Regionalliga Südwest: Der Spielplan ist online

Der Spielplan der Regionalliga Südwest steht fest. Beginnen wird die neue Spielzeit mit dem exklusiven Eröffnungsspiel SV Sandhausen – FSV Frankfurt am Freitag, 01. August 2025, 19 Uhr. Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 1 bis 3 werden voraussichtlich, in Abhängigkeit zu den übergeordneten Spielklassen, Ende kommender Woche (KW 29) veröffentlicht. Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 4 bis 10 folgen voraussichtlich in KW 31. Der Spielplan ist bei FuPa online und hier zu sehen:

1. Spieltag

Fr., 01.08.25 19:00 Uhr SV Sandhausen - FSV Frankfurt

Sa., 02.08.25 15:30 Uhr SGV Freiberg - SC Freiburg II

Sa., 02.08.25 15:30 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Eintracht Trier 05

Sa., 02.08.25 15:30 Uhr FC 08 Homburg - KSV Hessen Kassel

Sa., 02.08.25 15:30 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 02.08.25 15:30 Uhr FSV Mainz 05 II - FC-Astoria Walldorf

Sa., 02.08.25 15:30 Uhr Bahlinger SC - Kickers Offenbach

Sa., 02.08.25 15:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - TSG Balingen

Sa., 02.08.25 15:30 Uhr Bayern Alzenau - TSV Schott Mainz



2. Spieltag

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr Kickers Offenbach - Bayern Alzenau

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr FSV Frankfurt - SGV Freiberg

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SV Sandhausen

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr SC Freiburg II - FC 08 Homburg

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel - FSV Mainz 05 II

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr FC-Astoria Walldorf - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr TSV Schott Mainz - Bahlinger SC

Sa., 09.08.25 15:30 Uhr TSG Balingen - TSV Steinbach Haiger



3. Spieltag

Fr., 15.08.25 18:30 Uhr FC 08 Homburg - Bahlinger SC

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SGV Freiberg - TSV Schott Mainz

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr TSV Steinbach Haiger - FC-Astoria Walldorf

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SV Eintracht Trier 05

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - TSG Balingen

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr FSV Mainz 05 II - Kickers Offenbach

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FSV Frankfurt

Sa., 16.08.25 15:30 Uhr Bayern Alzenau - SC Freiburg II

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Sandhausen - KSV Hessen Kassel



4. Spieltag

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr Kickers Offenbach - TSV Steinbach Haiger

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr SC Freiburg II - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel - FSV Frankfurt

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr FC-Astoria Walldorf - SV Sandhausen

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr FSV Mainz 05 II - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SGV Freiberg

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr Bahlinger SC - Bayern Alzenau

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr TSV Schott Mainz - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr TSG Balingen - FC 08 Homburg



5. Spieltag

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr SV Sandhausen - SC Freiburg II

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr SGV Freiberg - TSG Balingen

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr TSV Steinbach Haiger - FSV Mainz 05 II

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr FSV Frankfurt - TSV Schott Mainz

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - Kickers Offenbach

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr FC 08 Homburg - FC-Astoria Walldorf

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - Bahlinger SC

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SV Eintracht Trier 05

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr Bayern Alzenau - KSV Hessen Kassel



6. Spieltag

Sa., 06.09.25 15:30 Uhr Kickers Offenbach - FC 08 Homburg

Sa., 06.09.25 15:30 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 06.09.25 15:30 Uhr SC Freiburg II - TSV Schott Mainz

Sa., 06.09.25 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 06.09.25 15:30 Uhr FC-Astoria Walldorf - SGV Freiberg

Sa., 06.09.25 15:30 Uhr FSV Mainz 05 II - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 06.09.25 15:30 Uhr SV Eintracht Trier 05 - Bayern Alzenau

Sa., 06.09.25 15:30 Uhr Bahlinger SC - SV Sandhausen

Sa., 06.09.25 15:30 Uhr TSG Balingen - FSV Frankfurt



7. Spieltag

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr SV Sandhausen - TSG Balingen

