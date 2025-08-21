 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
– Foto: Günter Schmid

Regionalliga Südwest: Diese Spieler und Trainer sind gesperrt

Update vom 21. August 2025: Übersicht über die offenen Sperren.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest (Stand: 21. August 2025).

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Rote Karte / Sportgerichtsurteil

Kacper Potulski
Mannschaft: 1. FSV Mainz 05 II
Noch offene Spiele: 2
Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers

Volkan Celiktas
Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: SC Freiburg II

Gelb / Rote Karte

Niklas Mohr
Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SC Freiburg II

Chris Envie Filipe
Mannschaft: SV Eintracht Trier
Noch offene Spiele: Sperre 2. Mannschaft
Nächster Gegner: SGV Freiberg Fußball

5. Gelbe Karte

Keine.

10. Gelbe Karte

Keine.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger

Stefan Reisinger
Mannschaft: Bahlinger SC (Cheftrainer)
Noch offene Spiele: 2 Pflichtspiele
Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau

Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 021.8.2025, 13:30 Uhr
redAutor