 2026-06-18T10:39:41.025Z

Allgemeines

Regionalliga Südwest 2026/27: Wann sind die ersten Spieltage?

Auf FuPa gibt es den Überblick auf den Saisonstart.

von Timo Babic · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: RSCP Photo

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Regionalliga Südwest
SSV Ulm
FSV Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankfurt

Als letzter Aufsteiger sicherte sich der VfR Mannheim in der Relegationsrunde das finale Ticket für die Regionalliga Südwest. Mit einem Drittliga-Absteiger und vier neuen Teams aus den Oberligen geht es demnach in die Spielzeit 2026/27 - aber wann stehen die ersten Spieltage an?

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Die ersten fünf Spieltage der Regionalliga Südwest 2026/27

1. Spieltag: 8. und 9. August

2. Spieltag: 15. und 16. August

3. Spieltag: 22. und 23. August

4. Spieltag: 29. und 30. August

5. Spieltag: 5. und 6. September

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Das sind alle Teilnehmer für die neue Saison

1. SSV Ulm (Absteiger)

2. FSV Mainz 05 II

3. SC Freiburg II

4. FSV Frankfurt

5. KSV Hessen Kassel

6. Stuttgarter Kickers

7. Kickers Offenbach

8. SV Sandhausen

9. FC 08 Homburg

10. SV Eintracht Trier 05

11. FC-Astoria Walldorf

12. SGV Freiberg

13. TSV Steinbach Haiger

14. SG Barockstadt Fulda Lehnerz

15. Eintracht Frankfurt II (Aufsteiger)

16. 1. FC Kaiserslautern II (Aufsteiger)

17. VfR Aalen (Aufsteiger)

18. VfR Mannheim (Aufsteiger)

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