 2026-08-06T13:32:42.897Z

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Regionalliga Südwest, 1. Spieltag: Wo pfeift welcher Schiedsrichter?

Hier gibt es die Übersicht auf FuPa.

von red/pm · Gestern, 18:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Carsten Trebuth

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Regionalliga Südwest
SSV Ulm 1846 Fußball
FSV Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankfurt

Ihr wollt wissen, welche Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Schiedsrichter-Beobachter bei den nächsten Spielen in der Regionalliga Südwest im Einsatz sein werden? Kein Problem, hier kommt die Übersicht.

Freitag, 07.08.2026, 19:00 Uhr

SV Stuttgarter Kickers vs. SSV Ulm 1846 Fußball

Schiedsrichter: Jannis Jäschke (SG Nieder-Roden)

Schiedsrichterassistent: Patrick Haustein

Schiedsrichterassistent: Olaf Kehne

4. Offizieller: Maximilian Prölss

Beobachter: Florian Steinberg

Samstag, 08.08.2026, 14:00 Uhr

FSV Frankfurt vs. VfR Mannheim

Schiedsrichter: Tobias Ewerhardy (Losheim am See)

Schiedsrichterassistent: Yannick Huber

Schiedsrichterassistent: Maximilian Fischer

Beobachter: Andreas Schröter

FC 08 Homburg vs. 1. FSV Mainz 05 II

Schiedsrichter: Haris Kresser (Mauer)

Schiedsrichterassistent: Raphael Kastner

Schiedsrichterassistent: Enis Morat

Beobachter: Volkmar Fischer

KSV Hessen Kassel vs. Eintracht Frankfurt II

Schiedsrichter: Marvin Hoffmann (Heidelberg)

Schiedsrichterassistent: Yannick Preuß

Schiedsrichterassistent: Johannes Oeldorf

Beobachter: Timo Wlodarczak

SV Sandhausen vs. TSV Steinbach Haiger

Schiedsrichter: Timo Bugglin (Weil am Rhein)

Schiedsrichterassistent: Christian Eiletz

Schiedsrichterassistent: Valentin Roeck

Beobachter: Ingo Hess

SV Eintracht-Trier vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Schiedsrichter: Selina Menzel (Hambrücken)

Schiedsrichterassistent: Alessio Remili

Schiedsrichterassistent: Fabian Menzel

Beobachter: Torsten Bauer

Kickers Offenbach vs. FC-Astoria Walldorf

Schiedsrichter: Tobias Huthmacher (Sigmaringen)

Schiedsrichterassistent: Achim Mauz

Schiedsrichterassistent: Fabian Baiz

Beobachter: Klaus Holz

1. FC Kaiserslautern II vs. SGV Heilbronn-Freiberg

Schiedsrichter: Christian Steib (Niddatal)

Schiedsrichterassistent: Fabian Bierau

Schiedsrichterassistent: Lars Wacker

Beobachter: Hans-Dieter Krieg

Sonntag, 09.08.2026, 14:00 Uhr

VfR Aalen vs. SC Freiburg II

Schiedsrichter: Vincent Schandry (Königstein im Taunus)

Schiedsrichterassistent: Frederik Angermaier

Schiedsrichterassistent: Terlan Tavasolli

Beobachter: Volker Stellmach