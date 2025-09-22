 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
– Foto: Claus G. Stoll

Regionalliga Südwest: Das sind die gesperrten Spieler und Trainer

Update: Übersicht über die offenen Sperren.

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil

Justin Duda
Mannschaft: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger

Johan Manzambi
Mannschaft: SC Freiburg II
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FSV Frankfurt

Elvin Kovac
Mannschaft: TSG Balingen Fußball
Noch offene Spiele: 2
Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier

Hugo Aris Kretschmar
Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: FC 08 Homburg

Gelb / Rote Karte

Dennis Egel
Mannschaft: FC-Astoria Walldorf
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Bahlinger SC

Rouven Vuk Tarnutzer
Mannschaft: SC Freiburg II
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FSV Frankfurt

Etienne Felicien Portmann
Mannschaft: TSV Schott Mainz
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: 1. FSV Mainz 05 II

Aaron Frimpong Manu
Mannschaft: TSV Steinbach Haiger
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

5. Gelbe Karte

Yannick Stark
Mannschaft: KSV Hessen Kassel
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SGV Freiberg Fußball

10. Gelbe Karte

Keine.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger

Johannes Flum
Mannschaft: SC Freiburg II (Verbindungstrainer)
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: FSV Frankfurt

Uwe Staib
Mannschaft: SC Freiburg II (Co-Trainer)
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: FSV Frankfurt

Alfred Gäßler
Mannschaft: KSV Hessen Kassel (Zeugwart)
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSV Schott Mainz

Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

