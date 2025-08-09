Regionalliga Südwest lässt Ostvereine mehrheitlich abblitzen

Wetzlar. Bis in den Profibereich sind die Gedanken der sogenannten Initiative „Aufstiegsreform 2025“, die ihren Ursprung im fußballerischen Nordosten gefunden hat, mittlerweile vorgedrungen. Unter dem Motto „Meister müssen aufsteigen“ bekennen sich Schwergewichte wie Schalke 04, Union Berlin oder Hertha BSC zur Idee, das aktuelle Regionalliga-Modell mit fünf Staffeln neu zu ordnen.„Es geht nicht um Einzelinteressen, sondern um die grundsätzliche Frage, ob wir in Deutschland auf allen Ebenen einen sportlich fairen Wettbewerb wollen. Die aktuellen Verhältnisse sind strukturell ungerecht – und das zeigt sich gerade jetzt besonders deutlich“, wird Tommy Haeder, Geschäftsstellenleiter des Chemnitzer FC und Sprecher der Initiative, beispielsweise auf der Seite des Halleschen FC zitiert. Gegenüber des Fußballfachmagazins Kicker wollte er sich unlängst aber nicht zu einem konkreten Modell äußern und erklärte: „Die intensiven Gespräche der letzten Wochen und Monate haben sehr deutlich gemacht, dass die Frage der Regionalliga-Struktur weit über eine bloße geografische Neuaufteilung hinausgeht.“