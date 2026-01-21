 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Regionalliga Südwest: Alle Meister der vergangenen Jahre

Auf FuPa gibt es die Übersicht auf die Regionalliga-Titelträger aus dem Südwesten.

Bevor die Regionalliga Südwest in den Spielbetrieb zurückkehrt, wirft FuPa einen Blick in die Vergangenheit und damit auf alle Meister und Vizemeister der letzten Jahre.

Alle Meister der Regionalliga Südwest der letzten Jahre

Saison 2024/25

Meister: TSG Hoffenheim II

Vizemeister: Kickers Offenbach

Saison 2023/24

Meister: VfB Stuttgart II

Vizemeister: Stuttgarter Kickers

Saison 2022/23

Meister: SSV Ulm

Vizemeister: TSV Steinbach Haiger

Saison 2021/22

Meister: SV Elversberg

Vizemeister: SSV Ulm

Saison 2020/21

Meister: SC Freiburg II

Vizemeister: SV Elversberg

Saison 2019/20

Meister: 1. FC Saarbrücken

Vizemeister: TSV Steinbach Haiger

Saison 2018/19

Meister: SV Waldhof Mannheim

Vizemeister: 1. FC Saarbrücken

Saison 2017/18

Meister. 1. FC Saarbrücken

Vizemeister: SV Waldhof Mannheim

Saison 2016/17

Meister: SV Elversberg

Vizemeister: SV Waldhof Mannheim

Saison 2015/16

Meister: SV Waldhof Mannheim

Vizemeister: SV Elversberg

Saison 2014/15

Meister: Kickers Offenbach

Vizemeister: 1. FC Saarbrücken

Saison 2013/14

Meister: SG Sonnenhof Großaspach

Vizemeister: SC Freiburg II

Saison 2012/13

Meister: KSV Hessen Kassel

Vizemeister: SV Elversberg

Saison 1973/74

Meister: Borussia Neunkirchen

Vizemeister: 1. FC Saarbrücken

Saison 1972/73

Meister: 1. FSV Mainz 05

Vizemeister: Röchling Völklingen

Saison 1971/72

Meister: Borussia Neunkirchen

Vizemeister: SV Alsenborn

Saison 1970/71

Meister: Borussia Neunkirchen

Vizemeister: FK Primasens

Saison 1969/70

Meister: SV Alsenborn

Vizemeister: FK Pirmasens

Saison 1968/69

Meister: SV Alsenborn

Vizemeister: TuS Neuendorf

Saison 1967/68

Meister: SV Alsenborn

Vizemeister: FK Primasens

Saison 1966/67

Meister: Borussia Neunkirchen

Vizemeister: 1. FC Saarbrücken

Saison 1965/66

Meister: FK Primasens

Vizemeister: 1. FC Saarbrücken

Saison 1964/65

Meister: 1. FC Saarbrücken

Vizemeister: Wormatia Worms

Saison 1963/64

Meister: Borussia Neunkirchen

Vizemeister: FK Pirmasens

