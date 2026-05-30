– Foto: Björn Franz
Regionalliga Südwest: Diese Sommertransfers stehen schon fest
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von Timo Babic · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Feststehende Teams der Regionalliga Südwest 2026/27
FC 08 Homburg
Trainer: Roland Seitz
Zugänge: Jonas Weyand (KSV Hessen Kassel)
Abgänge: Mart Ristl (Ziel unbekannt), Kaan Inanoglu (Eintracht Frankfurt II), Manuel Kober (Ziel unbekannt), Tim Littmann (Ziel unbekannt), Elias Cervenka (Ziel unbekannt), David Schwingel (Ziel unbekannt), Nils Röseler (VVV-Venlo), Robert Geller (Bahlinger SC)
FC-Astoria Walldorf
Trainer: Andreas Schön
Zugänge: Matej Mijic (FC Nöttingen)
Abgänge: Muhammed Yasin Batuhan Zor (TSG 1899 Hoffenheim II), Ferdinand Gebert (Karlsruher SC), Leon Volz (Ziel unbekannt), Tim Bjarne Hansen (Ziel unbekannt), Wycliff Yeboah (SSV Reutlingen)
FSV Frankfurt
Trainer:
Zugänge: Filip Pandza (Bayern Alzenau)
Abgänge: Tim Görner (Ziel unbekannt), Ben-Luca Fisher (SV Stuttgarter Kickers), Herdi Bukusu (Ziel unbekannt), Hassan Mourad (Ziel unbekannt), Jan-Erik Eichhorn (Ziel unbekannt), Younes Azahaf (Ziel unbekannt), Julius Martiny (Ziel unbekannt), Fabio Spataro (Ziel unbekannt), Constantin Friedrich (Ziel unbekannt), Yannick Sachs (Ziel unbekannt), Takero Itoi (Ziel unbekannt)
FSV Mainz 05 II
Trainer: Benjamin Hoffmann
Zugänge: Smail Kadrijaj (SV Darmstadt 98 II), Nick Cherny (Borussia Dortmund II), Rael Nakuzola (Rot-Weiss Essen), Jakob Vött (SV Rot-Weiß Walldorf)
Abgänge: Fritz Engel (Ziel unbekannt), Nayrobi Vargas (Ziel unbekannt), Tim Müller (Ziel unbekannt), Justin Seven (Ziel unbekannt), Dennis Azakir (Ziel unbekannt), Jason Amann (Ziel unbekannt), Denis Linsmayer (Ziel unbekannt)
Kickers Offenbach
Trainer: Mark Zimmermann
Zugänge: Benedikt von Hagen (SV Rot-Weiß Walldorf), Luka Garic (Bayern Alzenau), Alexander Sorge (SV Wacker Burghausen), Maximilian Schmid (FC Erzgebirge Aue)
Abgänge: Ron Berlinski (Ziel unbekannt), Sascha Korb (Ziel unbekannt), Marc Wachs (Ziel unbekannt), Jona Borsum (Eintracht Braunschweig), Vincent Moreno-Giesel (Ziel unbekannt), Kilian Skolik (Ziel unbekannt), Boubacar Barry (Ziel unbekannt), Stephan Mensah (Ziel unbekannt)
KSV Hessen Kassel
Trainer: René Klingbeil
Zugänge: Eric Fuchs (FC Ederbergland)
Abgänge: Benjamin Girth (SV Espenau), Luis Podolski (TSV Havelse), Jakob Kuntze (SC Paderborn 07), Cornelius Bräunling (Ziel unbekannt), Zvonimir Plavcic (Ziel unbekannt), Frederic Brill (SG Saubach), Lukas Rupp (), Yannick Stark (), Jakob Kuntze (SC Paderborn 07 II), Jonas Weyand (FC 08 Homburg)
SC Freiburg II
Trainer: Bernhard Weis
Zugänge: Drew Murray (RW Oberhausen), Nicolas Höfler (SC Freiburg)
Abgänge: Uwe Staib (Ziel unbekannt), Patrick Lienhard (Karriereende), Mathias Fetsch (Ziel unbekannt), Marc Hornschuh (Ziel unbekannt), Junior Atemkeng (Ziel unbekannt), Ashley Ketterer (Ziel unbekannt), Kimberly Ezekwem (Ziel unbekannt), Noah Wagner (Ziel unbekannt), Kevin Founes (Ziel unbekannt), Luka Nujic (Ziel unbekannt)
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Trainer: Daniyel Cimen
Zugänge: keine
Abgänge: Tim Korzuschek (Ziel unbekannt), Nicola Arcanjo-Köhler (Ziel unbekannt), David Siebert (Ziel unbekannt), Justin Duda (Ziel unbekannt), Cian Nam Banh (Ziel unbekannt), Samuel Angel Zapico Lopez (Ziel unbekannt)
SGV Freiberg
Trainer: Kushtrim Lushtaku
Zugänge: David Girmann (TSG Balingen)
Abgänge: Marco Kehl-Gómez (Ziel unbekannt), Marco Kehl-Gómez (SV Sandhausen), Mario Estasi (SSV Ulm 1846 Fußball)
SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Pavel Dotchev, Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Paul-Philipp Besong (Sportfreunde Siegen), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (SV Stuttgarter Kickers)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden)
SV Eintracht Trier 05
Trainer: Thomas Klasen
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Sandhausen
Trainer: Kevin Stotz, Benjamin Sachs
Zugänge: Marco Kehl-Gómez (SGV Freiberg), Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig), Mert Tasdelen (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Berk Inaler (Ziel unbekannt), Pascal Testroet (Ziel unbekannt), Robert Ramsak (Ziel unbekannt), Benedikt Wimmer (FC Bayern München II), Marvin Schulz (Ziel unbekannt)
SV Stuttgarter Kickers
Trainer: Holger Bachthaler
Zugänge: Laurin Völlmerk (TSV Aindling), Nico Molinari (1. FC Normannia Gmünd), Holger Bachthaler (FV Illertissen), Malik Sama (FV Illertissen), Ben-Luca Fisher (FSV Frankfurt), Yannick Glessing (FV Illertissen)
Abgänge: Meris Skenderovic (), David Braig (), Marco Wildersinn (Ziel unbekannt), Milan Petrovic (), Per Lockl (SSV Ulm 1846 Fußball)
TSV Steinbach Haiger
Trainer: Hüsni Tahiri
Zugänge: Levin Müller (Wuppertaler SV), Amin Husovic (SV Wehen Wiesbaden)
Abgänge: Eros Dacaj (Ziel unbekannt), Deniz Haimerl (Ziel unbekannt), Ertan Hajdaraj (Ziel unbekannt), Jesper Heim (Ziel unbekannt), Gwang-in Lee (Ziel unbekannt), Arda Sirin (Ziel unbekannt), Furkan Yilmaz (Ziel unbekannt), Niklas Karcher (Ziel unbekannt), Daniel Wilde (Ziel unbekannt), Aaron Manu (Ziel unbekannt)