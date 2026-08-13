Regionalliga Südwest, 2. Spieltag: Wo pfeift welcher Schiedsrichter?

Ihr wollt wissen, welche Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Schiedsrichter-Beobachter bei den nächsten Spielen in der Regionalliga Südwest im Einsatz sein werden? Kein Problem, hier kommt die Übersicht.
Freitag, 14.08.2026, 19:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fussball vs. Kickers Offenbach
Schiedsrichter: Jason Lieser (Hetzerath)
Schiedsrichterassistent: Maximilian Fischer
Schiedsrichterassistent: Luis Herrig
Beobachter: Volker Stellmach
Samstag, 15.08.2026, 14:00 Uhr
SGV Heilbronn-Freiberg vs. FC 08 Homburg
Schiedsrichter: Marvin Maier (Offenburg)
Schiedsrichterassistent: Lukas Lindenmeier
Schiedsrichterassistent: Jürgen Schätzle
Beobachter: Thorsten Gerhard Braun
TSV Steinbach Haiger vs. VfR Aalen
Schiedsrichter: Nico Dönges (Mainz)
Schiedsrichterassistent: Jan-Hagen Engel
Schiedsrichterassistent: Simon Wölflinger
Beobachter: Christoph Schröder
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz vs. SV Sandhausen
Schiedsrichter: Kadir Yagci (Seitingen-Oberflacht)
Schiedsrichterassistent: Marvin Monninger
Schiedsrichterassistent: Christian Buschmann
Beobachter: Klaus Holz
FC-Astoria Walldorf vs. 1. FC Kaiserslautern II
Schiedsrichter: Koray Aydin (Ballendorf)
Schiedsrichterassistent: Felix Ofner
Schiedsrichterassistent: Justin Volz
Beobachter: Michael Sahler
Eintracht Frankfurt II vs. SV Stuttgarter Kickers
Schiedsrichter: Lukas Jungfleisch (Saarbrücken)
Schiedsrichterassistent: Marco Niebergall
Schiedsrichterassistent: Torben Huss
Beobachter: Mario Schmidt
Sonntag, 16.08.2026, 14:00 Uhr
1. FSV Mainz 05 II vs. FSV Frankfurt
Schiedsrichter: Felix Stephan (Kämpfelbach)
Schiedsrichterassistent: Alessio Remili
Schiedsrichterassistent: Fabian Menzel
Beobachter: Detlef Schütz
SC Freiburg II vs. KSV Hessen Kassel
Schiedsrichter: Veron Besiri (Trier)
Schiedsrichterassistent: Matthias Munkler
Schiedsrichterassistent: Adrian Ax
Beobachter: Ralf Brombacher
VfR Mannheim vs. SV Eintracht-Trier
Schiedsrichter: Elias Appel (Burghaun)
Schiedsrichterassistent: Lasse Braun
Schiedsrichterassistent: Niklas Rüddenklau
Beobachter: Thorben Rech