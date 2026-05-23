– Foto: Björn Franz
Regionalliga Südwest: Diese Sommertransfers stehen schon fest
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Aktuelle Teams der Regionalliga Südwest
Bahlinger SC
Trainer: Marco Schneider
Zugänge: Christian Cernenchi (FC Denzlingen), Nikita Ebel (FC Denzlingen), Silas Drumm (FC Teningen)
Abgänge: Mike Manegold (Vertragsauflösung), Luca Köbele (Ziel unbekannt), Ron Schweizer (Ziel unbekannt), Karim El Abed (Ziel unbekannt), Ferdinand Scholl (Türk Gücü Friedberg)
FC 08 Homburg
Trainer: Roland Seitz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Bayern Alzenau
Trainer: Kreso Ljubicic, Angelo Moro
Zugänge: Nicolas Pusch Rodriguez (FC Germania Großkrotzenburg)
Abgänge: Angelo Moro (Ziel unbekannt), Mersei Dieu Nsandi (Ziel unbekannt), Justin Barry (Ziel unbekannt), Filip Pandza (FSV Frankfurt), Mersei Dieu Nsandi (Türk Gücü Friedberg), Luka Garic (Kickers Offenbach)
FC-Astoria Walldorf
Trainer: Andreas Schön
Zugänge: keine
Abgänge: Muhammed Yasin Batuhan Zor (TSG 1899 Hoffenheim II), Ferdinand Gebert (Karlsruher SC), Leon Volz (Ziel unbekannt), Wycliff Yeboah (Ziel unbekannt), Tim Bjarne Hansen (Ziel unbekannt)
FSV Frankfurt
Trainer: Tim Görner
Zugänge: Filip Pandza (Bayern Alzenau)
Abgänge: Tim Görner (Ziel unbekannt), Ben-Luca Fisher (SV Stuttgarter Kickers), Herdi Bukusu (Ziel unbekannt), Hassan Mourad (Ziel unbekannt), Jan-Erik Eichhorn (Ziel unbekannt), Younes Azahaf (Ziel unbekannt), Julius Martiny (Ziel unbekannt), Fabio Spataro (Ziel unbekannt), Constantin Friedrich (Ziel unbekannt), Yannick Sachs (Ziel unbekannt), Takero Itoi (Ziel unbekannt)
FSV Mainz 05 II
Trainer: Benjamin Hoffmann
Zugänge: Smail Kadrijaj (SV Darmstadt 98 (U21) II), Nick Cherny (Borussia Dortmund II), Rael Nakuzola (Rot-Weiss Essen), Jakob Vött (SV Rot-Weiß Walldorf)
Abgänge: Fritz Engel (Ziel unbekannt), Nayrobi Vargas (Ziel unbekannt), Tim Müller (Ziel unbekannt), Justin Seven (Ziel unbekannt), Dennis Azakir (Ziel unbekannt), Jason Amann (Ziel unbekannt), Denis Linsmayer (Ziel unbekannt)
Kickers Offenbach
Trainer: Mark Zimmermann
Zugänge: Benedikt von Hagen (SV Rot-Weiß Walldorf), Luka Garic (Bayern Alzenau)
Abgänge: Ron Berlinski (Ziel unbekannt), Sascha Korb (Ziel unbekannt), Marc Wachs (Ziel unbekannt), Jona Borsum (Eintracht Braunschweig), Vincent Moreno-Giesel (Ziel unbekannt), Kilian Skolik (Ziel unbekannt), Boubacar Barry (Ziel unbekannt), Stephan Mensah (Ziel unbekannt)
KSV Hessen Kassel
Trainer: René Klingbeil
Zugänge: keine
Abgänge: Benjamin Girth (SV Espenau), Luis Podolski (TSV Havelse), Jakob Kuntze (SC Paderborn 07), Cornelius Bräunling (Ziel unbekannt), Zvonimir Plavcic (Ziel unbekannt), Frederic Brill (SG Saubach), Lukas Rupp (), Yannick Stark ()
SC Freiburg II
Trainer: Bernhard Weis
Zugänge: Drew Murray (RW Oberhausen)
Abgänge: Uwe Staib (Ziel unbekannt), Patrick Lienhard (Karriereende), Mathias Fetsch (Ziel unbekannt), Marc Hornschuh (Ziel unbekannt), Junior Atemkeng (Ziel unbekannt), Ashley Ketterer (Ziel unbekannt), Kimberly Ezekwem (Ziel unbekannt), Noah Wagner (Ziel unbekannt), Kevin Founes (Ziel unbekannt), Luka Nujic (Ziel unbekannt)
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Trainer: Daniyel Cimen
