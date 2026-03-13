 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Regionalliga Südwest: Die Sperren der Spieler und Trainer

Update vom 13. März 2026: Übersicht über die offenen Sperren.

von red/pm · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Björn Franz

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil

Dominik Ahlbach

Mannschaft: TSV Schott Mainz

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: KSV Hessen Kassel

Daniel Dejanovic

Mannschaft: Kickers Offenbach

Noch offene Spiele: 2

Nächster Gegner: SG Sonnenhof Großaspach

Cas Peters

Mannschaft: FSV Frankfurt

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier

David Schwingel

Mannschaft: FC 08 Hombur

Noch offene Spiele: Sperre II. Mannschaft

Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger

Mohamed Akhouji

Mannschaft: FSV Frankfurt

Noch offene Spiele: Sperre U19

Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier

Gelb / Rote Karte

Ivo Colic

Mannschaft: TSG Balingen Fußball

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SV Sandhausen

Hasan Pepic

Mannschaft: Bahlinger SC

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SGV Freiberg Fußball

Emanuel-Pavel Marincau

Mannschaft: 1. FSV Mainz 05

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: FC Bayern Alzenau

Teoman Akmestanli

Mannschaft: SV Sandhausen

Noch offene Spiele: Sperre Landespokal

Nächster Gegner: TSG Balingen Fußball

David Mamutovic

Mannschaft: SV Sandhausen

Noch offene Spiele: Sperre Landespokal

Nächster Gegner: TSG Balingen Fußball

5. Gelbe Karte

Frederic Rolf Baum

Mannschaft: FC 08 Homburg

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger

Miguel Fernandes Gonçalves

Mannschaft: FC 08 Homburg

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger

Luca Damiano Molinari

Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: Kickers Offenbach

Aaron Frey

Mannschaft: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: FC-Astoria Walldorf

10. Gelbe Karte

Marco Kehl-Gomez

Mannschaft: SGV Freiberg Fußball

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: Bahlinger SC

Hamza Boutakhrit

Mannschaft: FC Bayern Alzenau

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: 1. FSV Mainz 05 II

Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger

Keine.

Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger

Anthony Loviso

Mannschaft: SV Sandhausen (Sportdirektor)

Noch offene Spiele: Sperre Landespokal

Nächster Gegner: TSG Balingen Fußball

4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger

Pascal Reinhardt

Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: Kickers Offenbach

