Regionalliga Südwest: Diese Sommertransfers stehen schon fest

FSV FrankfurtTrainer:
Tim GörnerZugänge:
keineAbgänge:
Tim Görner (Ziel unbekannt), Ben-Luca Fisher (SV Stuttgarter Kickers) FSV Mainz 05 IITrainer:
Benjamin HoffmannZugänge:
Smail Kadrijaj (SV Darmstadt 98 (U21) II), Nick Cherny (Borussia Dortmund II), Rael Nakuzola (Rot-Weiss Essen), Jakob Vött (SV Rot-Weiß Walldorf) Abgänge:
keineKickers OffenbachTrainer:
Mark ZimmermannZugänge:
Martin Pieckenhagen (vereinslos), Bastian Kliem (vereinslos), Mark Zimmermann (vereinslos) Abgänge:
Kristjan Glibo (Ziel unbekannt), Damjan Balic (SV Pars Neu-Isenburg), Kristjan Glibo (Trennung) KSV Hessen KasselTrainer:
René KlingbeilZugänge:
Tobias Damm (Vereinslos) Abgänge:
Benjamin Girth (SV Espenau), Frederic Brill (Ziel unbekannt) SC Freiburg IITrainer:
Bernhard WeisZugänge:
Drew Murray (RW Oberhausen) Abgänge:
keineSG Barockstadt Fulda LehnerzTrainer:
Daniyel CimenZugänge:
keineAbgänge:
Tim Korzuschek (Ziel unbekannt) SG Sonnenhof GroßaspachTrainer:
Pascal ReinhardtZugänge:
keineAbgänge:
Michael Kleinschrodt (VfR Aalen) SGV FreibergTrainer:
Kushtrim LushtakuZugänge:
David Girmann (TSG Balingen) Abgänge:
Marco Kehl-Gómez (Ziel unbekannt), Marco Kehl-Gómez (SV Sandhausen) SV Eintracht Trier 05Trainer:
Thomas KlasenZugänge:
keineAbgänge:
keineSV SandhausenTrainer:
Kevin Stotz, Benjamin SachsZugänge:
Marco Kehl-Gómez (SGV Freiberg), Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig), Felix Lohkemper (SV Waldhof Mannheim) Abgänge:
Olaf Janßen (Trennung), Dominik Idel-Peters (Trennung) SV Stuttgarter KickersTrainer: Zugänge:
Laurin Völlmerk (TSV Aindling), Nico Molinari (1. FC Normannia Gmünd), Holger Bachthaler (FV Illertissen), Malik Sama (FV Illertissen), Ben-Luca Fisher (FSV Frankfurt) Abgänge:
Marian Riedinger (SSV Reutlingen), Tim Abend (HafenCity FC), Meris Skenderovic (), David Braig (), Marco Wildersinn (Ziel unbekannt), Marco Wildersinn (Trennung) TSG BalingenTrainer:
Murat IsikZugänge:
Michael Schilling (1. FC Rielasingen-Arlen), Adrian Müller (FC Holzhausen), Henoch Grauer (TSG Tübingen), Christian Derflinger (FC 08 Villingen), Mika Stauß (SSV Reutlingen), Maxim Schmalz (SSV Reutlingen), Tom Gerlach (SV Stuttgarter Kickers), Björn Winter (1. FC Rielasingen-Arlen) Abgänge:
Murat Isik (SSV Ulm 1846 Fußball), Elvin Kovac (Ziel unbekannt), Amney Moutassime (Ziel unbekannt), Ole Deininger (Ziel unbekannt), Halim Eroglu (Ziel unbekannt), Enrique Katsianas-Sanchez (Ziel unbekannt), Zeki Görkem Koca (Ziel unbekannt), Pedro Almeida Morais (Ziel unbekannt), Luca Battista (Ziel unbekannt), Tim Hannak (Ziel unbekannt), David Girmann (SGV Freiberg) TSV Schott MainzTrainer:
Samuel HorozovicZugänge:
Max Heckler (FV Hunsrückhöhe Morbach), Karim Zeghli (TuS Koblenz) Abgänge:
Samuel Horozovic (Ziel unbekannt), Armin Olayo (SV Eintracht Trier 05 II), Leon Kern (SG Hüffelsheim), Alexander Luigi Rimoldi (TuS Marienborn), Étienne Portmann (TuS Mechtersheim), Johannes Gansmann (FC Basara Mainz) TSV Steinbach HaigerTrainer:
Hüsni TahiriZugänge:
keineAbgänge:
keine