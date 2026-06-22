 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Regionalliga Südwest: Alle Testspiele im Überblick

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian J. Schwarz

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
SSV Ulm
FSV Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankfurt

Die neue Saison steht bereits in den Startlöchern und so wirft FuPa den Blick auf alle angesetzten Testspiele der Teams aus der Regionalliga Südwest.

SGV Freiberg

Sa., 4. Juli, 14 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach (H)
Do., 9. Juli, 11 Uhr - Karlsruher SC (A)
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - TSG Hoffenheim II (H)

FSV Frankfurt

Di., 7. Juli, 18:30 Uhr - TUS Dietkirchen (A)

FC 08 Homburg

Do., 9. Juli, 14 Uhr - SV Wehen Wiesbaden (A)

TSV Steinbach Haiger

Sa., 27. Juni, 14 Uhr - Spfr Eisbachtal (H)
Sa., 4. Juli, 14 Uhr - VfB 1905 Marburg (A) abg.
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - SC Fortuna Köln (H)
Sa., 25. Juli, 13 Uhr - Sportfreunde Siegen (H)

KSV Hessen Kassel

Fr., 26. Juni, 15 Uhr - SC Paderborn 07 U21 (A)
So., 28. Juni, 16 Uhr - SG Werratal (A)
So., 19. Juli, 14 Uhr - SV Lippstadt 08 (H)
Sa., 1. August, 14 Uhr - FC Schalke 04 (H)

Stuttgarter Kickers

Sa., 4. Juli, 14 Uhr - Young Boys Reutlingen (H)
So., 5. Juli, 16 Uhr - TSV Jahn Büsnau (A)
Sa., 11. Juli, 16 Uhr - SV Hoffeld (A)
So., 12. Juli, 14 Uhr - FC Bayern München II (H)
Sa., 18. Juli, 16 Uhr - FC 08 Villingen (H)
Sa., 25. Juli, 14 Uhr - SSV Jahn Regensburg (H)
So., 26. Juli, 15 Uhr - TSV Schwieberdingen (A)

SV Sandhausen

Sa., 27. Juni, 17:30 Uhr - VfB Wiesloch (A)
Fr., 10. Juli, 15:30 Uhr - 1. FC Kaiserslautern (H)
Sa., 25. Juli, 14 Uhr - VfR Wormatia Worms (A)

1. FSV Mainz 05 II

Sa., 27. Juni, 14 Uhr - TSV 1881 Gau-Odernheim (A)
Sa., 4. Juli, 14 Uhr - FC Progrès Niederkorn (H)

SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

So., 28. Juni, 14:30 Uhr - SV Steinbach (H)
Sa., 18. Juli, 15 Uhr - SV Rot-Weiss Walldorf (H)
So., 19. Juli, 17 Uhr - SV Buchonia Flieden (A)
Mi., 22. Juli, 18:30 Uhr - VfL Halle 1896 (A)

SC Freiburg II

keine Testspiele bekannt

FC-Astoria Walldorf

keine Testspiele bekannt

SV Eintracht Trier

Fr., 24. Juli, 19 Uhr - SG 2000 Mülheim-Kärlich (A)

Kickers Offenbach

Mi., 8. Juli, 18 Uhr - Germania Ober-Roden (A)
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - Karlsruher SC U23 (H)
Sa., 25. Juli, 15 Uhr - Bayer 04 Leverkusen (H)
Mi., 29. Juli, 18.30 Uhr - VfB Stuttgart (H)
Sa., 1. August, 14 Uhr - SC Fortuna Köln (A)

SSV Ulm

So., 28. Juni, 17 Uhr - FC Strass (A)
Mi., 1. Juli, 18 Uhr - TSV Schwabmünchen (A)
So., 5. Juli, 16 Uhr - TSV Berg (A)
Fr., 10. Juli, 18 Uhr - SV Heimstetten (A)
Di., 14. Juli, 17:30 Uhr - FC Augsburg II (H)
Sa., 25. Juli, 15 Uhr - VfB Stuttgart II (H)
Sa., 1. August, 14 Uhr - SSV Jahn Regensburg (A)

VfR Aalen

Sa., 11. Juli, 14:30 Uhr - 1. FC Normannia Gmünd (A)
Sa., 18. Juli, 14:30 Uhr - TSV Essingen (A)
So., 26. Juli, 13 Uhr - 1. FC Saarbrücken (H)

VfR Mannheim

Mi., 1. Juli, 19:30 Uhr - TuS Mechtersheim (A) abg.

1. FC Kaiserslautern II

Mi., 15. Juli, 19 Uhr - TuS Hohenecken (A)
Sa., 18. Juli, 15 Uhr - TuS Mechtersheim (H)
Mi., 22. Juli, 18:30 Uhr - TB Jahn Zeiskam (A)
Sa., 25. Juli, 14 Uhr - Bonner SC (A)

Eintracht Frankfurt II

keine Testspiele bekannt