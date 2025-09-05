 2025-09-04T13:21:47.781Z

Regionalliga Südwest: Die gesperrten Spieler und Trainer im Überblick

Update vom 4. September 2025: Übersicht über die offenen Sperren.

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest (Stand: 4. September 2025).

Rote Karte / Sportgerichtsurteil

Volkan Celiktas
Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: KSV Hessen Kassel

Sascha Eisele
Mannschaft: TSG Balingen Fußball
Noch offene Spiele: Vorsperre Landespokal
Nächster Gegner: FSV Frankfurt

Gelb / Rote Karte

Shai Santino Neal
Mannschaft: TSV Schott Mainz
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SC Freiburg II

5. Gelbe Karte

Keine.

10. Gelbe Karte

Keine.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger

Paul Kinder
Mannschaft: Bahlinger SC (Co-Trainer)
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Sandhausen

Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

