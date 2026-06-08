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Regionalliga Südwest: Diese Sommertransfers stehen schon fest
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Feststehende Teams der Regionalliga Südwest 2026/27
1. FC Kaiserslautern II
Trainer: Alexander Bugera
Zugänge: keine
Abgänge: Vladislav Fadeev (SV Eintracht Hohkeppel)
Eintracht Frankfurt II
Trainer: Dennis Schmitt
Zugänge: Henrik Peter (SV Weidenhausen), Sadiki Chemwor (FC Bayern München), Tobias Weigel (1. FC Heidenheim), Simon Simoni (1. FC Kaiserslautern), Kaan Inanoglu (FC 08 Homburg)
Abgänge: Daniel Starodid (Alemannia Aachen)
FC 08 Homburg
Trainer: Roland Seitz
Zugänge: Jonas Weyand (KSV Hessen Kassel), Aaron Manu (TSV Steinbach Haiger)
Abgänge: Mart Ristl (Ziel unbekannt), Kaan Inanoglu (Eintracht Frankfurt II), Manuel Kober (Ziel unbekannt), Tim Littmann (Ziel unbekannt), Elias Cervenka (Ziel unbekannt), David Schwingel (Ziel unbekannt), Nils Röseler (VVV-Venlo), Robert Geller (Bahlinger SC)
FC-Astoria Walldorf
Trainer: Andreas Schön
Zugänge: Matej Mijic (FC Nöttingen)
Abgänge: Muhammed Yasin Batuhan Zor (TSG 1899 Hoffenheim II), Ferdinand Gebert (Karlsruher SC), Leon Volz (Ziel unbekannt), Tim Bjarne Hansen (Ziel unbekannt), Wycliff Yeboah (SSV Reutlingen)
FSV Frankfurt
Trainer:
Zugänge: Filip Pandza (Bayern Alzenau)
Abgänge: Tim Görner (Ziel unbekannt), Ben-Luca Fisher (Stuttgarter Kickers), Herdi Bukusu (Ziel unbekannt), Hassan Mourad (Ziel unbekannt), Jan-Erik Eichhorn (Ziel unbekannt), Younes Azahaf (Ziel unbekannt), Julius Martiny (Ziel unbekannt), Fabio Spataro (Ziel unbekannt), Constantin Friedrich (Ziel unbekannt), Yannick Sachs (Ziel unbekannt), Takero Itoi (Ziel unbekannt), Amin Farouk (SC Verl), Leo Seiler (SV Rot-Weiß Walldorf)
FSV Mainz 05 II
Trainer: Benjamin Hoffmann
Zugänge: Smail Kadrijaj (SV Darmstadt 98 (U21) II), Nick Cherny (Borussia Dortmund II), Rael Nakuzola (Rot-Weiss Essen), Jakob Vött (SV Rot-Weiß Walldorf)
Abgänge: Fritz Engel (Ziel unbekannt), Nayrobi Vargas (Ziel unbekannt), Tim Müller (Ziel unbekannt), Justin Seven (Ziel unbekannt), Dennis Azakir (Ziel unbekannt), Jason Amann (Ziel unbekannt), Denis Linsmayer (Ziel unbekannt), Kasey Bos (Excelsior Rotterdam)
Kickers Offenbach
Trainer: Mark Zimmermann
Zugänge: Benedikt von Hagen (SV Rot-Weiß Walldorf), Luka Garic (Bayern Alzenau), Alexander Sorge (SV Wacker Burghausen), Maximilian Schmid (FC Erzgebirge Aue)
Abgänge: Sascha Korb (Ziel unbekannt), Marc Wachs (Ziel unbekannt), Jona Borsum (Eintracht Braunschweig), Vincent Moreno-Giesel (Ziel unbekannt), Kilian Skolik (Ziel unbekannt), Boubacar Barry (Ziel unbekannt), Stephan Mensah (Ziel unbekannt), Ron Berlinski (Chemnitzer FC)
KSV Hessen Kassel
Trainer: René Klingbeil
Zugänge: Eric Fuchs (FC Ederbergland)
Abgänge: Benjamin Girth (SV Espenau), Luis Podolski (TSV Havelse), Jakob Kuntze (SC Paderborn 07), Cornelius Bräunling (Ziel unbekannt), Zvonimir Plavcic (Ziel unbekannt), Frederic Brill (SG Saubach), Lukas Rupp (), Yannick Stark (), Jakob Kuntze (SC Paderborn 07 II), Jonas Weyand (FC 08 Homburg)
