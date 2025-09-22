Regionalliga Südwest: Das sind die gesperrten Spieler und Trainer

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil
Justin Duda
Mannschaft: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger
Johan Manzambi
Mannschaft: SC Freiburg II
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FSV Frankfurt
Elvin Kovac
Mannschaft: TSG Balingen Fußball
Noch offene Spiele: 2
Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier
Hugo Aris Kretschmar
Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: FC 08 Homburg
Gelb / Rote Karte
Dennis Egel
Mannschaft: FC-Astoria Walldorf
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: Bahlinger SC
Rouven Vuk Tarnutzer
Mannschaft: SC Freiburg II
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: FSV Frankfurt
Etienne Felicien Portmann
Mannschaft: TSV Schott Mainz
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: 1. FSV Mainz 05 II
Aaron Frimpong Manu
Mannschaft: TSV Steinbach Haiger
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
5. Gelbe Karte
Yannick Stark
Mannschaft: KSV Hessen Kassel
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SGV Freiberg Fußball
10. Gelbe Karte
Keine.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger
Johannes Flum
Mannschaft: SC Freiburg II (Verbindungstrainer)
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: FSV Frankfurt
Uwe Staib
Mannschaft: SC Freiburg II (Co-Trainer)
Noch offene Spiele: Urteil offen
Nächster Gegner: FSV Frankfurt
Alfred Gäßler
Mannschaft: KSV Hessen Kassel (Zeugwart)
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: TSV Schott Mainz
Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
