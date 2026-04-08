 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Regionalliga Südwest: Das Restprogramm im Überblick

von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr
– Foto: Imago Images

Die aktuelle Saison der Regionalliga Südwest biegt langsam auf die Zielgerade ein. Dazu wirft FuPa den Blick auf das Restprogramm aller Teams.

1. SGV Freiberg (Punktzahl: 58)
28. Spieltag: (A) FC 08 Homburg (4.)
29. Spieltag: (H) TSV Steinbach Haiger (9.)
30. Spieltag: (A) SG Sonnenhof Großaspach (2.)
31. Spieltag: (H) FSV Mainz 05 II (3.)
32. Spieltag: (A) SG Barockstadt Fulda Lehnerz (10.)
33. Spieltag: (H) SV Sandhausen (11.)
34. Spieltag: (A) Bayern Alzenau (15.)

2. SG Sonnenhof Großaspach (Punktzahl: 55)
28. Spieltag: (H) TSV Schott Mainz (17.)
29. Spieltag: (A) Bayern Alzenau (15.)
30. Spieltag: (H) SGV Freiberg (1.)
31. Spieltag: (A) Bahlinger SC (18.)
32. Spieltag: (A) FSV Mainz 05 II (3.)
33. Spieltag: (H) SG Barockstadt Fulda Lehnerz (10.)
34. Spieltag: (A) SV Stuttgarter Kickers (6.)

3. FSV Mainz 05 II (Punktzahl: 46)
28. Spieltag: (H) Bahlinger SC (18.)
29. Spieltag: (A) TSG Balingen (16.)
30. Spieltag: (H) SV Sandhausen (11.)
31. Spieltag: (A) SGV Freiberg (1.)
32. Spieltag: (H) SG Sonnenhof Großaspach (2.)
33. Spieltag: (A) FSV Frankfurt (5.)
34. Spieltag: (H) SC Freiburg II (13.)

4. FC 08 Homburg (Punktzahl: 45)
28. Spieltag: (H) SGV Freiberg (1.)
29. Spieltag: (A) FSV Frankfurt (5.)
30. Spieltag: (H) SV Eintracht Trier 05 (12.)
31. Spieltag: (H) SG Barockstadt Fulda Lehnerz (10.)
32. Spieltag: (A) SV Stuttgarter Kickers (6.)
33. Spieltag: (H) Bayern Alzenau (15.)
34. Spieltag: (A) SV Sandhausen (11.)

5. FSV Frankfurt (Punktzahl: 45)
28. Spieltag: (A) SV Stuttgarter Kickers (6.)
29. Spieltag: (H) FC 08 Homburg (4.)
30. Spieltag: (A) Kickers Offenbach (14.)
31. Spieltag: (H) TSV Steinbach Haiger (9.)
32. Spieltag: (A) Bayern Alzenau (15.)
33. Spieltag: (H) FSV Mainz 05 II (3.)
34. Spieltag: (A) SG Barockstadt Fulda Lehnerz (10.)

6. SV Stuttgarter Kickers (Punktzahl: 42)
28. Spieltag: (H) FSV Frankfurt (5.)
29. Spieltag: (A) Bahlinger SC (18.)
30. Spieltag: (H) TSG Balingen (16.)
31. Spieltag: (A) TSV Schott Mainz (17.)
32. Spieltag: (H) FC 08 Homburg (4.)
33. Spieltag: (A) FC-Astoria Walldorf (7.)
34. Spieltag: (H) SG Sonnenhof Großaspach (2.)

7. FC-Astoria Walldorf (Punktzahl: 42)
28. Spieltag: (H) KSV Hessen Kassel (8.)
29. Spieltag: (A) SV Eintracht Trier 05 (12.)
30. Spieltag: (H) Bayern Alzenau (15.)
31. Spieltag: (H) SC Freiburg II (13.)
32. Spieltag: (A) Kickers Offenbach (14.)
33. Spieltag: (H) SV Stuttgarter Kickers (6.)
34. Spieltag: (A) TSG Balingen (16.)

8. KSV Hessen Kassel (Punktzahl: 41)
28. Spieltag: (A) FC-Astoria Walldorf (7.)
29. Spieltag: (H) SC Freiburg II (13.)
30. Spieltag: (A) SG Barockstadt Fulda Lehnerz (10.)
31. Spieltag: (H) TSG Balingen (16.)
32. Spieltag: (A) SV Eintracht Trier 05 (12.)
33. Spieltag: (H) TSV Steinbach Haiger (9.)
34. Spieltag: (A) Kickers Offenbach (14.)

9. TSV Steinbach Haiger (Punktzahl: 41)
28. Spieltag: (H) SV Sandhausen (11.)
29. Spieltag: (A) SGV Freiberg (1.)
30. Spieltag: (H) TSV Schott Mainz (17.)
31. Spieltag: (A) FSV Frankfurt (5.)
32. Spieltag: (H) SC Freiburg II (13.)
33. Spieltag: (A) KSV Hessen Kassel (8.)
34. Spieltag: (H) Bahlinger SC (18.)