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr SGV Freiberg - Bahlinger SC

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr FSV Frankfurt - SV Eintracht Trier 05

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SC Freiburg II

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr FC 08 Homburg - TSV Steinbach Haiger

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - FC-Astoria Walldorf

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr TSV Schott Mainz - KSV Hessen Kassel

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr Bayern Alzenau - FSV Mainz 05 II

So., 14.09.25 15:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - Kickers Offenbach



8. Spieltag

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr Kickers Offenbach - SGV Freiberg

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr TSV Steinbach Haiger - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr SC Freiburg II - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr FC-Astoria Walldorf - TSV Schott Mainz

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr FSV Mainz 05 II - FC 08 Homburg

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SV Sandhausen

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr Bahlinger SC - FSV Frankfurt

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr TSG Balingen - Bayern Alzenau



9. Spieltag

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr SV Sandhausen - Kickers Offenbach

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr SGV Freiberg - KSV Hessen Kassel

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr FSV Frankfurt - SC Freiburg II

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr FC 08 Homburg - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - TSV Steinbach Haiger

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr SV Eintracht Trier 05 - TSG Balingen

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr Bahlinger SC - FC-Astoria Walldorf

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr TSV Schott Mainz - FSV Mainz 05 II

Sa., 27.09.25 15:30 Uhr Bayern Alzenau - SV Stuttgarter Kickers



10. Spieltag

Di., 30.09.25 18:30 Uhr Kickers Offenbach - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Di., 30.09.25 18:30 Uhr TSV Steinbach Haiger - Bayern Alzenau

Di., 30.09.25 18:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SGV Freiberg

Di., 30.09.25 18:30 Uhr SC Freiburg II - TSG Balingen

Di., 30.09.25 18:30 Uhr FC 08 Homburg - TSV Schott Mainz

Di., 30.09.25 18:30 Uhr KSV Hessen Kassel - Bahlinger SC

Di., 30.09.25 18:30 Uhr FC-Astoria Walldorf - FSV Frankfurt

Di., 30.09.25 18:30 Uhr FSV Mainz 05 II - SV Eintracht Trier 05

Di., 30.09.25 18:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SV Sandhausen



11. Spieltag

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr SV Sandhausen - TSV Steinbach Haiger

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr SGV Freiberg - FC 08 Homburg

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr FSV Frankfurt - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel - FC-Astoria Walldorf

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SC Freiburg II

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr Bahlinger SC - FSV Mainz 05 II

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr TSV Schott Mainz - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr Bayern Alzenau - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 04.10.25 15:30 Uhr TSG Balingen - Kickers Offenbach



12. Spieltag

Sa., 11.10.25 15:30 Uhr Kickers Offenbach - TSV Schott Mainz

Sa., 11.10.25 15:30 Uhr TSV Steinbach Haiger - SGV Freiberg

Sa., 11.10.25 15:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - Bahlinger SC

Sa., 11.10.25 15:30 Uhr SC Freiburg II - KSV Hessen Kassel

Sa., 11.10.25 15:30 Uhr FC 08 Homburg - FSV Frankfurt

Sa., 11.10.25 15:30 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SV Sandhausen

Sa., 11.10.25 15:30 Uhr FC-Astoria Walldorf - SV Eintracht Trier 05

Sa., 11.10.25 15:30 Uhr FSV Mainz 05 II - TSG Balingen

Sa., 11.10.25 15:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - Bayern Alzenau



13. Spieltag

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr SV Sandhausen - FSV Mainz 05 II

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr SGV Freiberg - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr FSV Frankfurt - Kickers Offenbach

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr SV Eintracht Trier 05 - FC 08 Homburg

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr Bahlinger SC - SC Freiburg II

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr TSV Schott Mainz - TSV Steinbach Haiger

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr Bayern Alzenau - FC-Astoria Walldorf

