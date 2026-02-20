 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Regionalliga Südwest: Diese Spieler und Trainer sind gesperrt

Update vom 20. Februar 2026: Übersicht über die offenen Sperren.

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil

Daniel Bohl
Mannschaft: TSV Schott Mainz
Noch offene Spiele: 2
Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Simon Djokaj
Mannschaft: SV Stuttgarter Kickers
Noch offene Spiele: Sperre U19
Nächster Gegner: 1. FSV Mainz 05 II

Jonas Singer
Mannschaft: TSV Steinbach Haiger
Noch offene Spiele: Sperre aus Freundschaftsspiel
Nächster Gegner: Kickers Offenbach

Johan Manzambi
Mannschaft: SC Freiburg
Noch offene Spiele: Sperre Bundesliga
Nächster Gegner: SG Sonnenhof Großaspach

Gelb / Rote Karte

Keine.

5. Gelbe Karte

Luca Köbele
Mannschaft: Bahlinger SC
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau

Michael Kleinschrodt
Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SC Freiburg II

Abou Dramane Ballo
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier

Pedro Almeida Morais
Mannschaft: TSG Balingen Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC 08 Homburg

Alexander Luigi Rimoldi
Mannschaft: TSV Schott Mainz
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

10. Gelbe Karte

Keine.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger

Christoph Wiegand
Mannschaft: KSV Hessen Kassel
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FSV Frankfurt

Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger

Samuel Horozovic
Mannschaft: TSV Schott Mainz (Cheftrainer)
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz