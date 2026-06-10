 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Regionalliga Südwest 2026/27: Alle Teilnehmer stehen fest

Nach Abschluss der Relegationsrunde sind nun alle Mannschaften für die neue Saison in der Regionalliga Südwest sicher.

von Timo Babic · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

Verlinkte Inhalte

Hessenliga 25/26
Oberliga Rhein-Pf-Saa 25/26
OL Baden-Württemberg 25/26
Relegation RL Südwest
Regionalliga Südwest

Nach dem Abschluss der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest zwischen den drei Vizemeistern der Oberliga Baden-Württemberg, Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und Hessenliga ist nun das Teilnehmerfeld komplett. Aus der 3. Liga kommt Absteiger Ulm hinzu, von unten ergänzen vier Aufsteiger das Feld.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Das sind alle Teilnehmer der Regionalliga Südwest 2026/27:

1. SSV Ulm (Absteiger)

2. FSV Mainz 05 II

3. SC Freiburg II

4. FSV Frankfurt

5. KSV Hessen Kassel

6. Stuttgarter Kickers

7. Kickers Offenbach

8. SV Sandhausen

9. FC 08 Homburg

10. SV Eintracht Trier 05

11. FC-Astoria Walldorf

12. SGV Freiberg

13. TSV Steinbach Haiger

14. SG Barockstadt Fulda Lehnerz

15. Eintracht Frankfurt II (Aufsteiger)

16. 1. FC Kaiserslautern II (Aufsteiger)

17. VfR Aalen (Aufsteiger)

18. VfR Mannheim (Aufsteiger)

---
Im Teilnehmerfeld sind einige große Namen vertreten, welche Vorfreude auf eine spannende Regionalliga-Saison machen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________