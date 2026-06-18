Regionalliga Südwest 2026/27: Wann sind die ersten Spieltage?

Als letzter Aufsteiger sicherte sich der VfR Mannheim in der Relegationsrunde das finale Ticket für die Regionalliga Südwest. Mit einem Drittliga-Absteiger und vier neuen Teams aus den Oberligen geht es demnach in die Spielzeit 2026/27 - aber wann stehen die ersten Spieltage an?
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1. Spieltag: 8. und 9. August
2. Spieltag: 15. und 16. August
3. Spieltag: 22. und 23. August
4. Spieltag: 29. und 30. August
5. Spieltag: 5. und 6. September
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1. SSV Ulm (Absteiger)
2. FSV Mainz 05 II
3. SC Freiburg II
4. FSV Frankfurt
5. KSV Hessen Kassel
6. Stuttgarter Kickers
7. Kickers Offenbach
8. SV Sandhausen
9. FC 08 Homburg
10. SV Eintracht Trier 05
11. FC-Astoria Walldorf
12. SGV Freiberg
13. TSV Steinbach Haiger
14. SG Barockstadt Fulda Lehnerz
15. Eintracht Frankfurt II (Aufsteiger)
16. 1. FC Kaiserslautern II (Aufsteiger)
17. VfR Aalen (Aufsteiger)
18. VfR Mannheim (Aufsteiger)
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