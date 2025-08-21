Regionalliga Südwest: Diese Spieler und Trainer sind gesperrt

+ 14 weitere

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest (Stand: 21. August 2025).

Rote Karte / Sportgerichtsurteil

Kacper Potulski

Mannschaft: 1. FSV Mainz 05 II

Noch offene Spiele: 2

Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers

Volkan Celiktas

Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach

Noch offene Spiele: Urteil offen

Nächster Gegner: SC Freiburg II

Gelb / Rote Karte

Niklas Mohr

Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SC Freiburg II

Chris Envie Filipe

Mannschaft: SV Eintracht Trier

Noch offene Spiele: Sperre 2. Mannschaft

Nächster Gegner: SGV Freiberg Fußball

5. Gelbe Karte

Keine.

10. Gelbe Karte

Keine.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger

Stefan Reisinger

Mannschaft: Bahlinger SC (Cheftrainer)

Noch offene Spiele: 2 Pflichtspiele

Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau

Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

