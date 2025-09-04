 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Regionalliga Südwest: Diese Schiedsrichter werden im Einsatz sein

Ihr wollt wissen, welche Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Schiedsrichter-Beobachter bei den nächsten Spielen in der Regionalliga Südwest im Einsatz sein werden? Kein Problem, hier kommt die Übersicht.

Freitag, 05.09.2025, 19:00 Uhr
Kickers Offenbach vs. FC 08 Homburg
Schiedsrichter: Tom Bauer (Mainz)
Schiedsrichterassistent: Florian Stahl
Schiedsrichterassistent: Jannick Ziehmer

Freitag, 05.09.2025, 19:00 Uhr
FC-Astoria Walldorf vs. SGV Freiberg Fußball
Schiedsrichter: Jason Lieser (Hetzerath)
Schiedsrichterassistent: Lukas Jungfleisch
Schiedsrichterassistent: Jan-Hagen Engel
Beobachter: Stefan Faller

Samstag, 06.09.2025, 14:00 Uhr
TSV Steinbach Haiger vs. SV Stuttgarter Kickers
Schiedsrichter: Niclas Zemke (Saarbrücken)
Schiedsrichterassistent: Maximilian Fischer
Schiedsrichterassistent: Marco Niebergall
Beobachter: Mario Schmidt

Samstag, 06.09.2025, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel vs. SG Sonnenhof Großaspach
Schiedsrichter: Mika Forster (Kraichtal)
Schiedsrichterassistent: Fabio Kutterer
Schiedsrichterassistent: Marc Heiker
Beobachter: Peter Unsleber

Samstag, 06.09.2025, 14:00 Uhr
1. FSV Mainz 05 II vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
Schiedsrichter: Niklas Diehm (Straubenhardt)
Schiedsrichterassistent: Raphael Kastner
Schiedsrichterassistent: Simon Karcher
Beobachter: Klaus Holz

Samstag, 06.09.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht-Trier vs. FC Bayern Alzenau
Schiedsrichter: Roy Dingler (Birkenfeld)
Schiedsrichterassistent: Niklas Pfau
Schiedsrichterassistent: Enis Morat
Beobachter: Sascha Fischer

Samstag, 06.09.2025, 14:00 Uhr
Bahlinger SC vs. SV Sandhausen
Schiedsrichter: Felix Ebert (Gießen)
Schiedsrichterassistent: Pascal Otte
Schiedsrichterassistent: Niklas Rüddenklau
Beobachter: Ralf Brombacher

Samstag, 06.09.2025, 14:00 Uhr
TSG Balingen Fußball vs. FSV Frankfurt
Schiedsrichter: Philipp Hofheinz (Niefern-Öschelbronn)
Schiedsrichterassistent: Alessio Remili
Schiedsrichterassistent: Dustin Mattern
Beobachter: Giuseppe Palilla

Sonntag, 07.09.2025, 14:00 Uhr
SC Freiburg II vs. TSV Schott Mainz
Schiedsrichter: Torben Huss (Beckingen)
Schiedsrichterassistent: Julian Geid
Schiedsrichterassistent: Lukas Jungfleisch
Beobachter: Andreas Klopfer

