Regionalliga Südwest: 34 Bewerber für die Saison 2025/2026

Die von den Bewerbern eingereichten Unterlagen werden in den kommenden Tagen von der RLSW Regionalliga Südwest GmbH intensiv geprüft. Die 1. Entscheidung bezüglich der Zulassung zur Regionalliga Südwest werden die Vereine/Kapitalgesellschaften voraussichtlich Anfang Mai erhalten. Hierbei kann es für die Bewerber zu Auflagen und Bedingungen kommen, welche zu festgelegten Terminen zu erfüllen sein werden. Die endgültigen Zulassungen zur Regionalliga Südwest önnen erst nach Abschluss aller sportlichen Entscheidungen und nach Abschluss des Zulassungsverfahrens zur 3. Liga erteilt werden.

Da sich zum aktuellen Zeitpunkt noch Vereine bzw. Kapitalgesellschaften aus dem Südwesten im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga befinden, könnte sich die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Südwest in die darunterliegenden Oberligen auf bis zu fünf Mannschaften erhöhen. Steigt ein Teilnehmer aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest ab, vermindert sich die Anzahl der Absteiger in die Oberligen auf vier, steigt kein Südwest-Drittligist ab, steigen lediglich drei Regionalligisten in die Oberligen ab. Insgesamt vier Oberligisten werden nach Beendigung der Saison 2024/2025 in die Regionalliga Südwest aufsteigen.