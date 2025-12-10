Regionalliga Südwest: Die Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier)
Teoman Akmestanli (SV Sandhausen)
Marvin Jung (FC Bayern Alzenau)
Paul Polauke (SGV Freiberg)
Ivo Colic (TSG Balingen)
Moritz Dittmann (SG Barockstadt Fulda)
Armend Qenaj (FC Homburg)
Adrian Bravo-Sanchez (KSV Hessen Kassel)
Muhammed Zor (FC-Astoria Walldorf)
Fabio Moreno Y Fell (FSV Mainz 05 II)
Emre Böyükata (KSV Hessen Kassel)
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