Sa., 18.10.25 15:30 Uhr TSG Balingen - SV Stuttgarter Kickers



14. Spieltag

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr SV Sandhausen - Bayern Alzenau

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr Kickers Offenbach - SV Eintracht Trier 05

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr TSV Steinbach Haiger - FSV Frankfurt

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - TSV Schott Mainz

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr SC Freiburg II - FC-Astoria Walldorf

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - FC 08 Homburg

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr FSV Mainz 05 II - SGV Freiberg

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - Bahlinger SC

Sa., 25.10.25 15:30 Uhr TSG Balingen - KSV Hessen Kassel



15. Spieltag

Sa., 01.11.25 15:30 Uhr SGV Freiberg - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 01.11.25 15:30 Uhr FSV Frankfurt - Bayern Alzenau

Sa., 01.11.25 15:30 Uhr SC Freiburg II - TSV Steinbach Haiger

Sa., 01.11.25 15:30 Uhr FC 08 Homburg - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 01.11.25 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel - SV Eintracht Trier 05

Sa., 01.11.25 15:30 Uhr FC-Astoria Walldorf - Kickers Offenbach

Sa., 01.11.25 15:30 Uhr Bahlinger SC - TSG Balingen

Sa., 01.11.25 15:30 Uhr TSV Schott Mainz - SV Sandhausen

Sa., 01.11.25 15:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FSV Mainz 05 II



16. Spieltag

Sa., 08.11.25 15:30 Uhr SV Sandhausen - SGV Freiberg

Sa., 08.11.25 15:30 Uhr Kickers Offenbach - SC Freiburg II

Sa., 08.11.25 15:30 Uhr TSV Steinbach Haiger - KSV Hessen Kassel

Sa., 08.11.25 15:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - FC-Astoria Walldorf

Sa., 08.11.25 15:30 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 08.11.25 15:30 Uhr FSV Mainz 05 II - FSV Frankfurt

Sa., 08.11.25 15:30 Uhr SV Eintracht Trier 05 - Bahlinger SC

Sa., 08.11.25 15:30 Uhr Bayern Alzenau - FC 08 Homburg

Sa., 08.11.25 15:30 Uhr TSG Balingen - TSV Schott Mainz



17. Spieltag

Sa., 15.11.25 15:30 Uhr SGV Freiberg - Bayern Alzenau

Sa., 15.11.25 15:30 Uhr FSV Frankfurt - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 15.11.25 15:30 Uhr SC Freiburg II - FSV Mainz 05 II

Sa., 15.11.25 15:30 Uhr FC 08 Homburg - SV Sandhausen

Sa., 15.11.25 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel - Kickers Offenbach

Sa., 15.11.25 15:30 Uhr FC-Astoria Walldorf - TSG Balingen

Sa., 15.11.25 15:30 Uhr Bahlinger SC - TSV Steinbach Haiger

Sa., 15.11.25 15:30 Uhr TSV Schott Mainz - SV Eintracht Trier 05

Sa., 15.11.25 15:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SV Stuttgarter Kickers



18. Spieltag

Sa., 22.11.25 15:30 Uhr Kickers Offenbach - Bahlinger SC

Sa., 22.11.25 15:30 Uhr FSV Frankfurt - SV Sandhausen

Sa., 22.11.25 15:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 22.11.25 15:30 Uhr SC Freiburg II - SGV Freiberg

Sa., 22.11.25 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel - FC 08 Homburg

Sa., 22.11.25 15:30 Uhr FC-Astoria Walldorf - FSV Mainz 05 II

Sa., 22.11.25 15:30 Uhr SV Eintracht Trier 05 - TSV Steinbach Haiger

Sa., 22.11.25 15:30 Uhr TSV Schott Mainz - Bayern Alzenau

Sa., 22.11.25 15:30 Uhr TSG Balingen - SG Sonnenhof Großaspach



19. Spieltag

Sa., 29.11.25 15:30 Uhr SV Sandhausen - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 29.11.25 15:30 Uhr SGV Freiberg - FSV Frankfurt

