Regionalliga Südwest: Die Sperren der Spieler und Trainer

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil
Mohamadaziz Abdelhadi
Mannschaft: Kickers Offenbach
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier
Ludger Kersting
Mannschaft: KSV Hessen Kassel
Noch offene Spiele: Sperre II. Mannschaft
Nächster Gegner: TSG Balingen Fußball
Lucca Kletti
Mannschaft: FC-Astoria Walldorf
Noch offene Spiele: Sperre II. Mannschaft
Nächster Gegner: SC Freiburg II
Gelb / Rote Karte
Jason Amann
Mannschaft: 1. FSV Mainz 05 II
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SGV Freiberg Fußball
Mersei Dieu Nsandi
Mannschaft: FC Bayern Alzenau
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Sandhausen
5. Gelbe Karte
Marco Rienhardt
Mannschaft: Bahlinger SC
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SG Sonnenhof Großaspach
Patrick Lienhard
Mannschaft: SC Freiburg II
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC-Astoria Walldorf
Rouven Vuk Tarnutzer
Mannschaft: SC Freiburg II
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC-Astoria Walldorf
Tim Hannak
Mannschaft: TSG Balingen Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: KSV Hessen Kassel
10. Gelbe Karte
Jost Mairose
Mannschaft: TSV Schott Mainz
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers
Hans Nunoo Sarpei
Mannschaft: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC 08 Homburg
Phil Kemper
Mannschaft: FSV Frankfurt
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger
Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger
Keine.
Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
