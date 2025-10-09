 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Claus G. Stoll

Regionalliga Südwest: Die gesperrten Spieler und Trainer im Überblick

Update: Übersicht über die offenen Sperren.

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil

Marco Kehl-Gomez
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 2
Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger

Tim Niklas Pietzsch
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger

Jacob Danquah
Mannschaft: SV Stuttgarter Kickers
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Bahlinger SC

Gelb / Rote Karte

Konstantin Schopp
Mannschaft: 1. FSV Mainz 05 II
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSG Balingen Fußball

Valerio Nayrobi Isai Vargas
Mannschaft: 1. FSV Mainz 05 II
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSG Balingen Fußball

5. Gelbe Karte

Marco Ferukoski
Mannschaft: FC Bayern Alzenau
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SG Sonnenhof Großaspach

Jan Christoph Just
Mannschaft: TSV Schott Mainz
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Kickers Offenbach

Emilian Lässig
Mannschaft: FC-Astoria Walldorf
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier

Laurin Tost
Mannschaft: Bahlinger SC
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers

10. Gelbe Karte

Keine.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger

Keine.

Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