Sa., 29.11.25 15:30 Uhr TSV Steinbach Haiger - TSG Balingen

Sa., 29.11.25 15:30 Uhr FC 08 Homburg - SC Freiburg II

Sa., 29.11.25 15:30 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SV Eintracht Trier 05

Sa., 29.11.25 15:30 Uhr FSV Mainz 05 II - KSV Hessen Kassel

Sa., 29.11.25 15:30 Uhr Bahlinger SC - TSV Schott Mainz

Sa., 29.11.25 15:30 Uhr Bayern Alzenau - Kickers Offenbach

So., 30.11.25 15:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FC-Astoria Walldorf



20. Spieltag

Sa., 06.12.25 15:30 Uhr Kickers Offenbach - FSV Mainz 05 II

Sa., 06.12.25 15:30 Uhr FSV Frankfurt - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 06.12.25 15:30 Uhr SC Freiburg II - Bayern Alzenau

Sa., 06.12.25 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel - SV Sandhausen

Sa., 06.12.25 15:30 Uhr FC-Astoria Walldorf - TSV Steinbach Haiger

Sa., 06.12.25 15:30 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 06.12.25 15:30 Uhr Bahlinger SC - FC 08 Homburg

Sa., 06.12.25 15:30 Uhr TSV Schott Mainz - SGV Freiberg

Sa., 06.12.25 15:30 Uhr TSG Balingen - SG Barockstadt Fulda Lehnerz



21. Spieltag

Sa., 21.02.26 15:30 Uhr SV Sandhausen - FC-Astoria Walldorf

Sa., 21.02.26 15:30 Uhr SGV Freiberg - SV Eintracht Trier 05

Sa., 21.02.26 15:30 Uhr TSV Steinbach Haiger - Kickers Offenbach

Sa., 21.02.26 15:30 Uhr FSV Frankfurt - KSV Hessen Kassel

Sa., 21.02.26 15:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - FSV Mainz 05 II

Sa., 21.02.26 15:30 Uhr FC 08 Homburg - TSG Balingen

Sa., 21.02.26 15:30 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - TSV Schott Mainz

Sa., 21.02.26 15:30 Uhr Bayern Alzenau - Bahlinger SC

So., 22.02.26 15:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SC Freiburg II



22. Spieltag

Sa., 28.02.26 15:30 Uhr Kickers Offenbach - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 28.02.26 15:30 Uhr SC Freiburg II - SV Sandhausen

Sa., 28.02.26 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel - Bayern Alzenau

Sa., 28.02.26 15:30 Uhr FC-Astoria Walldorf - FC 08 Homburg

Sa., 28.02.26 15:30 Uhr FSV Mainz 05 II - TSV Steinbach Haiger

Sa., 28.02.26 15:30 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 28.02.26 15:30 Uhr Bahlinger SC - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 28.02.26 15:30 Uhr TSV Schott Mainz - FSV Frankfurt

Sa., 28.02.26 15:30 Uhr TSG Balingen - SGV Freiberg



23. Spieltag

Sa., 07.03.26 15:30 Uhr SV Sandhausen - Bahlinger SC

Sa., 07.03.26 15:30 Uhr SGV Freiberg - FC-Astoria Walldorf

Sa., 07.03.26 15:30 Uhr FSV Frankfurt - TSG Balingen

Sa., 07.03.26 15:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - TSV Steinbach Haiger

Sa., 07.03.26 15:30 Uhr FC 08 Homburg - Kickers Offenbach

Sa., 07.03.26 15:30 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - FSV Mainz 05 II

Sa., 07.03.26 15:30 Uhr TSV Schott Mainz - SC Freiburg II

Sa., 07.03.26 15:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - KSV Hessen Kassel