SC Freiburg II
Trainer: Bernhard Weis
Zugänge: Drew Murray (RW Oberhausen), Nicolas Höfler (SC Freiburg)
Abgänge: Uwe Staib (Ziel unbekannt), Patrick Lienhard (Karriereende), Mathias Fetsch (Ziel unbekannt), Marc Hornschuh (Ziel unbekannt), Junior Atemkeng (Ziel unbekannt), Ashley Ketterer (Ziel unbekannt), Kimberly Ezekwem (Ziel unbekannt), Kevin Founes (Ziel unbekannt), Luka Nujic (Ziel unbekannt), Noah Wagner (SV Wacker Burghausen)
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Trainer: Daniyel Cimen
Zugänge: keine
Abgänge: Nicola Arcanjo-Köhler (Ziel unbekannt), David Siebert (Ziel unbekannt), Justin Duda (Ziel unbekannt), Cian Nam Banh (Ziel unbekannt), Samuel Angel Zapico Lopez (Ziel unbekannt), Tim Korzuschek (SV Sandhausen)
SGV Freiberg
Trainer: Kushtrim Lushtaku
Zugänge: David Girmann (TSG Balingen)
Abgänge: Marco Kehl-Gómez (Ziel unbekannt), Marco Kehl-Gómez (SV Sandhausen), Mario Estasi (SSV Ulm 1846 Fußball)
SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Pavel Dotchev, Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Paul-Philipp Besong (Sportfreunde Siegen), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden)
SV Eintracht Trier 05
Trainer: Thomas Klasen
Zugänge: keine
Abgänge: Henri Weigelt (SV Rödinghausen), Ben Schmit (Holstein Kiel), Hokon Sossah (FC Cosmos)
SV Sandhausen
Trainer: Kevin Stotz, Benjamin Sachs
Zugänge: Marco Kehl-Gómez (SGV Freiberg), Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig), Mert Tasdelen (SG Sonnenhof Großaspach), Tim Korzuschek (SG Barockstadt Fulda Lehnerz)
Abgänge: Pascal Testroet (Ziel unbekannt), Robert Ramsak (Ziel unbekannt), Benedikt Wimmer (FC Bayern München II), Marvin Schulz (Ziel unbekannt), Berk Inaler (FC Rot-Weiß Erfurt)
Stuttgarter Kickers
Trainer: Holger Bachthaler
Zugänge: Laurin Völlmerk (TSV Aindling), Nico Molinari (1. FC Normannia Gmünd), Holger Bachthaler (FV Illertissen), Malik Sama (FV Illertissen), Ben-Luca Fisher (FSV Frankfurt), Yannick Glessing (FV Illertissen)
Abgänge: Meris Skenderovic (), David Braig (), Marco Wildersinn (Ziel unbekannt), Milan Petrovic (), Per Lockl (SSV Ulm 1846 Fußball), Mario Borac (Heracles Almelo)
TSV Steinbach Haiger
Trainer: Hüsni Tahiri
Zugänge: Levin Müller (Wuppertaler SV), Amin Husovic (SV Wehen Wiesbaden), Till Hausotter (SC Preußen Münster II), Christian Mollocher (Vereinslos), Laurits Strotmann (SV Wacker Burghausen), Mikheil Kakhishvili (Vereinslos)
Abgänge: Eros Dacaj (Ziel unbekannt), Deniz Haimerl (Ziel unbekannt), Ertan Hajdaraj (Ziel unbekannt), Gwang-in Lee (Ziel unbekannt), Furkan Yilmaz (Ziel unbekannt), Niklas Karcher (Ziel unbekannt), Daniel Wilde (Ziel unbekannt), Arda Sirin (FC Gießen), Jesper Heim (SV Drochtersen/Assel), Aaron Manu (FC 08 Homburg)
VfR Aalen
Trainer: Beniamino Molinari
Zugänge: Michael Kleinschrodt (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Steffen Kienle (Sportfreunde Dorfmerkingen), Tarik Schwinger (TSV Essingen)