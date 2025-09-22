Regionalliga Südwest: Das sind die gesperrten Spieler und Trainer

+ 14 weitere

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen in der Regionalliga Südwest.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil

Justin Duda

Mannschaft: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Noch offene Spiele: Urteil offen

Nächster Gegner: TSV Steinbach Haiger

Johan Manzambi

Mannschaft: SC Freiburg II

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: FSV Frankfurt

Elvin Kovac

Mannschaft: TSG Balingen Fußball

Noch offene Spiele: 2

Nächster Gegner: SV Eintracht-Trier

Hugo Aris Kretschmar

Mannschaft: SG Sonnenhof Großaspach

Noch offene Spiele: Urteil offen

Nächster Gegner: FC 08 Homburg

Gelb / Rote Karte

Dennis Egel

Mannschaft: FC-Astoria Walldorf

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: Bahlinger SC

Rouven Vuk Tarnutzer

Mannschaft: SC Freiburg II

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: FSV Frankfurt

Etienne Felicien Portmann

Mannschaft: TSV Schott Mainz

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: 1. FSV Mainz 05 II

Aaron Frimpong Manu

Mannschaft: TSV Steinbach Haiger

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

5. Gelbe Karte

Yannick Stark

Mannschaft: KSV Hessen Kassel

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SGV Freiberg Fußball

10. Gelbe Karte

Keine.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger

Johannes Flum

Mannschaft: SC Freiburg II (Verbindungstrainer)

Noch offene Spiele: Urteil offen

Nächster Gegner: FSV Frankfurt

Uwe Staib

Mannschaft: SC Freiburg II (Co-Trainer)

Noch offene Spiele: Urteil offen

Nächster Gegner: FSV Frankfurt

Alfred Gäßler

Mannschaft: KSV Hessen Kassel (Zeugwart)

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: TSV Schott Mainz

Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

