Regionalliga Südwest: Diese Clubs haben Bewerbungsunterlagen abgegeben

Mit Ablauf der ersten Ausschlussfrist am 15. April 2026 um 15:30 Uhr ist die Bewerbungsphase im Zulassungsverfahren der Regionalliga Südwest für die Spielzeit 2026/2027 abgeschlossen.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Vereine und Kapitalgesellschaften der Regionalliga Südwest, der drei Oberligen im Verbandsgebiet sowie die dort ansässigen Klubs der 3. Liga die Möglichkeit, ihre Unterlagen fristgerecht einzureichen.
Das Zulassungsverfahren bildet die Grundlage für einen geordneten und organisatorisch verlässlichen Spielbetrieb.
Die Regionalliga Südwest hat den Bewerbungsprozess eng begleitet und steht den Vereinen auch im weiteren Verlauf beratend zur Seite, um eine möglichst strukturierte Durchführung des Verfahrens sicherzustellen.
Nachfolgende Klubs haben ihre Bewerbungsunterlagen fristgerecht eingereicht:
3. Liga:
• VfB Stuttgart II
• TSG 1899 Hoffenheim II
• 1. FC Saarbrücken
• SSV Ulm 1846 Fußball
Regionalliga Südwest:
• SG Sonnenhof Großaspach
• SGV Freiberg Fußball
• FC 08 Homburg
• FSV Frankfurt
• 1. FSV Mainz 05 II
• KSV Hessen Kassel
• SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
• SV Stuttgarter Kickers
• FC - Astoria Walldorf
• SV Sandhausen
• TSV Steinbach Haiger
• SC Freiburg II
• SV Eintracht -Trier
• Kickers Offenbach
• FC Bayern Alzenau
• TSG Balingen Fußball
• TSV Schott Mainz
Oberliga Baden-Württemberg :
• VfR Aalen
• VfR Mannheim
• TSV Essingen
• FC Nöttingen
Oberliga Hessen:
• Eintracht Frankfurt II
• FC Eddersheim
• FC Gießen
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar:
• FK 03 Pirmasens
• 1.FC Kaiserslautern II
• TuS Koblenz
Im weiteren Verlauf werden die eingereichten Unterlagen unter anderem hinsichtlich ihrer technisch-organisatorischen und der personell-administrativen Leistungsfähigkeit geprüft.
Den Bewerbern wird voraussichtlich die erste Entscheidung im Rahmen des Zulassungsverfahrens dann Anfang Mai mitgeteilt.