Regionalliga Südwest: Ein Fast-Meister und 4 bis 5 Absteiger

– Foto: Claus G. Stoll

Die Regionalliga Südwest steuert dem Saisonende entgegen. Der 31. Spieltag ist vorbei und es stehen nur noch die drei letzten Spieltage an. Einige Entscheidungen in Sachen Aufstieg und Abstieg sind gefallen bzw. stehen kurz davor. FuPa beleuchtet die Lage für euch.

Die Frage nach dem Meister der laufenden Saison 2026/2027 kann eigentlich schon beantwortet werden. Die SG Sonnenhof Großaspach führt die Tabelle mit einem großen Vorsprung an. Genauer gesagt sind es 9 Punkte Vorsprung vor dem SGV Freiberg und die um satte 18 Treffer bessere Tordifferenz gegenüber den Freibergern. Das heißt konkret: Die Großaspacher benötigen lediglich einen Punkt aus den letzten Spielen, um sicher und aus eigener Kraft die Meisterschaft feiern zu können. Und damit stünde dann die Rückkehr des selbsternannten Dorfclubs in die 3. Liga - in der Saison 2019/2020 stiegen die Großaspacher nach sechs Jahren aus der 3. Liga ab - nichts mehr im Wege.

Der SGV Freiberg hingegen lag in dieser Saison lange Zeit an der Tabellenspitze, teilweise ziemlich souverän. Das Team schwächelte aber zuletzt stark und kann nur noch mit einem Fußballwunder Meister werden. Dafür müssten die Freiberger alle drei noch ausstehenden Begegnungen gewinnen und das klar, um die um 18 Tore schlechtere Tordifferenz gegenüber Großaspach wettzumachen. Gleichzeitig müsste der schwäbische Rivale aus Großaspach alle seine letzten drei Saisonspiele verlieren. Alle anderen Mannschaften hinter dem Spitzenduo haben keine Chance auf den Titelgewinn in der Regionalliga Südwest.

Wie sieht es in Sachen Abstieg aus?

Nicht ganz so einfach ist es mit der Frage der Absteiger. Dafür muss zunächst auf die 3. Liga geschaut werden. Denn: Die Anzahl der Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest hat entscheidende Auswirkungen auf die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga. Nach dem derzeitigen Stand würde der SSV Ulm aus der 3. Liga in den Südwesten absteigen. Dann gäbe es vier Absteiger aus der Regionalliga Südwest.

Wenn allerdings noch ein zweites Team aus dem Südwesten aus der 3. Liga absteigen würde, dann erhöht sich die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Südwest auf fünf Absteiger. Möglich ist dieses Szenario, da mit der TSG Hoffenheim II und dem 1. FC Saarbrücken zwei weitere Teams aus dem Südwesten momentan auf den Nichtabstiegsplätzen 15 und 16 stehen und noch theoretisch vom TSV Havelse - der SSV Ulm spielt in dieser Situation keine Rolle - eingeholt werden können.

Szenario 1: 4 Absteiger

Beim Szenario mit vier Absteigern aus der Regionalliga Südwest, das derzeit am wahrscheinlichsten ist, würden alle vier Absteiger bereits feststehen. Der Tabellenletzte Bahlinger SC, der sowieso keine Lizenz für die neue Regionalliga-Saison beantragt hat, hat mit 22 Punkten keine Chance mehr auf den Verbleib. Das trifft auch auf den Vorletzten TSG Balingen und den Drittletzten TSV Schott Mainz, die beide jeweils 22 Punkte haben, zu. Der Viertletzte FC Bayern Alzenau kann mit 26 Punkten den Rückstand 13 Zählern zum Fünftletzten Kickers Offenbach in den letzten drei Saisonspielen auch nicht mehr wettmachen.

Szenario 2: 5 Absteiger

Bei diesem Szenario würde in den letzten drei Spieltagen noch ein harter Kampf entfacht werden. Kickers Offenbach steht derzeit mit 39 Punkten auf dem fünftletzten Platz. Davor müssten der SV Eintracht Trier (43 Punkte), der FC Astoria Walldorf (43 Punkte), aber auch der SC Freiburg II (45 Punkte) und die Stuttgarter Kickers (45 Punkte) um den Ligaverbleib zittern. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 46 Punkten auf Rang acht ist gerettet, da dahinter noch Mannschaften gegeneinander spielen. Beim Szenario mit fünf Absteigern wären auch die der FC Bayern Alzenau, der TSV Schott Mainz, die TSG Balingen und der Bahlinger SC abgestiegen.

Szenario 3: 3 Absteiger

Diese Situation wird es in dieser Saison nicht mehr geben, weil mindestens eine Mannschaft aus dem Südwesten aus der 3. Liga absteigen wird. Und die Anzahl der Aufsteiger in die Regionalliga Südwest ist mit vier Mannschaften zementiert - die Meister der Oberliga Baden-Württemberg, der Hessenliga und der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Der vierte Aufsteiger wird in einer Aufstiegsrunde mit den Vizemeistern der drei Oberligen ermittelt. Eine Abstiegsrelegation aus der Regionalliga Südwest gibt es nicht.