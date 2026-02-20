Regionalliga Südwest: Diese Spieler und Trainer sind gesperrt

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil
Daniel Bohl
Mannschaft: TSV Schott Mainz
Noch offene Spiele: 2
Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
Simon Djokaj
Mannschaft: SV Stuttgarter Kickers
Noch offene Spiele: Sperre U19
Nächster Gegner: 1. FSV Mainz 05 II
Jonas Singer
Mannschaft: TSV Steinbach Haiger
Noch offene Spiele: Sperre aus Freundschaftsspiel
Nächster Gegner: Kickers Offenbach
Johan Manzambi
Mannschaft: SC Freiburg
Noch offene Spiele: Sperre Bundesliga
Nächster Gegner: SG Sonnenhof Großaspach
Gelb / Rote Karte
Keine.
5. Gelbe Karte
Luca Köbele
Mannschaft: Bahlinger SC
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau
Michael Kleinschrodt
Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SC Freiburg II
Abou Dramane Ballo
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier
Pedro Almeida Morais
Mannschaft: TSG Balingen Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC 08 Homburg
Alexander Luigi Rimoldi
Mannschaft: TSV Schott Mainz
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
10. Gelbe Karte
Keine.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger
Christoph Wiegand
Mannschaft: KSV Hessen Kassel
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FSV Frankfurt
Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger
Samuel Horozovic
Mannschaft: TSV Schott Mainz (Cheftrainer)
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz