 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Regionalliga Südwest: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Regionalliga Südwest.

von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Carsten Trebuth / Eibner

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Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Regionalliga Südwest

Torhüter

Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier): 34 Einsätze und neun Nominierungen für die Elf der Woche

Abwehr

Marvin Jung (FC Bayern Alzenau): 31 Einsätze und zehn Nominierungen für die Elf der Woche

Teoman Akmestanli (SV Sandhausen): 23 Einsätze und neun Nominierungen für die Elf der Woche

Paul Polauke (SGV Freiberg): 28 Einsätze, fünf Tore und neun Nominierungen für die Elf der Woche

Mittelfeld

Moritz Dittmann (SG Barockstadt Fulda): 32 Einsätze, neun Tore und 13 Nominierungen für die Elf der Woche

Ivo Colic (TSG Balingen): 31 Einsätze, zwei Tore und neun Nominierungen für die Elf der Woche

Armend Qenaj (FC Homburg): 28 Einsätze, sieben Tore und acht Nominierungen für die Elf der Woche

Leon Maier (SG Sonnenhof Großaspach): 26 Einsätze, vier Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche

Angriff

Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf): 31 Einsätze, 16 Tore und 17 Nominierungen für die Elf der Woche

Fabio Moreno Y Fell (FSV Mainz 05 II): 25 Einsätze, elf Tore und zwölf Nominierungen für die Elf der Woche

Emre Böyükata (KSV Hessen Kassel): 30 Einsätze, drei Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.