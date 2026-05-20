Regionalliga Südwest: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier): 34 Einsätze und neun Nominierungen für die Elf der Woche
Marvin Jung (FC Bayern Alzenau): 31 Einsätze und zehn Nominierungen für die Elf der Woche
Teoman Akmestanli (SV Sandhausen): 23 Einsätze und neun Nominierungen für die Elf der Woche
Paul Polauke (SGV Freiberg): 28 Einsätze, fünf Tore und neun Nominierungen für die Elf der Woche
Moritz Dittmann (SG Barockstadt Fulda): 32 Einsätze, neun Tore und 13 Nominierungen für die Elf der Woche
Ivo Colic (TSG Balingen): 31 Einsätze, zwei Tore und neun Nominierungen für die Elf der Woche
Armend Qenaj (FC Homburg): 28 Einsätze, sieben Tore und acht Nominierungen für die Elf der Woche
Leon Maier (SG Sonnenhof Großaspach): 26 Einsätze, vier Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf): 31 Einsätze, 16 Tore und 17 Nominierungen für die Elf der Woche
Fabio Moreno Y Fell (FSV Mainz 05 II): 25 Einsätze, elf Tore und zwölf Nominierungen für die Elf der Woche
Emre Böyükata (KSV Hessen Kassel): 30 Einsätze, drei Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.