Regionalliga Südwest: Die gesperrten Spieler und Trainer im Überblick

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil

Marco Kehl-Gomez

Mannschaft: SGV Freiberg Fußball

Noch offene Spiele: 2

Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger

Tim Niklas Pietzsch

Mannschaft: SGV Freiberg Fußball

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger

Jacob Danquah

Mannschaft: SV Stuttgarter Kickers

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: Bahlinger SC

Gelb / Rote Karte

Konstantin Schopp

Mannschaft: 1. FSV Mainz 05 II

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: TSG Balingen Fußball

Valerio Nayrobi Isai Vargas

Mannschaft: 1. FSV Mainz 05 II

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: TSG Balingen Fußball

5. Gelbe Karte

Marco Ferukoski

Mannschaft: FC Bayern Alzenau

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SG Sonnenhof Großaspach

Jan Christoph Just

Mannschaft: TSV Schott Mainz

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: Kickers Offenbach

Emilian Lässig

Mannschaft: FC-Astoria Walldorf

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier

Laurin Tost

Mannschaft: Bahlinger SC

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers

10. Gelbe Karte

Keine.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger

Keine.

Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

