 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Regionalliga Südwest, 3. Spieltag: Wo pfeift welcher Schiedsrichter?

Hier gibt es die Übersicht auf FuPa.

von red/pm · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
SSV Ulm 1846 Fußball
FSV Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankfurt

Ihr wollt wissen, welche Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Schiedsrichter-Beobachter bei den nächsten Spielen in der Regionalliga Südwest im Einsatz sein werden? Kein Problem, hier kommt die Übersicht.

Samstag, 22.08.2026, 14:00 Uhr

SSV Ulm 1846 Fußball vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Schiedsrichter: Tobias Ewerhardy (Losheim am See)

Schiedsrichterassistent: Maximilian Fischer

Schiedsrichterassistent: Torben Huss

Beobachter: Stephan Gerster

FSV Frankfurt vs. FC-Astoria Walldorf

Schiedsrichter: Julien Belzer (Dahn)

Schiedsrichterassistent: Fabian Brune

Schiedsrichterassistent: Jannick Ziehmer

Beobachter: Klaus Holz

SV Stuttgarter Kickers vs. SC Freiburg II

Schiedsrichter: Maximilian Prölss (Darmstadt)

Schiedsrichterassistent: Lasse Braun

Schiedsrichterassistent: Paul Wenzek

Beobachter: Thomas Längle

SV Sandhausen vs. FC 08 Homburg

Schiedsrichter: Marcel Rühl (Waldsolms)

Schiedsrichterassistent: Alexander Hauser

Schiedsrichterassistent: Justin Herbert

Beobachter: Thorsten Gerhard Braun

Kickers Offenbach vs. 1. FSV Mainz 05 II

Schiedsrichter: Marc Heiker (Sulzfeld)

Schiedsrichterassistent: Niklas Pfau

Schiedsrichterassistent: Valentin Roeck

Beobachter: Peter Unsleber

VfR Aalen vs. Eintracht Frankfurt II

Schiedsrichter: Haris Kresser (Mauer)

Schiedsrichterassistent: Jürgen Schätzle

Schiedsrichterassistent: Enis Morat

Beobachter: Carl Höfer

1. FC Kaiserslautern II vs. TSV Steinbach Haiger

Schiedsrichter: Naemi Breier (Zerf)

Schiedsrichterassistent: Maria Steinmann-Scholz

Schiedsrichterassistent: Fabian Mohr

Beobachter: Thorsten Braun

VfR Mannheim vs. SGV Heilbronn-Freiberg

Schiedsrichter: Nils Ole Vitt (Münchhausen)

Schiedsrichterassistent: Tim Waldinger

Schiedsrichterassistent: Fabian Bierau

Beobachter: Michael Sahler

Dienstag, 01.09.2026, 19:00 Uhr

KSV Hessen Kassel vs. SV Eintracht-Trier

Schiedsrichter: Niklas Diehm (Straubenhardt)

Schiedsrichterassistent: Philipp Hofheinz

Schiedsrichterassistent: Marc Heiker

Beobachter: Timo Włodarczak