10. SG Barockstadt Fulda Lehnerz (Punktzahl: 39)
28. Spieltag: (H) Bayern Alzenau (15.)
29. Spieltag: (A) SV Sandhausen (11.)
30. Spieltag: (H) KSV Hessen Kassel (8.)
31. Spieltag: (A) FC 08 Homburg (4.)
32. Spieltag: (H) SGV Freiberg (1.)
33. Spieltag: (A) SG Sonnenhof Großaspach (2.)
34. Spieltag: (H) FSV Frankfurt (5.)

11. SV Sandhausen (Punktzahl: 39)
28. Spieltag: (A) TSV Steinbach Haiger (9.)
29. Spieltag: (H) SG Barockstadt Fulda Lehnerz (10.)
30. Spieltag: (A) FSV Mainz 05 II (3.)
31. Spieltag: (A) Bayern Alzenau (15.)
32. Spieltag: (H) TSV Schott Mainz (17.)
33. Spieltag: (A) SGV Freiberg (1.)
34. Spieltag: (H) FC 08 Homburg (4.)

12. SV Eintracht Trier 05 (Punktzahl: 36)
28. Spieltag: (A) SC Freiburg II (13.)
29. Spieltag: (H) FC-Astoria Walldorf (7.)
30. Spieltag: (A) FC 08 Homburg (4.)
31. Spieltag: (H) Kickers Offenbach (14.)
32. Spieltag: (H) KSV Hessen Kassel (8.)
33. Spieltag: (A) Bahlinger SC (18.)
34. Spieltag: (H) TSV Schott Mainz (17.)

13. SC Freiburg II (Punktzahl: 33)
28. Spieltag: (H) SV Eintracht Trier 05 (12.)
29. Spieltag: (A) KSV Hessen Kassel (8.)
30. Spieltag: (H) Bahlinger SC (18.)
31. Spieltag: (A) FC-Astoria Walldorf (7.)
32. Spieltag: (A) TSV Steinbach Haiger (9.)
33. Spieltag: (H) Kickers Offenbach (14.)
34. Spieltag: (A) FSV Mainz 05 II (3.)

14. Kickers Offenbach (Punktzahl: 32)
28. Spieltag: (H) TSG Balingen (16.)
29. Spieltag: (A) TSV Schott Mainz (17.)
30. Spieltag: (H) FSV Frankfurt (5.)
31. Spieltag: (A) SV Eintracht Trier 05 (12.)
32. Spieltag: (H) FC-Astoria Walldorf (7.)
33. Spieltag: (A) SC Freiburg II (13.)
34. Spieltag: (H) KSV Hessen Kassel (8.)

15. Bayern Alzenau (Punktzahl: 23)
28. Spieltag: (A) SG Barockstadt Fulda Lehnerz (10.)
29. Spieltag: (H) SG Sonnenhof Großaspach (2.)
30. Spieltag: (A) FC-Astoria Walldorf (7.)
31. Spieltag: (H) SV Sandhausen (11.)
32. Spieltag: (H) FSV Frankfurt (5.)
33. Spieltag: (A) FC 08 Homburg (4.)
34. Spieltag: (H) SGV Freiberg (1.)

16. TSG Balingen (Punktzahl: 20)
28. Spieltag: (A) Kickers Offenbach (14.)
29. Spieltag: (H) FSV Mainz 05 II (3.)
30. Spieltag: (A) SV Stuttgarter Kickers (6.)
31. Spieltag: (A) KSV Hessen Kassel (8.)
32. Spieltag: (H) Bahlinger SC (18.)
33. Spieltag: (A) TSV Schott Mainz (17.)
34. Spieltag: (H) FC-Astoria Walldorf (7.)

17. TSV Schott Mainz (Punktzahl: 19)
28. Spieltag: (A) SG Sonnenhof Großaspach (2.)
29. Spieltag: (H) Kickers Offenbach (14.)
30. Spieltag: (A) TSV Steinbach Haiger (9.)
31. Spieltag: (H) SV Stuttgarter Kickers (6.)
32. Spieltag: (A) SV Sandhausen (11.)
33. Spieltag: (H) TSG Balingen (16.)
34. Spieltag: (A) SV Eintracht Trier 05 (12.)

18. Bahlinger SC (Punktzahl: 14)
28. Spieltag: (A) FSV Mainz 05 II (3.)
29. Spieltag: (H) SV Stuttgarter Kickers (6.)
30. Spieltag: (A) SC Freiburg II (13.)
31. Spieltag: (H) SG Sonnenhof Großaspach (2.)
32. Spieltag: (A) TSG Balingen (16.)
33. Spieltag: (H) SV Eintracht Trier 05 (12.)
34. Spieltag: (A) TSV Steinbach Haiger (9.)