Regionalliga Südwest, 3. Spieltag: Wo pfeift welcher Schiedsrichter?

Ihr wollt wissen, welche Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Schiedsrichter-Beobachter bei den nächsten Spielen in der Regionalliga Südwest im Einsatz sein werden? Kein Problem, hier kommt die Übersicht.
Samstag, 22.08.2026, 14:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
Schiedsrichter: Tobias Ewerhardy (Losheim am See)
Schiedsrichterassistent: Maximilian Fischer
Schiedsrichterassistent: Torben Huss
Beobachter: Stephan Gerster
FSV Frankfurt vs. FC-Astoria Walldorf
Schiedsrichter: Julien Belzer (Dahn)
Schiedsrichterassistent: Fabian Brune
Schiedsrichterassistent: Jannick Ziehmer
Beobachter: Klaus Holz
SV Stuttgarter Kickers vs. SC Freiburg II
Schiedsrichter: Maximilian Prölss (Darmstadt)
Schiedsrichterassistent: Lasse Braun
Schiedsrichterassistent: Paul Wenzek
Beobachter: Thomas Längle
SV Sandhausen vs. FC 08 Homburg
Schiedsrichter: Marcel Rühl (Waldsolms)
Schiedsrichterassistent: Alexander Hauser
Schiedsrichterassistent: Justin Herbert
Beobachter: Thorsten Gerhard Braun
Kickers Offenbach vs. 1. FSV Mainz 05 II
Schiedsrichter: Marc Heiker (Sulzfeld)
Schiedsrichterassistent: Niklas Pfau
Schiedsrichterassistent: Valentin Roeck
Beobachter: Peter Unsleber
VfR Aalen vs. Eintracht Frankfurt II
Schiedsrichter: Haris Kresser (Mauer)
Schiedsrichterassistent: Jürgen Schätzle
Schiedsrichterassistent: Enis Morat
Beobachter: Carl Höfer
1. FC Kaiserslautern II vs. TSV Steinbach Haiger
Schiedsrichter: Naemi Breier (Zerf)
Schiedsrichterassistent: Maria Steinmann-Scholz
Schiedsrichterassistent: Fabian Mohr
Beobachter: Thorsten Braun
VfR Mannheim vs. SGV Heilbronn-Freiberg
Schiedsrichter: Nils Ole Vitt (Münchhausen)
Schiedsrichterassistent: Tim Waldinger
Schiedsrichterassistent: Fabian Bierau
Beobachter: Michael Sahler
Dienstag, 01.09.2026, 19:00 Uhr
KSV Hessen Kassel vs. SV Eintracht-Trier
Schiedsrichter: Niklas Diehm (Straubenhardt)
Schiedsrichterassistent: Philipp Hofheinz
Schiedsrichterassistent: Marc Heiker
Beobachter: Timo Włodarczak