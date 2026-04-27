 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Regionalliga Südwest: Gesperrt - diese Spieler und Trainer trifft es

Update vom 27. April 2026: Übersicht über die offenen Sperren.

von red/pm · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Claus G. Stoll

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Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil

Oliver Kovacic

Mannschaft: FC 08 Homburg

Noch offene Spiele: Urteil offen

Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers

Max Müller

Mannschaft: FC-Astoria Walldorf

Noch offene Spiele: Sperre II. Mannschaft

Nächster Gegner: Kickers Offenbach

Raul-Florian Gogonea

Mannschaft: SC Freiburg II

Noch offene Spiele: Sperre U19

Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger

Gelb / Rote Karte

Marco Kehl-Gomez

Mannschaft: SGV Freiberg Fußball

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

5. Gelbe Karte

Armend Qenaj

Mannschaft: FC 08 Homburg

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers

Ole Deininger

Mannschaft: TSG Balingen Fußball

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: Bahlinger SC

Rouven Vuk Tarnutzer

Mannschaft: SC Freiburg II

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger

10. Gelbe Karte

Giorgio Del Vecchio

Mannschaft: FSV Frankfurt

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau

Theodoros Politakis

Mannschaft: FC-Astoria Walldorf

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: Kickers Offenbach

Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger

René Klingbeil

Mannschaft: KSV Hessen Kassel (Cheftrainer)

Noch offene Spiele: Urteil offen

Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier

Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

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