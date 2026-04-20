 2026-04-20T12:45:22.080Z

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Regionalliga Südwest: Diese Schiedsrichter sind im Einsatz

Hier gibt es die Übersicht auf FuPa.

von red/pm · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Kristina Schäfer

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Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Ihr wollt wissen, welche Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Schiedsrichter-Beobachter bei den nächsten Spielen in der Regionalliga Südwest im Einsatz sein werden? Kein Problem, hier kommt die Übersicht.

Dienstag, 21.04.2026, 19:00 Uhr

SV Stuttgarter Kickers vs. TSG Balingen Fußball

Schiedsrichter: Fabian Reuter (Heidelberg)

Schiedsrichterassistent: Jonas Becker

Schiedsrichterassistent: Nicolas Heuss

Beobachter: Armin Fridmansky

SC Freiburg II vs. Bahlinger SC

Schiedsrichter: Karoline Wacker (Lehrensteinsfeld)

Schiedsrichterassistent: Silke Fritz

Schiedsrichterassistent: Christian Buschmann

Beobachter: Andreas Klopfer

FC 08 Homburg vs. SV Eintracht-Trier

Schiedsrichter: Maximilian Lotz (Marburg)

Schiedsrichterassistent: Jannis Jäschke

Schiedsrichterassistent: Emil Schwarz

Beobachter: Volkmar Fischer

SG Barockstadt Fulda-Lehnerz vs. KSV Hessen Kassel

Schiedsrichter: Jason Lieser (Hetzerath)

Schiedsrichterassistent: Jan-Vincent Ritter

Schiedsrichterassistent: Matthias Munkler

Beobachter: -

FC-Astoria Walldorf vs. FC Bayern Alzenau

Schiedsrichter: Mathias Heilig (Klettgau)

Schiedsrichterassistent: Jürgen Schätzle

Schiedsrichterassistent: Tim Walter

Beobachter: Rolf Karcher

1. FSV Mainz 05 II vs. SV Sandhausen

Schiedsrichter: Kadir Yagci (Seitingen-Oberflacht)

Schiedsrichterassistent: Jonathan Woldai

Schiedsrichterassistent: Lauritz-Philipe Hafner

Beobachter: Michael Sahler

Mittwoch, 22.04.2026, 19:00 Uhr

Kickers Offenbach vs. FSV Frankfurt

Schiedsrichter: Niclas Zemke (Saarbrücken)

Schiedsrichterassistent: Yannick Huber

Schiedsrichterassistent: Julian Geid

Beobachter: Christoph Schröder

TSV Steinbach Haiger vs. TSV Schott Mainz

Schiedsrichter: Marvin Hoffmann (Heidelberg)

Schiedsrichterassistent: Patrick Mattern

Schiedsrichterassistent: Florian Uhl

Beobachter: Detlef Schütz

SG Sonnenhof Großaspach vs. SGV Freiberg Fußball

Schiedsrichter: Felix Prigan (Reichenbach an der Fils)

Schiedsrichterassistent: Tobias Huthmacher

Schiedsrichterassistent: Koray Aydin

Beobachter: -