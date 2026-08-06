Regionalliga Südwest, 1. Spieltag: Wo pfeift welcher Schiedsrichter?

Ihr wollt wissen, welche Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Schiedsrichter-Beobachter bei den nächsten Spielen in der Regionalliga Südwest im Einsatz sein werden? Kein Problem, hier kommt die Übersicht.
Freitag, 07.08.2026, 19:00 Uhr
SV Stuttgarter Kickers vs. SSV Ulm 1846 Fußball
Schiedsrichter: Jannis Jäschke (SG Nieder-Roden)
Schiedsrichterassistent: Patrick Haustein
Schiedsrichterassistent: Olaf Kehne
4. Offizieller: Maximilian Prölss
Beobachter: Florian Steinberg
Samstag, 08.08.2026, 14:00 Uhr
FSV Frankfurt vs. VfR Mannheim
Schiedsrichter: Tobias Ewerhardy (Losheim am See)
Schiedsrichterassistent: Yannick Huber
Schiedsrichterassistent: Maximilian Fischer
Beobachter: Andreas Schröter
FC 08 Homburg vs. 1. FSV Mainz 05 II
Schiedsrichter: Haris Kresser (Mauer)
Schiedsrichterassistent: Raphael Kastner
Schiedsrichterassistent: Enis Morat
Beobachter: Volkmar Fischer
KSV Hessen Kassel vs. Eintracht Frankfurt II
Schiedsrichter: Marvin Hoffmann (Heidelberg)
Schiedsrichterassistent: Yannick Preuß
Schiedsrichterassistent: Johannes Oeldorf
Beobachter: Timo Wlodarczak
SV Sandhausen vs. TSV Steinbach Haiger
Schiedsrichter: Timo Bugglin (Weil am Rhein)
Schiedsrichterassistent: Christian Eiletz
Schiedsrichterassistent: Valentin Roeck
Beobachter: Ingo Hess
SV Eintracht-Trier vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
Schiedsrichter: Selina Menzel (Hambrücken)
Schiedsrichterassistent: Alessio Remili
Schiedsrichterassistent: Fabian Menzel
Beobachter: Torsten Bauer
Kickers Offenbach vs. FC-Astoria Walldorf
Schiedsrichter: Tobias Huthmacher (Sigmaringen)
Schiedsrichterassistent: Achim Mauz
Schiedsrichterassistent: Fabian Baiz
Beobachter: Klaus Holz
1. FC Kaiserslautern II vs. SGV Heilbronn-Freiberg
Schiedsrichter: Christian Steib (Niddatal)
Schiedsrichterassistent: Fabian Bierau
Schiedsrichterassistent: Lars Wacker
Beobachter: Hans-Dieter Krieg
Sonntag, 09.08.2026, 14:00 Uhr
VfR Aalen vs. SC Freiburg II
Schiedsrichter: Vincent Schandry (Königstein im Taunus)
Schiedsrichterassistent: Frederik Angermaier
Schiedsrichterassistent: Terlan Tavasolli
Beobachter: Volker Stellmach