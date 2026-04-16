Regionalliga Südwest: Diese Clubs haben Bewerbungsunterlagen abgegeben

– Foto: Ralf Hasselberg

Mit Ablauf der ersten Ausschlussfrist am 15. April 2026 um 15:30 Uhr ist die Bewerbungsphase im Zulassungsverfahren der Regionalliga Südwest für die Spielzeit 2026/2027 abgeschlossen.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Vereine und Kapitalgesellschaften der Regionalliga Südwest, der drei Oberligen im Verbandsgebiet sowie die dort ansässigen Klubs der 3. Liga die Möglichkeit, ihre Unterlagen fristgerecht einzureichen.

Das Zulassungsverfahren bildet die Grundlage für einen geordneten und organisatorisch verlässlichen Spielbetrieb.