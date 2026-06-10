Regionalliga Südwest 2026/27: Alle Teilnehmer stehen fest

Nach dem Abschluss der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest zwischen den drei Vizemeistern der Oberliga Baden-Württemberg, Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und Hessenliga ist nun das Teilnehmerfeld komplett. Aus der 3. Liga kommt Absteiger Ulm hinzu, von unten ergänzen vier Aufsteiger das Feld.
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1. SSV Ulm (Absteiger)
2. FSV Mainz 05 II
3. SC Freiburg II
4. FSV Frankfurt
5. KSV Hessen Kassel
6. Stuttgarter Kickers
7. Kickers Offenbach
8. SV Sandhausen
9. FC 08 Homburg
10. SV Eintracht Trier 05
11. FC-Astoria Walldorf
12. SGV Freiberg
13. TSV Steinbach Haiger
14. SG Barockstadt Fulda Lehnerz
15. Eintracht Frankfurt II (Aufsteiger)
16. 1. FC Kaiserslautern II (Aufsteiger)
17. VfR Aalen (Aufsteiger)
18. VfR Mannheim (Aufsteiger)
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