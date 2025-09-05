Regionalliga Südwest: Die gesperrten Spieler und Trainer im Überblick

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest (Stand: 4. September 2025).
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Rote Karte / Sportgerichtsurteil
Volkan Celiktas
Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: KSV Hessen Kassel
Sascha Eisele
Mannschaft: TSG Balingen Fußball
Noch offene Spiele: Vorsperre Landespokal
Nächster Gegner: FSV Frankfurt
Gelb / Rote Karte
Shai Santino Neal
Mannschaft: TSV Schott Mainz
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SC Freiburg II
5. Gelbe Karte
Keine.
10. Gelbe Karte
Keine.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger
Paul Kinder
Mannschaft: Bahlinger SC (Co-Trainer)
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Sandhausen
Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________