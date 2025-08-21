Regionalliga Südwest: Diese Spieler und Trainer sind gesperrt

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest (Stand: 21. August 2025).
Rote Karte / Sportgerichtsurteil
Kacper Potulski
Mannschaft: 1. FSV Mainz 05 II
Noch offene Spiele: 2
Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers
Volkan Celiktas
Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: SC Freiburg II
Gelb / Rote Karte
Niklas Mohr
Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SC Freiburg II
Chris Envie Filipe
Mannschaft: SV Eintracht Trier
Noch offene Spiele: Sperre 2. Mannschaft
Nächster Gegner: SGV Freiberg Fußball
5. Gelbe Karte
Keine.
10. Gelbe Karte
Keine.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger
Stefan Reisinger
Mannschaft: Bahlinger SC (Cheftrainer)
Noch offene Spiele: 2 Pflichtspiele
Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau
Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
