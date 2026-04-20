Regionalliga Südwest: Diese Schiedsrichter sind im Einsatz

Ihr wollt wissen, welche Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Schiedsrichter-Beobachter bei den nächsten Spielen in der Regionalliga Südwest im Einsatz sein werden? Kein Problem, hier kommt die Übersicht.
Dienstag, 21.04.2026, 19:00 Uhr
SV Stuttgarter Kickers vs. TSG Balingen Fußball
Schiedsrichter: Fabian Reuter (Heidelberg)
Schiedsrichterassistent: Jonas Becker
Schiedsrichterassistent: Nicolas Heuss
Beobachter: Armin Fridmansky
SC Freiburg II vs. Bahlinger SC
Schiedsrichter: Karoline Wacker (Lehrensteinsfeld)
Schiedsrichterassistent: Silke Fritz
Schiedsrichterassistent: Christian Buschmann
Beobachter: Andreas Klopfer
FC 08 Homburg vs. SV Eintracht-Trier
Schiedsrichter: Maximilian Lotz (Marburg)
Schiedsrichterassistent: Jannis Jäschke
Schiedsrichterassistent: Emil Schwarz
Beobachter: Volkmar Fischer
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz vs. KSV Hessen Kassel
Schiedsrichter: Jason Lieser (Hetzerath)
Schiedsrichterassistent: Jan-Vincent Ritter
Schiedsrichterassistent: Matthias Munkler
Beobachter: -
FC-Astoria Walldorf vs. FC Bayern Alzenau
Schiedsrichter: Mathias Heilig (Klettgau)
Schiedsrichterassistent: Jürgen Schätzle
Schiedsrichterassistent: Tim Walter
Beobachter: Rolf Karcher
1. FSV Mainz 05 II vs. SV Sandhausen
Schiedsrichter: Kadir Yagci (Seitingen-Oberflacht)
Schiedsrichterassistent: Jonathan Woldai
Schiedsrichterassistent: Lauritz-Philipe Hafner
Beobachter: Michael Sahler
Mittwoch, 22.04.2026, 19:00 Uhr
Kickers Offenbach vs. FSV Frankfurt
Schiedsrichter: Niclas Zemke (Saarbrücken)
Schiedsrichterassistent: Yannick Huber
Schiedsrichterassistent: Julian Geid
Beobachter: Christoph Schröder
TSV Steinbach Haiger vs. TSV Schott Mainz
Schiedsrichter: Marvin Hoffmann (Heidelberg)
Schiedsrichterassistent: Patrick Mattern
Schiedsrichterassistent: Florian Uhl
Beobachter: Detlef Schütz
SG Sonnenhof Großaspach vs. SGV Freiberg Fußball
Schiedsrichter: Felix Prigan (Reichenbach an der Fils)
Schiedsrichterassistent: Tobias Huthmacher
Schiedsrichterassistent: Koray Aydin
Beobachter: -