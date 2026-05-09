 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Regionalliga Südwest: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Stuttgarter Kickers - Esra Muj

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Aktuelle Teams der Regionalliga Südwest

Bahlinger SC
Trainer: Marco Schneider
Zugänge: Marco Schneider (FC Auggen), Christian Cernenchi (FC Denzlingen), Nikita Ebel (FC Denzlingen), Silas Drumm (FC Teningen)
Abgänge: Stefan Reisinger (Trennung), Mike Manegold (Vertragsauflösung), Luca Köbele (Ziel unbekannt), Ron Schweizer (Ziel unbekannt), Ferdinand Scholl (Ziel unbekannt), Karim El Abed (Ziel unbekannt), Ferdinand Scholl (Türk Gücü Friedberg)

FC 08 Homburg
Trainer: Roland Seitz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Bayern Alzenau
Trainer: Kreso Ljubicic, Angelo Moro
Zugänge: Nicolas Pusch Rodriguez (FC Germania Großkrotzenburg)
Abgänge: Angelo Moro (Ziel unbekannt)

FC-Astoria Walldorf
Trainer: Andreas Schön
Zugänge: keine
Abgänge: Muhammed Yasin Batuhan Zor (TSG 1899 Hoffenheim II), Ferdinand Gebert (Karlsruher SC)

FSV Frankfurt
Trainer: Tim Görner
Zugänge: keine
Abgänge: Tim Görner (Ziel unbekannt), Ben-Luca Fisher (SV Stuttgarter Kickers)

FSV Mainz 05 II
Trainer: Benjamin Hoffmann
Zugänge: Smail Kadrijaj (SV Darmstadt 98 (U21) II), Nick Cherny (Borussia Dortmund II), Rael Nakuzola (Rot-Weiss Essen), Jakob Vött (SV Rot-Weiß Walldorf)
Abgänge: keine

Kickers Offenbach
Trainer: Mark Zimmermann
Zugänge: Martin Pieckenhagen (vereinslos), Bastian Kliem (vereinslos), Mark Zimmermann (vereinslos)
Abgänge: Kristjan Glibo (Ziel unbekannt), Damjan Balic (SV Pars Neu-Isenburg), Kristjan Glibo (Trennung)

KSV Hessen Kassel
Trainer: René Klingbeil
Zugänge: Tobias Damm (Vereinslos)
Abgänge: Benjamin Girth (SV Espenau), Frederic Brill (Ziel unbekannt)

SC Freiburg II
Trainer: Bernhard Weis
Zugänge: Drew Murray (RW Oberhausen)
Abgänge: keine

SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Trainer: Daniyel Cimen
Zugänge: keine
Abgänge: Tim Korzuschek (Ziel unbekannt)

SG Sonnenhof Großaspach
Trainer: Pascal Reinhardt
Zugänge: keine
Abgänge: Michael Kleinschrodt (VfR Aalen)

SGV Freiberg
Trainer: Kushtrim Lushtaku
Zugänge: David Girmann (TSG Balingen)
Abgänge: Marco Kehl-Gómez (Ziel unbekannt), Marco Kehl-Gómez (SV Sandhausen)

SV Eintracht Trier 05
Trainer: Thomas Klasen
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Sandhausen
Trainer: Kevin Stotz, Benjamin Sachs
Zugänge: Marco Kehl-Gómez (SGV Freiberg), Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig), Felix Lohkemper (SV Waldhof Mannheim)
Abgänge: Olaf Janßen (Trennung), Dominik Idel-Peters (Trennung)

SV Stuttgarter Kickers
Trainer:
Zugänge: Laurin Völlmerk (TSV Aindling), Nico Molinari (1. FC Normannia Gmünd), Holger Bachthaler (FV Illertissen), Malik Sama (FV Illertissen), Ben-Luca Fisher (FSV Frankfurt)
Abgänge: Marian Riedinger (SSV Reutlingen), Tim Abend (HafenCity FC), Meris Skenderovic (), David Braig (), Marco Wildersinn (Ziel unbekannt), Marco Wildersinn (Trennung)

TSG Balingen
Trainer: Murat Isik
Zugänge: Michael Schilling (1. FC Rielasingen-Arlen), Adrian Müller (FC Holzhausen), Henoch Grauer (TSG Tübingen), Christian Derflinger (FC 08 Villingen), Mika Stauß (SSV Reutlingen), Maxim Schmalz (SSV Reutlingen), Tom Gerlach (SV Stuttgarter Kickers), Björn Winter (1. FC Rielasingen-Arlen)
Abgänge: Murat Isik (SSV Ulm 1846 Fußball), Elvin Kovac (Ziel unbekannt), Amney Moutassime (Ziel unbekannt), Ole Deininger (Ziel unbekannt), Halim Eroglu (Ziel unbekannt), Enrique Katsianas-Sanchez (Ziel unbekannt), Zeki Görkem Koca (Ziel unbekannt), Pedro Almeida Morais (Ziel unbekannt), Luca Battista (Ziel unbekannt), Tim Hannak (Ziel unbekannt), David Girmann (SGV Freiberg)

TSV Schott Mainz
Trainer: Samuel Horozovic
Zugänge: Max Heckler (FV Hunsrückhöhe Morbach), Karim Zeghli (TuS Koblenz)
Abgänge: Samuel Horozovic (Ziel unbekannt), Armin Olayo (SV Eintracht Trier 05 II), Leon Kern (SG Hüffelsheim), Alexander Luigi Rimoldi (TuS Marienborn), Étienne Portmann (TuS Mechtersheim), Johannes Gansmann (FC Basara Mainz)

TSV Steinbach Haiger
Trainer: Hüsni Tahiri
Zugänge: keine
Abgänge: keine