Zugänge: keine
Abgänge: Tim Korzuschek (Ziel unbekannt), Nicola Arcanjo-Köhler (Ziel unbekannt), David Siebert (Ziel unbekannt), Justin Duda (Ziel unbekannt), Cian Nam Banh (Ziel unbekannt), Samuel Angel Zapico Lopez (Ziel unbekannt)
SG Sonnenhof Großaspach
Trainer: Pascal Reinhardt
Zugänge: keine
Abgänge: Michael Kleinschrodt (VfR Aalen), Luka Janes (Ziel unbekannt), Alexander Michalik (Ziel unbekannt), Mert Tasdelen (SV Sandhausen), Mike Huras (Ziel unbekannt), Valentyn Podolsky (Ziel unbekannt)
SGV Freiberg
Trainer: Kushtrim Lushtaku
Zugänge: David Girmann (TSG Balingen)
Abgänge: Marco Kehl-Gómez (Ziel unbekannt), Marco Kehl-Gómez (SV Sandhausen), Mario Estasi (SSV Ulm 1846 Fußball)
SV Eintracht Trier 05
Trainer: Thomas Klasen
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Sandhausen
Trainer: Kevin Stotz, Benjamin Sachs
Zugänge: Marco Kehl-Gómez (SGV Freiberg), Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig), Mert Tasdelen (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Berk Inaler (Ziel unbekannt), Pascal Testroet (Ziel unbekannt), Robert Ramsak (Ziel unbekannt), Benedikt Wimmer (FC Bayern München II), Marvin Schulz (Ziel unbekannt)
SV Stuttgarter Kickers
Trainer:
Zugänge: Laurin Völlmerk (TSV Aindling), Nico Molinari (1. FC Normannia Gmünd), Holger Bachthaler (FV Illertissen), Malik Sama (FV Illertissen), Ben-Luca Fisher (FSV Frankfurt)
Abgänge: Meris Skenderovic (), David Braig (), Marco Wildersinn (Ziel unbekannt), Marco Wildersinn (Trennung), Milan Petrovic ()
TSG Balingen
Trainer: Murat Isik
Zugänge: Michael Schilling (1. FC Rielasingen-Arlen), Adrian Müller (FC Holzhausen), Henoch Grauer (TSG Tübingen), Christian Derflinger (FC 08 Villingen), Mika Stauß (SSV Reutlingen), Maxim Schmalz (SSV Reutlingen), Tom Gerlach (SV Stuttgarter Kickers), Björn Winter (1. FC Rielasingen-Arlen)
Abgänge: Murat Isik (SSV Ulm 1846 Fußball), Elvin Kovac (Ziel unbekannt), Amney Moutassime (Ziel unbekannt), Ole Deininger (Ziel unbekannt), Halim Eroglu (Ziel unbekannt), Enrique Katsianas-Sanchez (Ziel unbekannt), Zeki Görkem Koca (Ziel unbekannt), Pedro Almeida Morais (Ziel unbekannt), Luca Battista (Ziel unbekannt), Tim Hannak (Ziel unbekannt), David Girmann (SGV Freiberg), Daniel Güney (Ziel unbekannt), Philipp Reitter (Ziel unbekannt), Jacques Adade (Ziel unbekannt), Marko Pilic (Ziel unbekannt), Mirhan Inan (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
TSV Schott Mainz
Trainer: Samuel Horozovic
Zugänge: Karim Zeghli (TuS Koblenz), Jonas Sträßer (FV Eppelborn), Daniel Rudi (Türkischer SV Wiesbaden)
Abgänge: Samuel Horozovic (Ziel unbekannt), Leon Kern (SG Hüffelsheim), Alexander Luigi Rimoldi (TuS Marienborn), Étienne Portmann (TuS Mechtersheim), Johannes Gansmann (FC Basara Mainz), Luca Wust (USA), Shai Santino Neal (Ziel unbekannt), Axel Schulze (Ziel unbekannt), Nenad Simic (Ziel unbekannt)
TSV Steinbach Haiger
Trainer: Hüsni Tahiri
Zugänge: Levin Müller (Wuppertaler SV)
Abgänge: Eros Dacaj (Ziel unbekannt), Deniz Haimerl (Ziel unbekannt), Ertan Hajdaraj (Ziel unbekannt), Jesper Heim (Ziel unbekannt), Gwang-in Lee (Ziel unbekannt), Arda Sirin (Ziel unbekannt), Furkan Yilmaz (Ziel unbekannt), Niklas Karcher (Ziel unbekannt), Daniel Wilde (Ziel unbekannt), Aaron Manu (Ziel unbekannt)