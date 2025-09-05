Regionalliga Südwest: Die gesperrten Spieler und Trainer im Überblick

+ 14 weitere

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest (Stand: 4. September 2025).

Rote Karte / Sportgerichtsurteil

Volkan Celiktas

Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: KSV Hessen Kassel

Sascha Eisele

Mannschaft: TSG Balingen Fußball

Noch offene Spiele: Vorsperre Landespokal

Nächster Gegner: FSV Frankfurt

Gelb / Rote Karte

Shai Santino Neal

Mannschaft: TSV Schott Mainz

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SC Freiburg II

5. Gelbe Karte

Keine.

10. Gelbe Karte

Keine.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger

Paul Kinder

Mannschaft: Bahlinger SC (Co-Trainer)

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SV Sandhausen

Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

