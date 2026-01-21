Regionalliga Südwest: Alle Meister der vergangenen Jahre

Bevor die Regionalliga Südwest in den Spielbetrieb zurückkehrt, wirft FuPa einen Blick in die Vergangenheit und damit auf alle Meister und Vizemeister der letzten Jahre.
Saison 2024/25
Meister: TSG Hoffenheim II
Vizemeister: Kickers Offenbach
Saison 2023/24
Meister: VfB Stuttgart II
Vizemeister: Stuttgarter Kickers
Saison 2022/23
Meister: SSV Ulm
Vizemeister: TSV Steinbach Haiger
Saison 2021/22
Meister: SV Elversberg
Vizemeister: SSV Ulm
Saison 2020/21
Meister: SC Freiburg II
Vizemeister: SV Elversberg
Saison 2019/20
Meister: 1. FC Saarbrücken
Vizemeister: TSV Steinbach Haiger
Saison 2018/19
Meister: SV Waldhof Mannheim
Vizemeister: 1. FC Saarbrücken
Saison 2017/18
Meister. 1. FC Saarbrücken
Vizemeister: SV Waldhof Mannheim
Saison 2016/17
Meister: SV Elversberg
Vizemeister: SV Waldhof Mannheim
Saison 2015/16
Meister: SV Waldhof Mannheim
Vizemeister: SV Elversberg
Saison 2014/15
Meister: Kickers Offenbach
Vizemeister: 1. FC Saarbrücken
Saison 2013/14
Meister: SG Sonnenhof Großaspach
Vizemeister: SC Freiburg II
Saison 2012/13
Meister: KSV Hessen Kassel
Vizemeister: SV Elversberg
Saison 1973/74
Meister: Borussia Neunkirchen
Vizemeister: 1. FC Saarbrücken
Saison 1972/73
Meister: 1. FSV Mainz 05
Vizemeister: Röchling Völklingen
Saison 1971/72
Meister: Borussia Neunkirchen
Vizemeister: SV Alsenborn
Saison 1970/71
Meister: Borussia Neunkirchen
Vizemeister: FK Primasens
Saison 1969/70
Meister: SV Alsenborn
Vizemeister: FK Pirmasens
Saison 1968/69
Meister: SV Alsenborn
Vizemeister: TuS Neuendorf
Saison 1967/68
Meister: SV Alsenborn
Vizemeister: FK Primasens
Saison 1966/67
Meister: Borussia Neunkirchen
Vizemeister: 1. FC Saarbrücken
Saison 1965/66
Meister: FK Primasens
Vizemeister: 1. FC Saarbrücken
Saison 1964/65
Meister: 1. FC Saarbrücken
Vizemeister: Wormatia Worms
Saison 1963/64
Meister: Borussia Neunkirchen
Vizemeister: FK Pirmasens
