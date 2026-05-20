Regionalliga Südwest: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Das ist die Elf der Saison der Regionalliga Südwest Torhüter

Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier): 34 Einsätze und neun Nominierungen für die Elf der Woche

Abwehr

Marvin Jung (FC Bayern Alzenau): 31 Einsätze und zehn Nominierungen für die Elf der Woche

Teoman Akmestanli (SV Sandhausen): 23 Einsätze und neun Nominierungen für die Elf der Woche

Paul Polauke (SGV Freiberg): 28 Einsätze, fünf Tore und neun Nominierungen für die Elf der Woche

Mittelfeld

Moritz Dittmann (SG Barockstadt Fulda): 32 Einsätze, neun Tore und 13 Nominierungen für die Elf der Woche

Ivo Colic (TSG Balingen): 31 Einsätze, zwei Tore und neun Nominierungen für die Elf der Woche

Armend Qenaj (FC Homburg): 28 Einsätze, sieben Tore und acht Nominierungen für die Elf der Woche

Leon Maier (SG Sonnenhof Großaspach): 26 Einsätze, vier Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche

Angriff

Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf): 31 Einsätze, 16 Tore und 17 Nominierungen für die Elf der Woche

Fabio Moreno Y Fell (FSV Mainz 05 II): 25 Einsätze, elf Tore und zwölf Nominierungen für die Elf der Woche

Emre Böyükata (KSV Hessen Kassel): 30 Einsätze, drei Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche