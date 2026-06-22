Regionalliga Südwest: Alle Testspiele im Überblick

Die neue Saison steht bereits in den Startlöchern und so wirft FuPa den Blick auf alle angesetzten Testspiele der Teams aus der Regionalliga Südwest.
SGV Freiberg
Sa., 4. Juli, 14 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach (H)
Do., 9. Juli, 11 Uhr - Karlsruher SC (A)
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - TSG Hoffenheim II (H)
FSV Frankfurt
Di., 7. Juli, 18:30 Uhr - TUS Dietkirchen (A)
FC 08 Homburg
Do., 9. Juli, 14 Uhr - SV Wehen Wiesbaden (A)
TSV Steinbach Haiger
Sa., 27. Juni, 14 Uhr - Spfr Eisbachtal (H)
Sa., 4. Juli, 14 Uhr - VfB 1905 Marburg (A) abg.
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - SC Fortuna Köln (H)
Sa., 25. Juli, 13 Uhr - Sportfreunde Siegen (H)
KSV Hessen Kassel
Fr., 26. Juni, 15 Uhr - SC Paderborn 07 U21 (A)
So., 28. Juni, 16 Uhr - SG Werratal (A)
So., 19. Juli, 14 Uhr - SV Lippstadt 08 (H)
Sa., 1. August, 14 Uhr - FC Schalke 04 (H)
Stuttgarter Kickers
Sa., 4. Juli, 14 Uhr - Young Boys Reutlingen (H)
So., 5. Juli, 16 Uhr - TSV Jahn Büsnau (A)
Sa., 11. Juli, 16 Uhr - SV Hoffeld (A)
So., 12. Juli, 14 Uhr - FC Bayern München II (H)
Sa., 18. Juli, 16 Uhr - FC 08 Villingen (H)
Sa., 25. Juli, 14 Uhr - SSV Jahn Regensburg (H)
So., 26. Juli, 15 Uhr - TSV Schwieberdingen (A)
SV Sandhausen
Sa., 27. Juni, 17:30 Uhr - VfB Wiesloch (A)
Fr., 10. Juli, 15:30 Uhr - 1. FC Kaiserslautern (H)
Sa., 25. Juli, 14 Uhr - VfR Wormatia Worms (A)
1. FSV Mainz 05 II
Sa., 27. Juni, 14 Uhr - TSV 1881 Gau-Odernheim (A)
Sa., 4. Juli, 14 Uhr - FC Progrès Niederkorn (H)
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
So., 28. Juni, 14:30 Uhr - SV Steinbach (H)
Sa., 18. Juli, 15 Uhr - SV Rot-Weiss Walldorf (H)
So., 19. Juli, 17 Uhr - SV Buchonia Flieden (A)
Mi., 22. Juli, 18:30 Uhr - VfL Halle 1896 (A)
SC Freiburg II
keine Testspiele bekannt
FC-Astoria Walldorf
keine Testspiele bekannt
SV Eintracht Trier
Fr., 24. Juli, 19 Uhr - SG 2000 Mülheim-Kärlich (A)
Kickers Offenbach
Mi., 8. Juli, 18 Uhr - Germania Ober-Roden (A)
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - Karlsruher SC U23 (H)
Sa., 25. Juli, 15 Uhr - Bayer 04 Leverkusen (H)
Mi., 29. Juli, 18.30 Uhr - VfB Stuttgart (H)
Sa., 1. August, 14 Uhr - SC Fortuna Köln (A)
SSV Ulm
So., 28. Juni, 17 Uhr - FC Strass (A)
Mi., 1. Juli, 18 Uhr - TSV Schwabmünchen (A)
So., 5. Juli, 16 Uhr - TSV Berg (A)
Fr., 10. Juli, 18 Uhr - SV Heimstetten (A)
Di., 14. Juli, 17:30 Uhr - FC Augsburg II (H)
Sa., 25. Juli, 15 Uhr - VfB Stuttgart II (H)
Sa., 1. August, 14 Uhr - SSV Jahn Regensburg (A)
VfR Aalen
Sa., 11. Juli, 14:30 Uhr - 1. FC Normannia Gmünd (A)
Sa., 18. Juli, 14:30 Uhr - TSV Essingen (A)
So., 26. Juli, 13 Uhr - 1. FC Saarbrücken (H)
VfR Mannheim
Mi., 1. Juli, 19:30 Uhr - TuS Mechtersheim (A) abg.
1. FC Kaiserslautern II
Mi., 15. Juli, 19 Uhr - TuS Hohenecken (A)
Sa., 18. Juli, 15 Uhr - TuS Mechtersheim (H)
Mi., 22. Juli, 18:30 Uhr - TB Jahn Zeiskam (A)
Sa., 25. Juli, 14 Uhr - Bonner SC (A)
Eintracht Frankfurt II
keine Testspiele bekannt