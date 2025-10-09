Regionalliga Südwest: Die gesperrten Spieler und Trainer im Überblick

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil
Marco Kehl-Gomez
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 2
Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger
Tim Niklas Pietzsch
Mannschaft: SGV Freiberg Fußball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger
Jacob Danquah
Mannschaft: SV Stuttgarter Kickers
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Bahlinger SC
Gelb / Rote Karte
Konstantin Schopp
Mannschaft: 1. FSV Mainz 05 II
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSG Balingen Fußball
Valerio Nayrobi Isai Vargas
Mannschaft: 1. FSV Mainz 05 II
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSG Balingen Fußball
5. Gelbe Karte
Marco Ferukoski
Mannschaft: FC Bayern Alzenau
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SG Sonnenhof Großaspach
Jan Christoph Just
Mannschaft: TSV Schott Mainz
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Kickers Offenbach
Emilian Lässig
Mannschaft: FC-Astoria Walldorf
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier
Laurin Tost
Mannschaft: Bahlinger SC
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers
10. Gelbe Karte
Keine.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger
Keine.
Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
