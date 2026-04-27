Regionalliga Südwest: Gesperrt - diese Spieler und Trainer trifft es

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil
Oliver Kovacic
Mannschaft: FC 08 Homburg
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers
Max Müller
Mannschaft: FC-Astoria Walldorf
Noch offene Spiele: Sperre II. Mannschaft
Nächster Gegner: Kickers Offenbach
Raul-Florian Gogonea
Mannschaft: SC Freiburg II
Noch offene Spiele: Sperre U19
Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger
Gelb / Rote Karte
Marco Kehl-Gomez
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
5. Gelbe Karte
Armend Qenaj
Mannschaft: FC 08 Homburg
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers
Ole Deininger
Mannschaft: TSG Balingen Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Bahlinger SC
Rouven Vuk Tarnutzer
Mannschaft: SC Freiburg II
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger
10. Gelbe Karte
Giorgio Del Vecchio
Mannschaft: FSV Frankfurt
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau
Theodoros Politakis
Mannschaft: FC-Astoria Walldorf
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Kickers Offenbach
Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger
René Klingbeil
Mannschaft: KSV Hessen Kassel (Cheftrainer)
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier
Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
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