 2026-08-13T12:20:01.944Z

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Regionalliga Südwest, 2. Spieltag: Wo pfeift welcher Schiedsrichter?

Hier gibt es die Übersicht auf FuPa.

von red/pm · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Carsten Trebuth

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Regionalliga Südwest
SSV Ulm 1846 Fußball
FSV Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankfurt

Ihr wollt wissen, welche Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Schiedsrichter-Beobachter bei den nächsten Spielen in der Regionalliga Südwest im Einsatz sein werden? Kein Problem, hier kommt die Übersicht.

Freitag, 14.08.2026, 19:00 Uhr

SSV Ulm 1846 Fussball vs. Kickers Offenbach

Schiedsrichter: Jason Lieser (Hetzerath)

Schiedsrichterassistent: Maximilian Fischer

Schiedsrichterassistent: Luis Herrig

Beobachter: Volker Stellmach

Samstag, 15.08.2026, 14:00 Uhr

SGV Heilbronn-Freiberg vs. FC 08 Homburg

Schiedsrichter: Marvin Maier (Offenburg)

Schiedsrichterassistent: Lukas Lindenmeier

Schiedsrichterassistent: Jürgen Schätzle

Beobachter: Thorsten Gerhard Braun

TSV Steinbach Haiger vs. VfR Aalen

Schiedsrichter: Nico Dönges (Mainz)

Schiedsrichterassistent: Jan-Hagen Engel

Schiedsrichterassistent: Simon Wölflinger

Beobachter: Christoph Schröder

SG Barockstadt Fulda-Lehnerz vs. SV Sandhausen

Schiedsrichter: Kadir Yagci (Seitingen-Oberflacht)

Schiedsrichterassistent: Marvin Monninger

Schiedsrichterassistent: Christian Buschmann

Beobachter: Klaus Holz

FC-Astoria Walldorf vs. 1. FC Kaiserslautern II

Schiedsrichter: Koray Aydin (Ballendorf)

Schiedsrichterassistent: Felix Ofner

Schiedsrichterassistent: Justin Volz

Beobachter: Michael Sahler

Eintracht Frankfurt II vs. SV Stuttgarter Kickers

Schiedsrichter: Lukas Jungfleisch (Saarbrücken)

Schiedsrichterassistent: Marco Niebergall

Schiedsrichterassistent: Torben Huss

Beobachter: Mario Schmidt

Sonntag, 16.08.2026, 14:00 Uhr

1. FSV Mainz 05 II vs. FSV Frankfurt

Schiedsrichter: Felix Stephan (Kämpfelbach)

Schiedsrichterassistent: Alessio Remili

Schiedsrichterassistent: Fabian Menzel

Beobachter: Detlef Schütz

SC Freiburg II vs. KSV Hessen Kassel

Schiedsrichter: Veron Besiri (Trier)

Schiedsrichterassistent: Matthias Munkler

Schiedsrichterassistent: Adrian Ax

Beobachter: Ralf Brombacher

VfR Mannheim vs. SV Eintracht-Trier

Schiedsrichter: Elias Appel (Burghaun)

Schiedsrichterassistent: Lasse Braun

Schiedsrichterassistent: Niklas Rüddenklau

Beobachter: Thorben Rech