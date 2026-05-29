Regionalliga Südwest 2026/2027: Nur noch zwei Teilnehmer fehlen Zwei Oberliga-Meister und ein Drittliga-Absteiger sind bereits fix, doch zwei weitere Teams stehen noch aus. von Timo Babic · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Björn Franz

Die Regionalliga Südwest sortiert sich für die Saison 2026/27 neu – und doch bleibt ihr Kern bemerkenswert vertraut. Der Durchmarsch der SG Sonnenhof Großaspach in die 3. Liga reißt sportlich eine Lücke an der Spitze, während gleich vier Vereine den Gang in die Oberliga antreten müssen. Zwischen Kontinuität und Veränderung entsteht ein Feld, das früh nach Spannung riecht: Traditionsklubs, ambitionierte Zweitvertretungen, robuste Etablierte und Rückkehrer mit eigener Geschichte prägen die künftige Zusammensetzung einer Liga, die selten bequem ist und oft unberechenbar bleibt.

Der Meister ist weg, und gerade deshalb verschiebt sich die Statik der Liga. Die SG Sonnenhof Großaspach hat mit 68 Punkten den Durchmarsch vollendet und verlässt die Regionalliga Südwest nach oben. Dahinter bleibt ein breites Feld, das mehr war als ein bequemes Mittelfeld: SGV Freiberg, FSV Frankfurt, FC 08 Homburg, TSV Steinbach Haiger und KSV Hessen Kassel nahmen über weite Strecken ernsthafte Rollen im oberen Tabellendrittel ein. Sie alle gehen erneut an den Start und bilden jenen Block, der in der neuen Saison nicht nur Stabilität, sondern auch Anspruch verkörpern dürfte. Großaspachs Aufstieg macht Platz – sportlich wie erzählerisch. Die größte Konstante liegt in jenen Mannschaften, die sich zwischen Platz zwei und Platz 14 behauptet haben. Neben den Spitzenverfolgern bleiben auch SV Stuttgarter Kickers, SV Sandhausen, FSV Mainz 05 II, SG Barockstadt Fulda Lehnerz, SC Freiburg II, FC-Astoria Walldorf, SV Eintracht Trier 05 und Kickers Offenbach in der Klasse. Das ist mehr als eine Liste von Namen. Es ist ein Gerüst aus unterschiedlichen Vereinsmodellen: Nachwuchsarbeit in Mainz und Freiburg, regionale Verwurzelung in Fulda, Walldorf und Trier, dazu Traditionsgewicht in Offenbach, Kassel, Homburg und bei den Kickers. Die Liga bleibt dadurch vielstimmig, rau und sportlich schwer auszurechnen.

Am unteren Rand der Abschlusstabelle war die Entscheidung unnachgiebig. Bayern Alzenau, TSV Schott Mainz und TSG Balingen hatten den Aufstieg im Vorjahr gefeiert, müssen die Liga nun aber nach nur einer Saison wieder verlassen. Dazu trifft es den Bahlinger SC, der mit 22 Punkten ebenfalls in die Oberliga absteigt. Der Befund ist nüchtern: Der Sprung in die Regionalliga Südwest bleibt groß, selbst für Vereine, die mit Schwung aus der Oberliga kommen. Gleichzeitig rückt von oben ein Name nach, der das Gewicht der Liga sofort erhöht: Der SSV Ulm steigt aus der 3. Liga ab und bringt Profil, Erwartung und Fallhöhe mit. Von unten rücken bereits zwei Meister sicher nach. Aus der Oberliga Baden-Württemberg kehrt der VfR Aalen als vorzeitiger Titelträger in die Regionalliga Südwest zurück. Aus der Hessenliga steigt Eintracht Frankfurt II direkt auf, eine weitere Zweitvertretung mit technischem Anspruch und klarer Ausbildungslogik. Offen ist dagegen noch die Meisterfrage in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Dort gehen 1. FC Kaiserslautern II und FK Pirmasens in den letzten Spieltag, wobei Kaiserslautern II mit drei Punkten Vorsprung die bessere Ausgangsposition besitzt. Der Drittplatzierte ist bereits deutlich distanziert. Damit entscheidet dieses Duell nicht nur über einen Titel, sondern über einen festen Platz in der neuen Regionalliga.