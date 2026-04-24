Regionalliga Südwest: Die Sperren der Spieler und Trainer

Update vom 24. April 2026: Übersicht über die offenen Sperren.

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil

Mohamadaziz Abdelhadi

Mannschaft: Kickers Offenbach

Noch offene Spiele: Urteil offen

Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier

Ludger Kersting

Mannschaft: KSV Hessen Kassel

Noch offene Spiele: Sperre II. Mannschaft

Nächster Gegner: TSG Balingen Fußball

Lucca Kletti

Mannschaft: FC-Astoria Walldorf

Noch offene Spiele: Sperre II. Mannschaft

Nächster Gegner: SC Freiburg II

Gelb / Rote Karte

Jason Amann

Mannschaft: 1. FSV Mainz 05 II

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SGV Freiberg Fußball

Mersei Dieu Nsandi

Mannschaft: FC Bayern Alzenau

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SV Sandhausen

5. Gelbe Karte

Marco Rienhardt

Mannschaft: Bahlinger SC

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SG Sonnenhof Großaspach

Patrick Lienhard

Mannschaft: SC Freiburg II

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: FC-Astoria Walldorf

Rouven Vuk Tarnutzer

Mannschaft: SC Freiburg II

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: FC-Astoria Walldorf

Tim Hannak

Mannschaft: TSG Balingen Fußball

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: KSV Hessen Kassel

10. Gelbe Karte

Jost Mairose

Mannschaft: TSV Schott Mainz

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers

Hans Nunoo Sarpei

Mannschaft: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: FC 08 Homburg

Phil Kemper

Mannschaft: FSV Frankfurt

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger

Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger

Keine.

Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

