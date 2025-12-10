 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Carsten Trebuth

Regionalliga Südwest: Die Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Regionalliga Südwest.

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Regionalliga Südwest

Torhüter

Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier)

---

Defensive

Teoman Akmestanli (SV Sandhausen)

Marvin Jung (FC Bayern Alzenau)

Paul Polauke (SGV Freiberg)

---

Mittelfeld

Ivo Colic (TSG Balingen)

Moritz Dittmann (SG Barockstadt Fulda)

Armend Qenaj (FC Homburg)

Adrian Bravo-Sanchez (KSV Hessen Kassel)

---

Angriff

Muhammed Zor (FC-Astoria Walldorf)

Fabio Moreno Y Fell (FSV Mainz 05 II)

Emre Böyükata (KSV Hessen Kassel)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

Aufrufe: 010.12.2025, 08:00 Uhr
Timo BabicAutor