Sa., 07.03.26 15:30 Uhr Bayern Alzenau - SV Eintracht Trier 05



24. Spieltag

Sa., 14.03.26 15:30 Uhr Kickers Offenbach - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 14.03.26 15:30 Uhr TSV Steinbach Haiger - FC 08 Homburg

Sa., 14.03.26 15:30 Uhr SC Freiburg II - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 14.03.26 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel - TSV Schott Mainz

Sa., 14.03.26 15:30 Uhr FC-Astoria Walldorf - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 14.03.26 15:30 Uhr FSV Mainz 05 II - Bayern Alzenau

Sa., 14.03.26 15:30 Uhr SV Eintracht Trier 05 - FSV Frankfurt

Sa., 14.03.26 15:30 Uhr Bahlinger SC - SGV Freiberg

Sa., 14.03.26 15:30 Uhr TSG Balingen - SV Sandhausen



25. Spieltag

Sa., 21.03.26 15:30 Uhr SV Sandhausen - SV Eintracht Trier 05

Sa., 21.03.26 15:30 Uhr SGV Freiberg - Kickers Offenbach

Sa., 21.03.26 15:30 Uhr FSV Frankfurt - Bahlinger SC

Sa., 21.03.26 15:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - KSV Hessen Kassel

Sa., 21.03.26 15:30 Uhr FC 08 Homburg - FSV Mainz 05 II

Sa., 21.03.26 15:30 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SC Freiburg II

Sa., 21.03.26 15:30 Uhr TSV Schott Mainz - FC-Astoria Walldorf

Sa., 21.03.26 15:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - TSV Steinbach Haiger

Sa., 21.03.26 15:30 Uhr Bayern Alzenau - TSG Balingen



26. Spieltag

Sa., 28.03.26 15:30 Uhr Kickers Offenbach - SV Sandhausen

Sa., 28.03.26 15:30 Uhr TSV Steinbach Haiger - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 28.03.26 15:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - Bayern Alzenau

Sa., 28.03.26 15:30 Uhr SC Freiburg II - FSV Frankfurt

Sa., 28.03.26 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel - SGV Freiberg

Sa., 28.03.26 15:30 Uhr FC-Astoria Walldorf - Bahlinger SC

Sa., 28.03.26 15:30 Uhr FSV Mainz 05 II - TSV Schott Mainz

Sa., 28.03.26 15:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FC 08 Homburg

Sa., 28.03.26 15:30 Uhr TSG Balingen - SV Eintracht Trier 05



27. Spieltag

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr SV Sandhausen - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr SGV Freiberg - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr FSV Frankfurt - FC-Astoria Walldorf

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - Kickers Offenbach

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr SV Eintracht Trier 05 - FSV Mainz 05 II

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr Bahlinger SC - KSV Hessen Kassel

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr TSV Schott Mainz - FC 08 Homburg

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr Bayern Alzenau - TSV Steinbach Haiger

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr TSG Balingen - SC Freiburg II



28. Spieltag

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr Kickers Offenbach - TSG Balingen

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Sandhausen

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - FSV Frankfurt

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr SC Freiburg II - SV Eintracht Trier 05

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr FC 08 Homburg - SGV Freiberg

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - Bayern Alzenau

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr FC-Astoria Walldorf - KSV Hessen Kassel

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr FSV Mainz 05 II - Bahlinger SC

Sa., 11.04.26 15:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - TSV Schott Mainz



29. Spieltag

Sa., 18.04.26 15:30 Uhr SV Sandhausen - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 18.04.26 15:30 Uhr SGV Freiberg - TSV Steinbach Haiger

Sa., 18.04.26 15:30 Uhr FSV Frankfurt - FC 08 Homburg

Sa., 18.04.26 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel - SC Freiburg II

Sa., 18.04.26 15:30 Uhr SV Eintracht Trier 05 - FC-Astoria Walldorf

Sa., 18.04.26 15:30 Uhr Bahlinger SC - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 18.04.26 15:30 Uhr TSV Schott Mainz - Kickers Offenbach

