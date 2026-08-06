Regionalliga Südwest 2026/27: Diese Spieler und Trainer sind gesperrt

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen für Spieler und Trainer der Mannschaften in der Regionalliga Südwest.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil
Nikolas Tatomirovic
Mannschaft: Kickers Offenbach
Noch offene Spiele: Sperre U19
Nächster Gegner: FC-Astoria Walldorf
Gelb / Rote Karte
Lukas Mazagg
Mannschaft: SSV Ulm 1846 Fussball
Noch offene Spiele: 1
Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers
5. Gelbe Karte
Keine.
10. Gelbe Karte
Keine.
Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger
Keine.
Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger
Keine.
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Das sind die Spiele der ersten 3 Spieltage:
1. Spieltag
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr Stuttgarter Kickers - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - VfR Mannheim
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - FSV Mainz 05 II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - Eintracht Frankfurt II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - TSV Steinbach Haiger
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - FC-Astoria Walldorf
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - SGV Heilbronn-Freiberg
So., 09.08.26 14:00 Uhr VfR Aalen - SC Freiburg II
2. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Kickers Offenbach
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - FC 08 Homburg
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - VfR Aalen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SV Sandhausen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - 1. FC Kaiserslautern II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - Stuttgarter Kickers
So., 16.08.26 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - FSV Frankfurt
So., 16.08.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - KSV Hessen Kassel
So., 16.08.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - SV Eintracht Trier 05
3. Spieltag
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - FC-Astoria Walldorf
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - SC Freiburg II
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - FC 08 Homburg
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - FSV Mainz 05 II
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr VfR Aalen - Eintracht Frankfurt II
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - TSV Steinbach Haiger
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - SGV Heilbronn-Freiberg
Di., 01.09.26 19:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SV Eintracht Trier 05