieben und der Norden wäre neu sortiert worden.
„Das hat damals breite Zustimmung gefunden. Dieses Modell verhindert haben die Nordost-Vereine“, erklärt der Steinbacher Geschäftsführer, wieso es nicht damals schon zu einer Lösung gekommen sei und zeigt noch heute wenig Verständnis für diese Entscheidung. „Dann wären alle vier Meister aufgestiegen“, sagt Lepore und erklärt: „Knapp sechs Jahre später findet sich davon in der Diskussion gar nichts mehr.“
Mit diesen Worten scheint klar, dass sich aus Sicht der Südwest-Vereine erst die Nordost-Teams bewegen müssen, um wieder an einen Tisch zu kommen.