Sa., 18.04.26 15:30 Uhr Bayern Alzenau - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 18.04.26 15:30 Uhr TSG Balingen - FSV Mainz 05 II



30. Spieltag

Di., 21.04.26 18:30 Uhr Kickers Offenbach - FSV Frankfurt

Di., 21.04.26 18:30 Uhr TSV Steinbach Haiger - TSV Schott Mainz

Di., 21.04.26 18:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - TSG Balingen

Di., 21.04.26 18:30 Uhr SC Freiburg II - Bahlinger SC

Di., 21.04.26 18:30 Uhr FC 08 Homburg - SV Eintracht Trier 05

Di., 21.04.26 18:30 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - KSV Hessen Kassel

Di., 21.04.26 18:30 Uhr FC-Astoria Walldorf - Bayern Alzenau

Di., 21.04.26 18:30 Uhr FSV Mainz 05 II - SV Sandhausen

Di., 21.04.26 18:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SGV Freiberg



31. Spieltag

Sa., 25.04.26 15:30 Uhr SGV Freiberg - FSV Mainz 05 II

Sa., 25.04.26 15:30 Uhr FSV Frankfurt - TSV Steinbach Haiger

Sa., 25.04.26 15:30 Uhr FC 08 Homburg - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 25.04.26 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel - TSG Balingen

Sa., 25.04.26 15:30 Uhr FC-Astoria Walldorf - SC Freiburg II

Sa., 25.04.26 15:30 Uhr SV Eintracht Trier 05 - Kickers Offenbach

Sa., 25.04.26 15:30 Uhr Bahlinger SC - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 25.04.26 15:30 Uhr TSV Schott Mainz - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 25.04.26 15:30 Uhr Bayern Alzenau - SV Sandhausen



32. Spieltag

Sa., 02.05.26 15:30 Uhr SV Sandhausen - TSV Schott Mainz

Sa., 02.05.26 15:30 Uhr Kickers Offenbach - FC-Astoria Walldorf

Sa., 02.05.26 15:30 Uhr TSV Steinbach Haiger - SC Freiburg II

Sa., 02.05.26 15:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - FC 08 Homburg

Sa., 02.05.26 15:30 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SGV Freiberg

Sa., 02.05.26 15:30 Uhr FSV Mainz 05 II - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 02.05.26 15:30 Uhr SV Eintracht Trier 05 - KSV Hessen Kassel

Sa., 02.05.26 15:30 Uhr Bayern Alzenau - FSV Frankfurt

Sa., 02.05.26 15:30 Uhr TSG Balingen - Bahlinger SC



33. Spieltag

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr SGV Freiberg - SV Sandhausen

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr FSV Frankfurt - FSV Mainz 05 II

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr SC Freiburg II - Kickers Offenbach

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr FC 08 Homburg - Bayern Alzenau

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel - TSV Steinbach Haiger

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr FC-Astoria Walldorf - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr Bahlinger SC - SV Eintracht Trier 05

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr TSV Schott Mainz - TSG Balingen

Sa., 09.05.26 15:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SG Barockstadt Fulda Lehnerz



34. Spieltag

Sa., 16.05.26 15:30 Uhr SV Sandhausen - FC 08 Homburg

Sa., 16.05.26 15:30 Uhr Kickers Offenbach - KSV Hessen Kassel

Sa., 16.05.26 15:30 Uhr TSV Steinbach Haiger - Bahlinger SC

Sa., 16.05.26 15:30 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 16.05.26 15:30 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - FSV Frankfurt

Sa., 16.05.26 15:30 Uhr FSV Mainz 05 II - SC Freiburg II

Sa., 16.05.26 15:30 Uhr SV Eintracht Trier 05 - TSV Schott Mainz

Sa., 16.05.26 15:30 Uhr Bayern Alzenau - SGV Freiberg

Sa., 16.05.26 15:30 Uhr TSG Balingen - FC-Astoria Walldorf