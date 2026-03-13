Regionalliga Südwest: Die Sperren der Spieler und Trainer

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil
Dominik Ahlbach
Mannschaft: TSV Schott Mainz
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: KSV Hessen Kassel
Daniel Dejanovic
Mannschaft: Kickers Offenbach
Noch offene Spiele: 2
Nächster Gegner: SG Sonnenhof Großaspach
Cas Peters
Mannschaft: FSV Frankfurt
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier
David Schwingel
Mannschaft: FC 08 Hombur
Noch offene Spiele: Sperre II. Mannschaft
Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger
Mohamed Akhouji
Mannschaft: FSV Frankfurt
Noch offene Spiele: Sperre U19
Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier
Gelb / Rote Karte
Ivo Colic
Mannschaft: TSG Balingen Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Sandhausen
Hasan Pepic
Mannschaft: Bahlinger SC
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SGV Freiberg Fußball
Emanuel-Pavel Marincau
Mannschaft: 1. FSV Mainz 05
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau
Teoman Akmestanli
Mannschaft: SV Sandhausen
Noch offene Spiele: Sperre Landespokal
Nächster Gegner: TSG Balingen Fußball
David Mamutovic
Mannschaft: SV Sandhausen
Noch offene Spiele: Sperre Landespokal
Nächster Gegner: TSG Balingen Fußball
5. Gelbe Karte
Frederic Rolf Baum
Mannschaft: FC 08 Homburg
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger
Miguel Fernandes Gonçalves
Mannschaft: FC 08 Homburg
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger
Luca Damiano Molinari
Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Kickers Offenbach
Aaron Frey
Mannschaft: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FC-Astoria Walldorf
10. Gelbe Karte
Marco Kehl-Gomez
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Bahlinger SC
Hamza Boutakhrit
Mannschaft: FC Bayern Alzenau
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: 1. FSV Mainz 05 II
Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger
Keine.
Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger
Anthony Loviso
Mannschaft: SV Sandhausen (Sportdirektor)
Noch offene Spiele: Sperre Landespokal
Nächster Gegner: TSG Balingen Fußball
4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger
Pascal Reinhardt
Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Kickers Offenbach
