 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Regionalliga Südwest 2026/27: Diese Spieler und Trainer sind gesperrt

Update vom 6. August 2026: Übersicht über die offenen Sperren.

von red/pm · Gestern, 17:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Carsten Trebuth

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Regionalliga Südwest
SSV Ulm 1846 Fußball
FSV Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankfurt

Hier gibt es die Übersicht mit den offenen Strafen für Spieler und Trainer der Mannschaften in der Regionalliga Südwest.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil

Nikolas Tatomirovic

Mannschaft: Kickers Offenbach

Noch offene Spiele: Sperre U19

Nächster Gegner: FC-Astoria Walldorf

Gelb / Rote Karte

Lukas Mazagg

Mannschaft: SSV Ulm 1846 Fussball

Noch offene Spiele: 1

Nächster Gegner: SV Stuttgarter Kickers

5. Gelbe Karte

Keine.

10. Gelbe Karte

Keine.

Rote Karte / Sportgerichtsurteil: Trainer / Funktionsträger

Keine.

Gelb / Rote Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

4. Gelbe Karte: Trainer / Funktionsträger

Keine.

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Das sind die Spiele der ersten 3 Spieltage:

1. Spieltag
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr Stuttgarter Kickers - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - VfR Mannheim
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - FSV Mainz 05 II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - Eintracht Frankfurt II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - TSV Steinbach Haiger
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - FC-Astoria Walldorf
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - SGV Heilbronn-Freiberg
So., 09.08.26 14:00 Uhr VfR Aalen - SC Freiburg II

2. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Kickers Offenbach
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SGV Heilbronn-Freiberg - FC 08 Homburg
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - VfR Aalen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SV Sandhausen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - 1. FC Kaiserslautern II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - Stuttgarter Kickers
So., 16.08.26 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - FSV Frankfurt
So., 16.08.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - KSV Hessen Kassel
So., 16.08.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - SV Eintracht Trier 05

3. Spieltag
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - FC-Astoria Walldorf
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Stuttgarter Kickers - SC Freiburg II
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - FC 08 Homburg
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - FSV Mainz 05 II
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr VfR Aalen - Eintracht Frankfurt II
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - TSV Steinbach Haiger
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr VfR Mannheim - SGV Heilbronn-Freiberg
Di., 01.09.26 19:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SV Eintracht Trier 05